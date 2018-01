Neodcházím z veřejného života, řekl po prohře Drahoš. Zemanovi popřál zdraví

„Dovolte, abych poděkoval všem občanům České republiky, kteří přišli k volbám, bylo to důležité. Dále bych rád poblahopřál vítězi voleb, Miloši Zemanovi, rád bych mu popřál hodně sil a zdraví, bude to náročné,“ řekl Jiří Drahoš.

Těsně před sečtením posledních okrsků měl Jiří Drahoš přes 48 procent hlasů, na Miloše Zemana ztratil v absolutních číslech téměř 200 000 hlasů.

„Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme. Jsem hrozně rád za obrovskou vlnu energie, která se vzedmula a energie nemůže zmizet. Jsem přesvědčen, že nezmizí, že zůstane,“ řekl bývalý předseda Akademie věd.

Neúspěšný kandidát poděkoval kandidátům z prvního kola, kteří ho podpořili, také svém štábu, dobrovolníkům a své ženě Evě.

„Slibuji, že energii a naději ponesu i já dále, neodcházím z veřejného života. Rozhodně nekončíme, pokračujeme, jdeme do toho s respektem ke všem voličů, jdeme dál a moc vám všem děkuji za to, jak jste nás nabíjeli. Výsledek voleb byl velmi těsný. Nejsme v tom sami. Tentokrát to nevyšlo, ale co není, bude,“ oznámil a na konci svého vystoupení zazpíval státní hymnu.

Volební výsledky zatím pouze sledoval, na detailní analýzu zatím podle Jiřího Drahoše bude čas.

„Zatím jsme výsledky sledovali na obrazovkách, uděláme si analýzu, ale na konečném výsledku to nic nezmění, znovu blahopřeji svému soupeři. Z čisté vody nebudu říkat, co bych udělal jinak, kampaň probereme, ale v tuhle chvíli by bylo příliš brzy na to říkat, že měli jsme udělat to nebo ono,“ řekl Jiří Drahoš.

