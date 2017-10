Obecné referendum může být nástrojem tyranie většiny, varuje europoslanec Polčák

Výsledek posledních voleb nabízí otázku, do jaké míry posílí v právním systému prvky přímé demokracie. Na podpoře celostátního referenda se shodli předsedové ANO a SPD. Tuto myšlenku podporují i komunisté, Piráti, shodla se na ní i bývalá koaliční vláda. Potřebujeme více přímé volby a všelidového hlasování? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a europoslanec za STAN Stanislav Polčák Praha 20:09 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec za STAN Stanislav Polčák | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas

„Jde o to posílit demokracii obecně, spíš než specificky tu přímou,“ uvedl poslanec a pražský zastupitel Ferjenčík.

Podle něj jsou dnes zastupitelstva i parlament odtrženy od běžného života lidí. „Řada zákonů, které dnes prochází, nejsou vůbec ve prospěch občanů, jako třeba zákon o podpoře biopaliv nebo nový zákon o mobilních operátorech.“

„Kdyby hrozilo, že občané budou moci takovou normu vetovat, tak by takové zákony vůbec nevznikly,“ tvrdí Ferjenčík. „Přímou demokracii vnímáme jako pojistku proti tomu, aby sněmovna přijímala zákony, které jsou ve prospěch třeba korporátních zájmů.“

Poslanec vidí jako rozumné, aby občané v důležitých věcech mohli zvednout červený praporek a vyjádřit nesouhlas. „Navíc myslím, že je daleko jednodušší zlobovat parlament než občany.“

Zástupce Pirátů zdůraznil, že obecné referendum by mělo být možné vyvolat jen na základě sběru podpisů. „Návrh SPD, aby ho mohlo vyvolat 50 poslanců, nám přijde absurdní, protože tak by velká menšina v parlamentu byla schopná zahltit stát referendy.“

„V referendu vyvolaném peticí by strany a spolky mohly dát svá vyjádření k návrhu. Ta by nám podobně jako hlasovací lístky přišla do schránky. Informační kampaň je zde klíčová. Přípustnost otázky by měl také posuzovat Ústavní soud,“ vysvětlil Mikuláš Ferjenčík.

Ochrana práv menšiny

Europoslanec za STAN Stanislav Polčák si nemyslí, že je nutné v tuto chvíli zvyšovat podíl prvků přímé demokracie. „Zavedli jsme institut místního referenda i krajského referenda. O otázkách celostátního významu by mělo být možno hlasovat na základě ad hoc ústavního zákona.“

„Pro otázky místního nebo krajského charakteru je dobré, aby tento institut zůstal zachován, a souhlasím, že je možné tento zákon ještě zlepšit. Ale v případě celostátních referend mám velkou obavu, že může být zneužit i druhou stranou, tedy k jakési tyranii většiny.“

Politik věří, že současné prostředky jsou daleko legitimnější a jednodušší než cesta lidových referend. „Dnes jsme svědky, že tři strany mohou opravdu zvrátit polistopadový vývoj v České republice, a občanům to úplně nevadí.“

Navíc je v ústavě psáno, že při rozhodování většiny se přihlíží k ochraně práv menšiny, která má jiný názor. „Zajímalo by mě, jak bude otázka v nějakém referendu formulována, aby přihlížela k ochraně práv menšiny, protože to bude jen ano, nebo ne.“

„Naprosto bych trval na tom, byť s tímto institutem nesouhlasím, aby existovaly jednoznačně na poli ústavního zákona vyloučené okruhy, o kterých by se nesmělo hlasovat,“ shrnul své požadavky Stanislav Polčák.