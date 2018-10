Nevedli jsme kampaň proti Pirátům, máme s nimi řadu společných bodů, tvrdí Svoboda

Volby v Praze vyhrála ODS, přesto jí ale hrozí, že na Magistrátu skončí v opozici. O koalici totiž chtějí jednat druzí Piráti se Spojenými silami pro Prahu a uskupením Praha Sobě. Hostem pořadu Interview Plus byl lídr ODS v Praze Bohuslav Svoboda. Praha 17:05 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Šance (stát se primátorem) jsou větší než před volbami, protože jsme vyhráli. Ale v politice je to tak, že vítězství ve volbách nemusí znamenat faktické vítězství,“ říká Svoboda.

Zástupci ODS se dosud setkali se čtyřmi z pěti subjektů, které se dostaly do zastupitelstva hlavního města Prahy. Podle Svobody má ODS největší shodu se Spojenými silami pro Prahu a řadu společných bodů nachází i s Piráty. Hlavně v oblasti informačních technologií, digitalizace a transparentnosti magistrátu.

Čtyři proti ANO?

Jednat s ODS ale odmítla Praha sobě Jana Čižinského. „On říká, že vůle voličů je nad cokoli, tak by měl zvažovat, jestli není vůlí voličů, abychom jako vítěz měli možnost se všemi alespoň hovořit,“ podotýká Svoboda.

„Na jejich místě bych hledal maximální shodu pro to, co je třeba udělat. Praha má velké problémy a je za posledních pět let tak zanedbaná, že bude třeba významné nadpoloviční shody na tom, aby se něco prohlasovalo. A hlavně aby to pokračovalo i v dalším volebním období. Protože v jednom se zásadní věci neudělají,“ upozorňuje.

Možnou variantou je podle Svobody i koalice čtyř stran kromě hnutí ANO. To prý má malý koaliční potenciál. Zásadní je shoda na řešení problémů dopravy, bydlení a parkování, která po odborné a programové stránce už mezi nově zvolenými stranami existuje.

„Na to by měli slyšet všichni. Jde o to, aby v sobě našli sílu k rozhodnutí, že sliby a realita mají jít dohromady. A není možné zásadní věci opustit a dělat něco jiného,“ zdůrazňuje.

‚Bezvládí dělala stávající koalice‘

Nesnižuje ale případný koaliční potenciál ODS její předvolební kampaň? V té se totiž vymezovala proti Pirátům, například heslem Pořádek proti anarchii: „Slovo anarchie znamená bezvládí, a to tu skutečně nedělali Piráti, ale stávající koalice na radnici. Bylo to jasné vymezení proti hnutí ANO a radniční koalici,“ nesouhlasí Svoboda.

„Piráti jsou vzdělaní lidé a velmi dobře vědí, jaký je význam slova anarchie. A když je – jak nám vyčítali – na nějakém videu člověk válící se po zemi, tak to není Pirát. Copak se Piráti domnívají, že obraz zfetovaného člověka je obraz jejich člena?“ ptá se Svoboda. Podle něj šlo jen o apel na zodpovědné lidi, aby šli volit.

Připouští, že některé věci v kampani by dělal jinak, ale jako lídr kandidátky prý nemůže rozhodovat o každém billboardu. „Ale nebylo nic, proti čemu bych principiálně protestoval,“ zdůrazňuje.

„Kampaň jistě ovlivňuje volební výsledky. Ale to, že jsme vyšli až tak nahoru, to není marketingový trik oligarchy v tiskové sféře, ale výsledek naší práce,“ dodává.