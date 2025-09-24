O zvyšování daní nemůžeme ani uvažovat. Je to kontraproduktivní, říká Havlíček z ANO 2011
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Na otázky tentokrát odpovídal první místopředseda hnutí ANO 2011 a lídr kandidátky v Praze Karel Havlíček.
I vás v úvodu poprosím o tři hlavní priority, se kterými hnutí ANO kandiduje v letošních volbách do Poslanecké sněmovny.
V každém případě je to nastartování hospodářského růstu, na což jsme připravili i naši hospodářskou strategii. Je to prostřednictvím privátního sektoru, kdy musíme zabezpečit férové ceny energií, musíme zabezpečit předvídatelné investiční prostředí, trh práce, nesmírně důležitá věc, a pochopitelně stabilizaci daňového prostředí.
Druhá věc je oblast bydlení, která trápí jak mladé lidi, tak dnes už i rodiny, které se třeba rozhodly, že budou budovat svoje zázemí. Jsme v situaci, kdy je extrémně nedostupné bydlení, dokonce jsme třetí nejhorší.
Třetí klíčová oblast pro nás je zdravotnictví, nemůžeme být spokojeni například se současnými čekacími lhůtami u lékaře a u specialistů, a to je další věc, kterou chceme změnit. Pak je tam celá řada dalších věcí v oblasti sociálu a tak dále.
Říkáte, že tam je celá řada dalších věcí. Váš volební program má 38 stran, je v něm řada konkrétních opatření, mnohá z nich, pokud by byla realizována, budou mít vliv na rozpočet. Máte to všechno spočítané, o kolik by stouply výdaje státního rozpočtu?
Máme to pochopitelně dopočítané a pohybujeme se na úrovni vyšších desítek miliard korun ročně. Samozřejmě záleží na tom, jak to bude nabíhat, to znamená, nemůžeme to jenom vydělit čtyřma v čtyřletém horizontu. Čili jak bychom se blížili ke čtvrtému roku, tak by to bylo o něco více, zpočátku by to bylo naopak o něco méně.
Jinými slovy, vycházeli jsme z toho, že bychom zdědili finance v nedobrém stavu, zejména z pohledu hospodářského růstu, a to je naše základní strategie, nastartovat hospodářství tak, abychom zde nedosahovali tak, jako v minulém roce procenta růstu HDP. Potřebujeme se dostat někam na úroveň 2,5 až tří procent, k čemuž jsme připravili ta prorůstová opatření, k tomu přiměřené úspory ve veřejném sektoru a k tomu důsledný výběr daní.
Což se ale projeví se zpožděním, ekonomický růst i zvýšený nebo zlepšený výběr daní. Já se na ten propočet ptám proto, že ekonom Daniel Münich z think-tanku Idea při CERGE-EI pro server Novinky.cz řekl, že přísliby, které máte v programu, by vyšly nejméně na 100 miliard korun ročně navíc. Mýlí se, počítá to špatně?
Říkal jsem, že to jsou vyšší desítky miliard korun, čili k tomu se přibližujeme. On to zprůměroval, v počátečním období to jsou nižší desítky miliard korun, v konci jsou to vyšší desítky, klidně i přes 100 miliard. Pak se můžeme dostat k té částce, my to máme někde pod 100 miliardami.
Ale když si vezmeme, že v průměru bychom chtěli z šedé ekonomiky stahovat mezi 30 a 40 miliardami korun ročně, tak už vidíte, že 30 až 40 procent bychom mohli mít pokryto z tohoto, dále z úspor na úřadech, na veřejném sektoru. Tady chci být při zemi. Spíše počítejme, že to jsou jednotky miliard korun, možná přes 10 miliard korun, ale v součtu s lepším výběrem daní by to nebylo víc jak 50 miliard.
Pardon, nemáte v programu, že budete snižovat náklady na provoz státu o pět procent ročně?
Ano, ale když přepočítávám, jak to dopadne na úřady, tak opět jsem raději při zemi. Jsou to jsou, jak říkám, jednotky až nízké desítky, třeba 10, 15 miliard. Čili jsme na 50 miliardách z účtu a zbytek je hospodářský růst.
Pokud se dnes podíváme na to, že bychom se vůči roku 2024 měli posunout o, dejme tomu, 1,5 až dvě procenta, tak to by mohlo činit v přepočtu poté, co zase odečteme nezbytně nutné výdaje spojené s růstem, někde okolo 50 miliard korun ročně.
Snižování je kontraproduktivní
Vy i vaši kolegové z hnutí ANO v kampani opakujete, že nebudete zvyšovat daně. Opravdu to můžete takhle absolutně slíbit v tuto chvíli, nebo za nějakých okolností nebo u některých daní byste přece jenom o zvýšení uvažovali?
