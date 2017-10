Obsadí Piráti posty ministerských náměstků? „Žádných pastí se nebojíme,“ říká Ivan Bartoš

Česká pirátská strana nehodlá vstupovat do koalice s vítězným hnutím ANO, skončí v opozici. Alespoň to říká předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je ANO nereformovatelné, nemá demokratickou strukturu a někteří kandidáti nemají politickou zkušenost. Přesto mají Piráti zájem o místa náměstků na některých ministerstvech. Jak chtějí takového cíle dosáhnout? Rozhovor Praha 20:27 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Nespolupráce s ANO je definovaná ve třech různých bodech a všechny platí, podobně jako s KSČM nebo SPD, s těmi máme jiné problémy,“ vyzdvihuje Ivan Bartoš ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Bartoš ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Potvrzuje také, že z prezidentské kanceláře, ale i z hnutí ANO zaznívají podle jeho vlastních slov kompetenční lana – že Piráti jsou odborníci na IT, digitalizaci nebo e-Government.

„Pokud je tato vůle skutečná, pokud to není lákání do vlády, tak sice nebývá zvykem, že opoziční strana mívá náměstka na ministerstvu, ale v našem programu je, že by se tato místa neměla obsazovat čistě politicky, ale na základě kompetencí,“ vysvětluje.

Případná náměstkovská místa, kde by svou odborností přispívali k dané problematice, pak podle něj nejsou slučitelná s tichou podporou nebo hlasováním o důvěře vládě.

„Nebojíme se kompetenční pasti, nejsme naivní, na ministerstva vidíme už teď, osm let jsme je sledovali, připomínkovali zákony a dělali oponenty na různé realizace registrů,“ připomíná.