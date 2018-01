Ochranka to zvládla výborně, pan prezident se hlavně bál o své okolí, říká hradní protokolář

„Ochranka zareagovala výborně, ženu dokonce snad ani nezranila. Pan prezident měl především strach o své okolí,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš k útoku aktivisty ze skupiny Femen na prezidenta Miloše Zeman. Na záběrech z incidentu je přitom vidět, jak se Kruliš zlehka usmívá. „To se vám jen zdálo,“ doplňuje. Policie prošetřuje incident jako podezření z výtržnictví. Rozhovor Praha 16:53 12. 1. 2018 (Aktualizováno: 18:55 12. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr z incidentu ve volební místnosti. V pozadí vpravo je vidět zástupce šéfa hradního protokolu Vladimíra Kruliše, jak se zlehka usmívá | Zdroj: ČTK

Kdy jste si ženy všiml?

V okamžiku, kdy byla asi dva metry od prezidenta.

Vy jste zůstal ledově klidný, dokonce jste se mírně usmíval. Proč? Pobavil vás ten incident?

Rozhodně mě nepobavil. Jestli jste čekala, že skočím já, tak mým úkolem není suplovat ochranku. Každý z nás, kdo jsme blízko pana prezidenta, má svoji roli. Kdyby se ochrance do toho začal montovat někdo jiný, tak to může situaci spíš uškodit.

Takže já vím, jaká je moje role, a rozhodně jsem se neusmíval. To se vám možná zdálo. Určitě nebylo mým cílem ani úkolem se do toho montovat, protože ochranka je na to cvičená a ví, jak má reagovat. A myslím, že jste to viděla, že reagovala.

A reagovala podle vás ochranka dobře a rychle?

Domnívám se, že reagovali velmi dobře. Koneckonců jejich prioritou je ochránit chráněnou osobu, v tomto případě pana prezidenta. Zareagovali výborně. Tak, jak by někdo čekal, že takový útočník je okamžitě zastřelen, to se samozřejmě dělá na základě toho, jaké je to ohrožení. Takže myslím, že to vyhodnotili výborně, dokonce si myslím, že tu ženu ani nezranili, ač by asi v dané situaci mohli, povalili ji na zem. Za mě zásah výborný. Co vím od pana prezidenta, tak ten měl především strach o lidi okolo. Za tím stolem byly dámy vyššího věku, ta žena téměř spadla na ně a mohlo se něco stát i jim. V ten daný okamžik bylo prioritou zajistit bezpečnost pro všechny a jsem rád, že ochranka takhle zareagovala

Jak jste se dozvěděli, že žena je aktivistkou ze skupiny Femen? Ona vám to řekla?

Já jsem o téhle informaci vůbec nemluvil ani jsem ji nepředával. Přijal jsem ji v okamžiku, kdy o ní začal mluvit pan prezident.

A jak na to pan prezident přišel? Skupinu Femen zná?

To nevím. Zkuste pana tiskového mluvčího, jestli má lepší informaci.

Co se ženou dál bude? Ochranka ji předala policii?

Předpokládám, že ji určitě předala do rukou policie, takový je standardní postup. Já ale nejsem policista ani ochranka, takže vám nedokážu říct, podle jakého paragrafu je to klasifikováno a co jí hrozí. To bude teď asi předmětem vyšetřování.

Pan prezident vypadal, že jím incident otřásl.

Nevím, kdybyste tam stála vy a někdo se na vás takhle vrhl, jestli byste nebyla otřesená. Já bych zcela určitě otřesený byl, ač jsem mnohem stabilnější a mladší než pan prezident. Každý z nás by asi byl otřesený. Myslím ale, že pan prezident to zvládl velmi dobře, za chvilku přišel a normálně odvolil. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo, že se nikomu nic nestalo a že ochranka takhle zareagovala, protože v civilizované společnosti by se takovéto věci stávat neměly.