Ne, nemůžeme o tom ani uvažovat. Pokud narážíte třeba na daně z neřesti jako alkohol, cigarety, tak vidíte, že když to vláda zvýšila, tak už to začíná dostávat opačného efektu, už to nepřináší ani benefit pro stát, nemluvě o tom, že to lidé nakupují někde v zahraničí.
Na druhé straně není pozitivní, pokud se prodává méně alkoholu? Sice klesá spotřební daň, ale zároveň jsou možná lidé zdravější, nebo ne?
To ale není ekonomický dopad, to je dopad úplně jiný, teď se bavíme o dopadu do rozpočtu a o tom, co přinese zvýšení daně v rozpočtovém pohledu. I o tom bych skoro polemizoval. Ale bohužel nastává to, že lidé si alkohol nebo cigarety nakupují v pohraničí a nemám pocit, že by to dopadalo tak, jak se předpokládá. Ale to byla jediná věc, u které my jsme byli připraveni diskutovat s touhle vládou.
V příštím období se na to nechystáme. A co se týče ostatních daní, rovněž nikoliv, protože jsme přesvědčeni, že je to kontraproduktivní. Lidé a firmy nebudou motivováni k vyšším výkonům.
Musíme si uvědomit, že ty daně třeba v tom firemním sektoru poté odlákávají investory, a my naopak potřebujeme získávat investory, aby tady zabezpečili stabilní pracovní trh a abychom zde zabezpečili výkonnost, která přinese lepší příjmy lidem, což se poté projeví v HDP.
Máte jasno, se kterými stranami, hnutími nebo koalicemi byste chtěli a mohli spolupracovat? A naopak s kým na základě zkušeností a analýz programů jiných politických subjektů z vašeho pohledu koaliční spolupráce není možná?
Nejdříve jste řekl slovo spolupracovat, což ještě neznamená koaliční spolupráci, protože při prosazování našeho programu jsme připraveni diskutovat s kýmkoliv, kdo ve sněmovně bude. I v současné sněmovně se čas od času podpořily zákony, které si vzájemně vyšly vstříc.
Pokud narážíte vysloveně na koaliční spolupráci, tak v tuhletu chvíli jasně říkáme, že se musíme soustředit na nás, na to, abychom zvítězili s dostatečným rozdílem a férově říkáme, že v podstatě všechny strany jsou pro nás dneska konkurentem. Abychom ukazovali na stranu A nebo B není v podstatě možné, nemůže mít jinou ambici, než abychom jako strana s nejvyššími preferencemi a nejsilnější politický subjekt v zemi posledních let, zvítězili s velkým rozdílem, aby potenciální koaliční partneři akceptovali náš program.
Víme, že pokud to vítězství nebude dominantní, tak to bude problém a logicky to bude muset být o ústupcích, které, přiznám se, nechceme v tuhle chvíli dělat, protože třeba hospodářskou strategii jsme představili jako jediný politický subjekt v zemi. Nikdo jiný ho nepředstavili.
Rozumím, že nechcete dělat ústupky. Na druhé straně volební modely naznačují, že většinu ve sněmovně mít nebudete. Opravdu o tom neuvažujete, neanalyzujete programy jiných subjektů, který je nejkompatibilnější s tím vaším, kde by spolupráce z programového hlediska podle vás byla nejpřijatelnější?
Samozřejmě u každého subjektu můžete něco najít, ale bohužel vidíme, že třeba u pětikoalice je něco úplně jiného co se slibuje a co se nakonec plní. K čemu vám je potom program, dejme tomu, Spolu nebo Pirátů nebo STAN?
Zeptám se jinak. Ze subjektů, které podle volebních modelů mají největší šanci být ve sněmovně, je nějaký, se kterým teď můžete říct, že není možná koaliční spolupráce?
Nevymezujeme se naprosto striktně, ale říkáme, že v současné době je pro nás nepředstavitelné, že bychom dělali s kýmkoliv ze současné pětikoalice.
Mimochodem, když hnutí ANO vyslalo do rozhovoru s lídrem vás, znamená to, že je pravděpodobnější, že premiérem budete vy, a ne Andrej Babiš? Jste stínovým premiérem.
Nespekuloval bych takto. Ano, máme kandidáta na premiéra, pana Babiše, který je lídr hnutí ANO. Za určité konstelace může nastat i varianta, že by kandidátem byl Havlíček jako člověk, který vedl stínovou stínovou vládu, odpracoval jsem si to.
Ale já budu první, kdo podpoří pana Babiše a bude záležet na výsledku voleb, bude záležet na koaličním potenciálu, bude to záležet taky na hnutí ANO a samozřejmě na vlastních aktérech.
