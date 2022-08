ČSSD v krizi: do obecních voleb nasadí o 60 % méně jmen než minule. Je na tom hůř než KSČM

V obecních volbách 23. a 24. září se o hlasy přihlásí 195 tisíc kandidátů. Strany musí mobilizovat kompletní členskou základnu a bezděčně tak poskytují jinak neveřejnou informaci o skutečném počtu členů. O kondici politických stran se proto často dozvíme víc než ve volbách do sněmovny. Praha 6:15 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna v novém povolebním složená se poprvé zasedla v listopadu. Poslanci hnutí ANO se vybavili vlaječkami | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Téma se obvykle vynořuje ve spojení s KSČM, jejíž členové bývají výrazně starší než kandidáti většiny ostatních stran. Letos strana postaví do voleb oproti roku 2006 o dvě třetiny kandidátů méně.

Kandidáti podle strany (v tisících)

V grafech ukazujeme politické strany, které letos navrhly aspoň tisíc kandidátů. Seřazeny jsou podle počtu navrhovaných jmen v letošních volbách. Zdrojem jsou otevřená volební data ČSÚ, která u obecních voleb nesahají před rok 2006.

„Komunisty skutečně trápí věková struktura,“ potvrzoval tento trend redaktorům iROZHLAS.cz před posledními obecními volbami politolog Stanislav Balík z brněnské Masarykovy univerzity (sám kandiduje jako nestraník za ODS do zastupitelstva obce Bludov). „Podstatný je také věk člověka, který sestavuje kandidátku a táhne ji organizačně. To jsou u KSČM typicky sedmdesátníci. Jakmile onemocní nebo zemřou, strana už kandidátku obvykle nesestaví.“

„Čekám, že se úbytek komunistických kandidátů ještě zrychlí,“ předpověděl. „Už v příštích volbách nejspíš přijde výrazný skok, kdy počty kandidátů spadnou na úroveň ODS nebo ČSSD.“

První část Balíkovy předpovědi se vyplnila: jen za poslední čtyři roky komunisté přišli o polovinu kandidátů. S druhou je to komplikovanější: ČSSD se totiž propadla ještě hlouběji. Oproti minulým volbám jí bude chybět 62 procent lidí.

Do grafu vybíráme politické strany, které letos navrhly aspoň tisíc kandidátů, s výjimkou Přísahy. Ta kandiduje v obecních volbách poprvé a nelze tedy sledovat změnu. Kliknutím do legendy lze zobrazit další strany.

Ztrácejí všichni

Komunisté a sociální demokraté v posledních čtyřech letech přišli o nejvíc kandidátů. Totéž se ale v menší míře odehrálo u všech sledovaných stran s výjimkou Pirátů; u nich se pouze zastavil předchozí růst.

Dlouhodobě na tom KSČM – možná překvapivě – není s úbytkem členů nejhůř. Větší podíl kandidátů od roku 2006 opustil Zelené (81 procent), TOP 09 (78 procent, změna proti 2010, v roce 2006 neexistovala) i ČSSD (73 procent). Komunisté přišli o 67 procent.

„V datech je vidět, že vládní angažmá a vnímání strany jako žebříku k moci se projevuje na počtu kandidátů,“ tvrdí Balík.

Přesto přicházejí o lokální kandidáty i strany současné koalice, podobně jako o ně v minulých letech přicházelo ANO: ani úspěch v politice obvykle nevede k nárůstu členské základny. Politicky dobré roky úbytek členů jen zpomalí.

Zároveň se každé volební období rozšíří řady nezávislých kandidátů. V roce 1994 jich bylo 56 tisíc, letos téměř 119 tisíc.

„Přesun k nezávislým kandidátům kopíruje trend v jiných evropských zemích, šířeji chápanou neochotu k dlouhodobým projektům,“ vysvětluje politolog. „Spojit svoje jméno s konkrétní stranou může být problematické. Pokud pak stranu opustím a vstoupím do jiné, budu vnímaný jako přeběhlík. Když udělám to stejné mezi dvěma formacemi nezávislých kandidátů, nebude se to brát tak ostře.“

(Vrátit s linkem, až budou interaktivní kandidátky) V interaktivních kandidátkách iROZHLAS.cz se můžete podívat, kdo letos postaví kandidátku ve vaší obci. Nebo si naklikejte pohled do minulosti – kdo u vás kandidoval v minulosti, a jak úspěšně.