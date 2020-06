Politická kariéra, propojení s byznysem i sponzoring. Web Našipolitici.cz obnovil svou činnost

Životopisy, kariéra nebo propojení s firmami - i to je možné najít na obnoveném webu Naši politici.cz. Spolupracovaly na něm protikorupční organizace Transparency International, Hlídač státu, který pracuje s otevřenými daty a taky IT odborníci z organizace Česko.Digital. Od občanského sdružení Naši politici, které stránky spravovalo do předloňského roku, trojice převzala některá historická data. Jinak je web od základu nový. Praha 17:06 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profil premiéra Andreje Babiše na webu Našipolitici.cz | Zdroj: repro foto Našipolitici.cz

Po zadání adresy Nasipolitici.cz se objeví vyhledávací okno, uživatel tam napíše jméno politika a zobrazí se stránka s profilem. Kromě životopisu tam čtenáři najdou informace o politické kariéře, případném propojení s byznysem nebo sponzoringu. Web programovaly zdarma desítky dobrovolníků, říká Jakub Nešetřil, zakladatel a ředitel organizace Česko.Digital.

„Je tam kompletně nová vizuální identita, programování i web. To všechno vzniklo na půdorysu posledních dvanácti měsíců,“ vysvětluje Nešetřil.

Doplnění se nebrání

V tuto chvíli web obsahuje 300 ověřených profilů současných poslanců, senátorů, členů vlády a k tomu bezmála tři tisíce dalších profilů třeba i zesnulých nebo bývalých politiků. Autoři chtějí databázi doplnit i před podzimními krajskými volbami a pomoct můžou uživatelé i sami politici.

„Pokud by kdokoliv z politiků měl ať už pocit, že tam některá informace není přesná nebo by tam chtěl mít profil, či by měl nápad i na to, o jaké informace by měl být profil rozšířený, tak bychom s ním chtěli vést dialog, protože to nemá být žádné kladivo na politiky, má to jen zjednodušovat a otevírat celý ten prostor pro voliče tak, aby věděli, koho volí,“ popisuje vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Články z dezinformačních webů

Obsáhlá databáze by nevznikla bez veřejných dat organizace Hlídač státu, která už delší dobu pracuje s centrálním registrem oznámení, insolvenčním a obchodním rejstříkem nebo s údaji o sponzoringu. V sekci mediální obraz může uživatele zarazit, že web Našipolitici.cz nabízí i články z dezinformačních webů. Jak ale vysvětluje politolog Západočeské univerzity Přemysl Rosůlek, má to své opodstatnění.

„Někteří politici, řekněme ne z toho mainstreamového spektra, poskytují dezinformačním, konspiračním nebo hybridním webům ochotně rozhovory. A pokud dá někdo ochotně rozhovor například serveru Sputnik News, tak to o tom politikovi něco vypovídá,“ říká.

Transparency International podle svého vyjádření dezinformační weby nepodporuje, v databázi pouze zachycuje, když je politik cílem pozitivní i negativní kampaně takových serverů. Rosůlek doporučuje, aby se autoři databáze Našipolitici.cz zaměřili víc na příspěvky politiků na sociálních sítích. Web teď obsahuje jen prokliky na jejich profily.