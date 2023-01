Kdo bude ‚novým Ovčáčkem‘? Bývalá novinářka Řeháková, nebo mediální expert ANO Vořechovský

Oba prezidentští kandidáti již mají pro případ úspěchu vybraného budoucího mluvčího. Jiřího Ovčáčka ve funkci ředitele tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky v případě vítězství Petra Pavla nahradí bývalá redaktorka Hospodářských novin Markéta Řeháková. Když vyhraje Andrej Babiš (ANO), jeho mluvčím bude dlouholetý redaktor Novy Vladimír Vořechovský, který posledních deset let pracuje pro Agrofert či ANO. Přečtěte si jejich profily. profily Praha 6:09 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentovým mluvčím bude buď Vladimír Vořechovský, nebo Markéta Řeháková | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Profimedia / ČTK

Václav Havel měl během deseti let ve funkci prezidenta České republiky jako mluvčího Ladislava Špačka. Když byl předtím československým prezidentem, obstarával mu komunikaci s médii Michael Žantovský.

Druhému českému prezidentovi Václavu Klausovi dělal zpočátku mluvčího Tomáš Klvaňa, po jeho odchodu se na tuto pozici přesunul ředitel hradního tiskového odboru Petr Hájek. V roce 2008 jej s druhým Klausovým mandátem vystřídal Radim Ochvat.

Za Miloše Zemana hovořila s médii během prvního roku jeho prezidentského mandátu Hana Burianová, než ji v prosinci 2013 vystřídal Jiří Ovčáček. V polovině roku 2019 přibyl do hradního týmu i Vít Novák, který začal komunikovat za Kancelář prezidenta republiky, zatímco Ovčáček se od té doby věnuje výhradně záležitostem týkajícím se přímo Zemana.

Za komunikaci letošních prezidentských kandidátů zodpovídají Markéta Řeháková a Vladimír Vořechovský, kteří by se v případě úspěchu Petra Pavla, respektive Andreje Babiše stali prezidentovým mluvčím.

Markéta Řeháková

Od roku 2017 pracovala v mediálním domě Economia. Od juniorních pozic se dostala na pozici redaktorky Hospodářských novin zabývající se evropskými, bezpečnostními a politickými tématy.

Za rok 2017 byla spolu s kolegou Martinem Ťopkem nominována na Novinářskou cenu v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek za články věnující se zajišťovacím příkazům.

V říjnu 2021 odešla do analytické společnosti Semantic Visions, která se specializovala na monitorování bezpečnostních hrozeb. Tam působila jako bezpečnostní analytička se specializací na boj proti dezinformacím a ruské propagandě.

„Mým posláním je podporovat informační odolnost a bezpečnost demokracie, jakož i hledat nové způsoby, jak čelit hybridním hrozbám,“ uvedla o sobě na LinkedInu.

V loňském rozhovoru pro Ekonom řekla, že bez zkušeností ze špičkové univerzity ve Velké Británii, kde získala magisterský titul, by se k této práci nedostala, neboť klienty firmy jsou zahraniční vlády i nadnárodní firmy.

Manažerka komunikace prezidentské kampaně Petra Pavla Markéta Řeháková | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

V roce 2020 dostudovala magisterský obor Global Cooperation and Security (globální spolupráce a bezpečnost) na Univerzitě v Birminghamu. Z Česka má na Masarykově univerzitě v Brně vystudovaný bakalářský dvojobor žurnalistika & evropská studia.

„Jako novinářka jsem jezdila do Bruselu, takže mi bylo blízké prostředí diplomacie a evropských institucí. Postupně jsem také propadla tématu bezpečnosti a otázkám spojených s NATO. Do budoucna je mým cílem získat tam práci jako bezpečnostní analytička,“ řekla Řeháková o svých plánech ve zmíněném rozhovoru.

Po sedmi měsících v Semantic Visions ale v květnu 2022 odešla do funkce manažerky komunikace iniciativy Spolu silnější. Tu založil Pavel na jaře 2020, aby pomáhala lidem v první linii boje s epidemií koronaviru. Spolek nejprve spustil sbírku, později shromáždil expertní rady pro lepší zvládání krizí.

Poté, co Pavel oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta, se stala Řeháková manažerkou komunikace kampaně. Pavel posléze uvedl, že v případě jeho úspěchu by se stala novou hradní mluvčí.

Markéta Řeháková, tisková Mluvčí Petra Pavla a redaktorka Českého rozhlasu Eva Šelepová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vladimír Vořechovský

I mluvčí Andreje Babiše se do vod politické komunikace dostal z novinařiny. Dnes pětačtyřicetiletý Vladimír Vořechovský pochází z Tábora, kde vystudoval česko-francouzské gymnázium.

Následně vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získal magisterský titul. Během studia strávil půl rok na štrasburském Institut d'Etudes Politiques.

Při studiu pracoval tři roky jako sportovní redaktor na portálu iDnes.cz, poté přešel na Novu, kde pracoval téměř devět let (2002–2011). V televizi působil nejprve jako sportovní reportér, poté editor sportu a nakonec i jako editor hlavní zpravodajské relace Televizní noviny.

Od června 2011 pracuje v PR a marketingu. Nejprve dva roky jako ředitel PR agentury Comunica a od srpna 2013 už v Babišových službách. Nejprve jako PR a marketingový manažer holdingu Agrofert, od roku 2015 je šéfem tiskového oddělení hnutí ANO.

Sněm hnutí ANO, Centrum pohybové medicíny. Vlarimír Vořechovský s Andrejem Babišem | Zdroj: Profimedia

V roce 2014 vydal Agrofert publikaci O Babišovi bez Babiše, kterou Vořechovský napsal spolu s tehdejšími mluvčími Agrofertu Karlem Hanzelkou a Kateřinou Kuchařovou. Jde o čtrnáct rozhovorů s Babišovými blízkými.

Šéfem komunikace partaje je dodnes, mezitím si odskočil pracovat pro někdejší pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO). „Je to skvělá a velmi slušná žena, spolupracuje se mi s ní proto strašně dobře. Je škoda, že se to dosud úplně nepřeneslo třeba i na většinu novinářů,“ řekl o ní v roce 2015 v rozhovoru pro Neovlivní. Vedl také odbor komunikace Úřadu vlády a byl mluvčím Babišova kabinetu.

Někdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová a Vořechovským v roce 2015 | Zdroj: Profimedia

„Školí kandidáty, natáčí videa, v hnutí na něho hodně dají, když někdo přijde s nějakým kreativním nápadem,“ napsala o něm v roce 2016 MF Dnes.

Po odchodu ANO z vlády se Vořechovský společně s další Babišovou důležitou spolupracovnicí Tünde Barthou stal nedílnou součástí expremiérovy kampaně. Zatímco ona by se v případě vítězství stala kancléřkou, on by zodpovídal za komunikaci.

Tünde Bartha a Vladimír Vořechovský v lednu 2023 v zákulisí talk show Andreje Babiše v Ústí nad Labem | Zdroj: Profimedia