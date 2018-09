Analýza kandidátek: Pravostředové strany v obcích stále častěji kandidují v koalicích. Nejčastěji kolem TOP 09

Před čtyřmi lety šla TOP 09 v drtivé většině obcí do voleb sama: devadesát procent kandidátů nastoupilo na jednobarevných kandidátkách, jen desetina v koalicích. V letošních volbách to bude naopak, většina kandidátů TOP 09 – téměř 60 procent – bude na sdílených kandidátkách.

Větší ochotu pouštět se do koalic na lokální úrovni může vysvětlovat i rozdílný volební systém: v obecních volbách zůstává práh pro vstup do zastupitelstva pětiprocentní, a to nezávisle na počtu stran v koalici. Oproti tomu v parlamentních volbách jsou koalice znevýhodněny: samostatné straně stačí 5 procent hlasů, spojení dvou stran musí získat 10 procent, tří stran 15 procent, a tak dále.

Síť koalic 2018

Síť koalic 2014

ANO se izoluje

Naopak nejizolovanější stranou je hnutí ANO. To se v celém Česku objeví pouze ve třech koalicích: s Volbou pro Mladou Boleslav, Ženami za Brod a Napajedelským fórem.

„Neexistuje k tomu žádné usnesení ani centrální pokyn,“ vysvětluje Vladimír Vořechovský, PR manažer hnutí ANO. „Pravděpodobně se ve většině obcí a měst za ty čtyři roky vyprofilovali kandidáti, kteří už nutně nemusí hledat podporu v předvolebním spojování a vytváření koalic.“

Koalice ale strana nevytvářela ani před čtyřmi lety.

„ANO patří mezi strany, které budují značku,“ říká politolog Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Takové strany obvykle nechodí do koalic. A není to jenom hnutí ANO, je to také ČSSD, v minulosti ODS, jsou to určitě komunisté.“

Vedení všech stran ovšem svorně tvrdí, že centrální politiku, zda jít nebo nejít do koalic, nemají.

„Nemáme žádnou závaznou direktivu, s kým utvářet možné povolební koalice a s kým nikoliv,“ řekl Radiožurnálu místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

„Naše kampaň je oproti ostatním stranám značně decentralizovaná,“ přidávají se Starostové a nezávislí. „Všichni naši kandidáti musejí pouze ctít naše hodnotové desatero, které z koalic vylučuje uskupení prosazující politiku neslučitelnou s našimi hodnotami, tedy SPD a KSČM. Definitivní podobu kandidátek schvalují krajské výbory, pro které jsou zásadní programové priority a ve velké většině nemají důvod házet spojenectvím zbytečně klacky pod nohy.“

Podobně se vyjadřují také křesťanští demokraté. „Obecně KDU-ČSL preferuje, aby nebyly koalice uzavírány s radikálními a extremistickými stranami, ale v zásadě mají místní organizace volnou ruku. Na druhou stranu v malých obcích, kde jsou postavené jen dvě nebo tři kandidátní listiny, je to mnohdy obtížné – a zvolení kandidáti musí postupovat tak, aby bylo ustaveno zastupitelstvo.“

A výjimkou nejsou ani Zelení. „Koalice si schvalují místní organizace a mají v tom dle stanov volnou ruku,“ řekli Radiožurnálu. „Z úrovně předsednictva jsme ovšem místním organizacím doporučili nevstupovat do koalic s xenofobními a protidemokratickými uskupeními typu SPD.“

Interaktivní graf koalic 2018

Velikost pruhu odpovídá počtu kandidátů obou stran v koalici. Barva pruhu neříká nic.

Metodologické poznámky:

V grafu najdete pouze strany, které na koaliční kandidátky poskytly alespoň 50 kandidátů.

Za kandidáta strany považujeme člověka, kterého strana navrhla.

SNK je souhrnné označení pro nezávislé kandidátky, proto SNK ani koalice s nimi v grafu nenajdete.

Data od roku 2006 každopádně ukazují, že koalice se na komunální úrovni stávají stále častější: v roce 2006 kandidovalo na koaličních listinách 5,3 procenta z 202 tisíc kandidátů, letos to bude 15,7 procenta z 217 tisíc.

„Kandidující strany možná vnímají, že pokud mají být ve své kampani uvěřitelní, musí postavit kandidátku, která dává realistickou naději na slušný výsledek,“ dodává sociolog Jaromír Mazák. „V těchto volbách je navíc cítit snahu některých stran nedovolit hnutí ANO ovládnout komunální politiku, což je právě motivuje ke spojení.“

Jan Boček, Jan Cibulka a Tomáš Jelen