Jak pan Babiš, tak já si velmi dobře uvědomujeme, že premiér je více o oběti. On už byl premiérem, úspěšným premiérem. Já vím rovněž, co to obnáší, byl jsem jeho vicepremiérem a zažili jsme si to v možná té nejnáročnější době v historii České republiky, v době covidové.
Koalice bez referend
V rozhovorech s lídry se ptáme také na bezpečnost a obranu. V Dánsku a Norsku se objevily tajemné drony u letišť, v estonském vzdušném prostoru byly ruské stíhačky, do polského a rumunského vzdušného prostoru vletěly cizí drony. To všechno se stalo potom, kdy jste zveřejnili a napsaly volební program. Mění to pro vás situaci?
Nemění se nic na tom, co jsme říkali už dávno před naším programem, za čím si stojíme, že jsme podporovatelé naší účasti v NATO a rovnou říkáme, že jakákoliv případná koalice s námi bude vylučovat to, že by se byť jen diskutovalo třeba o referendu o vystoupení z NATO, stejně tak z Evropské unie.
NATO považuji za zásadní platformu nebo alianci celosvětového formátu, která je extrémně důležitá. Zejména v současné době dokonce tvrdím, že by se mělo posilovat NATO, ale vždy říkám, že současně v úzké spolupráci se Spojenými státy americkými. Neměli bychom se nechat dostat do kouta toho, že se začnou vytvářet evropské frakce a Američané od toho budu dávat ruce pryč.
Jestli má z něčeho Putin skutečně respekt a strach, tak je to NATO, včetně Spojených států amerických. V zásadě tvrdíme, že i provokace, které proběhly v posledních dnech a týdnech, by se měly řešit jednoznačně v kooperaci v rámci celého NATO.
Je dobře, že reakce byla taková, jaká byla. Jenom tvrdím, musí to být vždy s určitou rozvahou, nesmí se jednat jaksi bez rozmyslu. Na druhou stranu ta reakce musí být jasná a důrazná a musí všichni vidět, že NATO je kompaktní a že neexistuje varianta, že by se NATO nějakým způsobem tříštilo třeba v názoru na konflikt Ruska s Ukrajinou.
Pokud jde o Ukrajinu, vy jste v minulých dnech říkal, že byste převedl českou muniční iniciativu pod NATO? Mluvčí ministerstva zahraničí na to v úterý reagoval slovy, že současný rámec byl přijat proto, aby se předešlo eskalaci, aby aliance nebyla zatažena přímo do války s Ruskem. Berete tenhle argument? Ustupujete od toho záměru?
Ne, oni jaksi vůbec nepochopili princip toho PURL. Jinak já myslím, že to pochopili, ale v tuhletu chvíli se snaží bránit českou muniční iniciativu. Iniciativa PURL je iniciativa Spojených států amerických, kdy se snaží koncentrovat podporu pro Ukrajinu do této iniciativy.
Je to de facto jakási pseudomuniční iniciativa, ale netýká se to jenom munice, týká se to zbraní a tak dále. Je to řízeno z jednoho místa, je to velmi transparentní, jednotlivé země tam mohou přispívat určitými částkami, jsou tam takzvané balíčky, teď to nechci příliš konkretizovat. Ale to podstatné je, že kdo bude finálním dodavatelem na Ukrajinu je Amerika, čili Spojené státy americké, to už je věc druhá,
To podstatné, co my tvrdíme je, že současná iniciativa je bohužel netransparentní stran nákupu, stran přirážek, které tam jsou a bohužel tím postiženým je potom i Ukrajina, která kupuje předražené věci, které jsou velmi diskutabilní z pohledu kvality.
V programu slibujete, respektive už v tom končícím volebním období jste slibovali, že změníte řadu věcí, která prošla v posledních čtyřech letech. Jak rychlí budete? Máte už připraveny nějaké konkrétní novely?
Jsou to dva dny, co jsem seděl a dokončovali jsme finální znění stavebního zákona, paragrafované znění, což považuji za velmi důležitou věc. Všichni víme, že jsme tenhle zákon předložili v letech 2020, 2021, pak ho vláda Petra Fialy bafuňářsky zrušila.
A teď je stejný, jako byl tehdy, nebo je teď jiný?
Vychází ze stejných principů, ale podle mého názoru je vylepšený, protože jsme zase odchytali některé věci, které by se daly změnit, takže máme ho v paragrafovaném znění.
A kolik takových dalších norem máte?
Máme toho velké množství. Máme připravený třeba celý systém, jakým způsobem snížit regulovanou složku energie.
