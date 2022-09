Okamura na protest proti vládě poškodil volební lístek pro kandidáta koalice. I tak ale může být platný

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura v pátek v Praze 6 po odevzdání hlasu v komunálních volbách zopakoval, že volby budou referendem o vládě. Protože v jeho obvodu v senátních volbách nekandiduje žádný kandidát za SPD, svůj nesouhlas s vládní politikou vyjádřil údajným znehodnocením volebního lístku se jménem jednoho z kandidátů za vládní koalici. Ten ale může být platný. Praha 19:59 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí SPD Tomio Okamura odevzdal v Praze hlas v komunálních volbách | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Škrtl jsem volební lístek a ještě jsem ho natrhl. Voleb jsem se tímto zúčastnil, vždycky jsem pro to, abychom k volbám chodili. Můj hlas tak bude započítán mezi odevzdané, tímto jsem však vyjádřil svůj nesouhlas a zároveň snížil procentní výsledek (kandidátovi), protože absolutně nesouhlasím s politikou vládní koalice,“ řekl Okamura.

ONLINE: Komunální a senátní volby začaly. Jeptišky hlasují v hospici, v Minicích volí na zastávce Číst článek

Podle volebního zákona je volební lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise, je přetržený, nebo není vložený do úřední obálky. Naproti tomu poškozený či přeložený lístek platný je, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje. Platnost v takovém případě posuzuje okrsková volební komise.

V případě voleb do Senátu by si Okamura přál vznik senátní opozice vůči současné vládní pětikoalici. „Senátní volby mají svoje specifikum, velkou výhodu budou mít ty strany, které už mají dlouhá léta v senátních obvodech starosty a místostarosty. Považoval bych proto za velký úspěch, kdyby někdo z kandidátů SPD postoupil do druhého kola,“ uvedl.

„V senátních volbách se hraje i o to, aby i ve druhé parlamentní komoře zazníval hlas proti nekompetentní a asociální vládě Petra Fialy (ODS). Protože to dělají tak, že když něco nemohou prohlasovat ve sněmovně, tak si vezmou na pomoc Senát a úplně tam chybí hlas současné opozice,“ dodal.

Okamura se do volební místnosti dostavil 20 minut po jejím otevření. Před ním odvolily desítky občanů, z nich někteří vyjadřovali výhrady k přítomnosti množství médií. „Nechtěl by se (Okamura) odstěhovat někam jinam?“ ozvala se jedna z hlasujících žen.

Hlasovací lístek ve špatné obálce je neplatný. Jak správně hlasovat? Číst článek

O místo v Senátu se uchází 19 kandidátů SPD, jeden další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu. O premiérový úspěch v senátních volbách pro SPD se pokoušejí poslanec Jiří Kobza nebo právník Zdeněk Koudelka, který je také kandidátem Trikolory a Moravanů.

V komunálních volbách by hnutí SPD rádo získalo více zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety. Tehdy jich bylo 161. Hnutí SPD nyní kandiduje ve 337 městech a obcích, v padesátce z nich sestavilo kandidátní listiny s Trikolorou, Svobodnými či dalšími uskupeními.

Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb pravděpodobně v neděli nad ránem.