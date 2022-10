Opakovaný souboj lékařů vyhrál v Olomouci lidovec Kantor. ‚Voliči KDU-ČSL přijdou vždy,‘ smutní Brázdil

Oba mají titul MUDr., oba jsou ročník 1962 a oba se podruhé za šest let utkali v boji o senátorské křeslo v obvodu 61 – Olomouc. Poslanec a záchranář Milan Brázdil (ANO) ani napodruhé nezdolal primáře novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumíra Kantora (za KDU-ČSL). Výsledky přitom dopadly podobně jako v roce 2016. Olomouc 7:00 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak ukázala i analýza serveru iROZHLAS.cz, voliči rádi hlasují pro lékaře, které znají. Jak to ale dopadlo v Olomouci, kde se v boji o Senát už podruhé za sebou potkali dva „MUDři“?

Před šesti lety vyhrál první kolo v olomouckém senátním obvodu Brázdil se 33 % hlasů, Kantor měl 27,5 %. Letos to bylo 32,5 % pro Brázdila a 26 % pro Kantora. Druhé kolo v roce 2016 dopadlo poměrem 52,5 % proti 47,5, letos ale bylo přeci jen jednoznačnější – dosavadní místopředseda lidoveckého senátního klubu vyhrál 60:40.

Znovuzvolený Kantor na podobnost sám poukázal. „Často jsem měl pocit déjà vu. Bylo to opravdu jako přes kopírák,“ komentoval průběh senátních voleb.

Podle jeho soupeře Brázdila nakonec rozhodlo, že jsou lidovečtí voliči k volbám jednoduše naučeni chodit za jakékoliv situace.

„Je vidět, že první kolo je o něčem jiném než to druhé. Druhé je o voličích, kteří fandí KDU-ČSL. Věřící lidé a další, kdo je volí, prostě přijdou, ať už je krásně nebo špatně. Mají disciplinované, poslušné a stálé voliče. To rozhodlo. Věděli, že musí přijít, tak přišli,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

A dodal, že mnozí lidé na Olomoucku možná ani nevědí, že se o Senátu rozhoduje až ve druhém kole: „V týdnu jsem některé potkával a oni mi říkali: ‚Doktore, tys vyhrál.‘ A já jím říkal, že nevyhrál, že musí přijít ještě do druhého kola.“

Poslanec hnutí ANO a lékař Milan Brázdil v Poslanecké sněmovně zastupuje Olomoucký kraj | Foto: Tomáš Frait / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

‚Přehuštěný‘ obvod

Jak popisuje politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Karel Páral, letos se v Olomouci střetli celkem čtyři kandidáti vládní koalice a i to tak mohlo v důsledku nahrát tomu, že se finálový souboj zopakoval ve stejném složení.

„Letos šlo o přehuštěný obvod. Své nominanty zde měla ODS, STAN, Piráti i lidovci. A třeba Starostové zde nominovali respektovaného univerzitního učitele Michala Malacku. Vzhledem k tomu, že post obhajoval lidovec Kantor, který byl velmi silný, tak z tohoto důvodu měl pan Malacka velmi nízké šance. Také dostal pouze 5,6 % a skončil až šestý,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Brázdil, který v minulosti například proslul kontroverzními výroky o homosexuálech, tak zůstává ve sněmovně, kde je členem výborů pro bezpečnosti a zdravotnictví a mimo jiné i podvýboru pro zdravotnické záchranné služby.

„Do Senátu jsem mířil proto, že jsem chtěl zúročit devět let práce poslance. Šlo o snahu posílit množství senátorů za ANO jako protiváhu vládě,“ dodal.

A zda za šest let zkusí ještě napotřetí dosáhnout na olomoucký senátní mandát, zatím odpovídat nechtěl. „Za pár dní je mi 60 a moc dobře vím, jak je zdraví a všechno vrtkavé. Sloužím na záchrance a všechno, co řeknete dnes, nemusí být zítra,“ uzavřel Brázdil.

Naopak znovuzvolený Kantor, který v Senátu zastává i post místopředsedy výboru pro zdravotnictví, si horní komory Parlamentu nemůže vynachválit. „Senát mě už před šesti lety úžasně obohatil a je pro mě velká čest tam být dál. Otevřel mi obzory. Podařilo se mi prosadit věci, které by se mi za normálních okolností bez politiky prosadit nepodařilo,“ řekl po obhajobě mandátu.

Neshody ohledně Ukrajiny

Na jedné straně bílý lékařský úbor Kantora, na druhé straně záchranář Brázdil v oranžovo-červeném úboru záchranné služby nebyl klasickým soubojem „bílých plášťů“.

To vyplynulo i z předvolební debaty Českého rozhlasu, neshodli se i v otázkách války na Ukrajině.

„Rozhodně bych chtěl podotknout, že nejsme ve válce, jak se nás snaží premiér Petr Fiala (ODS) obalamutit a nastolit tady chaos tvrzením, že jsme ve válce,“ řekl Brázdil, který by Ukrajinu ani nepodporoval dodávkami zbraní:

„Jsme mírumilovný stát a naši lidé se umí rozdat, když jsou v bezpečí a v pohodě. Sám to tak dělám. Doteď za Ukrajinci jezdím a pomáhám jim a vím, co potřebují. Ale rozhodně ne dodávat zbraně. Ukrajina se musí bránit, musí dělat to, co umí. Ale my přece rozhodně nechceme být vtaženi do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.“

Naopak Kantor je přesvědčen, že Česko by mělo Ukrajinu nadále podporovat i dodávkami zbraní. „Z pohledu toho, kdo to vidí v širším kontextu, jak zeměpisném, tak historickém, prostě jednoznačně vychází, že je potřeba konfliktu bránit, aby se nerozšířil dál do jiných zemí.“