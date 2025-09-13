ONLINE: ANO nebude vládnout s nikým, kdo chce vystoupit z EU a NATO. Je to nebezpečné, řekl Havlíček
Hnutí ANO nepřijme při případném sestavování vlády požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky v Severoatlantické alianci (NATO) či Evropské unii. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to v sobotu řekl první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček, lídr kandidátky ANO v říjnových sněmovních volbách v Praze.
„Pokud tam budou požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky, NATO nebo EU, na jakékoli bázi, tak s nimi nepůjdeme,“ řekl k případnému sestavování kabinetu. Referendum o vystoupení z těchto bloků podle něj nepřipadá v úvahu.
„Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO nebo EU, by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné," podotkl Havlíček. Přestože ANO Evropskou unii často kritizuje, chce ji zreformovat, nikoli zničit, doplnil.
Hnutí ANO je podle průzkumů favoritem říjnových sněmovních voleb. Vylučuje případnou vládu se stranami nynější koalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, i s Piráty. Nabízí se tak spolupráce s SPD či se Stačilo!, které jsou ale k EU a NATO kritičtější a hovoří o vystoupení z těchto uskupení.
Bilion korun v šedé ekonomice
ANO v minulých dnech představilo jak svůj volební program, tak hospodářskou strategii. Podle kritiků není jasné, jak chce hnutí své priority financovat. Havlíček v sobotu uvedl, že zdroji mají být hospodářský růst, úspory na resortech a důsledný výběr daní.
Příjmy ze šedé ekonomiky by mohly podle něj ročně činit desítky miliard korun, v prvních dvou letech zhruba 30 až 40 miliard. V šedé ekonomice je pak podle Havlíčka až jeden bilion korun.
Jedním z cílů ANO je také znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Podle Havlíčka bude jednodušší a digitální. „Každý, kdo má elektronickou kasu, tablet nebo chytrý telefon, bude bez větších problémů připojen na centrální systém," přiblížil. K otázce na možné zvyšování daní poznamenal, že takové opatření nepřinese dlouhodobý efekt.
O tom, zda by případným premiérem byl šéf ANO Andrej Babiš (kandiduje ve sněmovních volbách v Moravskoslezském kraji), nebo právě Havlíček, rozhodnou podle prvního místopředsedy hnutí voliči.
Za jasného lídra a kandidáta na předsedu vlády ale označil Babiše. Pokud by v čele kabinetu stál on, je podle něj nemyslitelné, aby Babiš byl například ministrem.
Nutnost ‚ohlídat‘ ANO
V pokračování diskuse se lídři pražských kandidátek Motoristů Boris Šťastný a STAN Karel Dvořák vyjádřili k případné povolební spolupráci. Oba vyloučili spolupráci s komunisty.
Šťastný dále uvedl, že Motoristé by nespolupracovali s Piráty, se STAN, zkritizoval také vládu Petra Fialy (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za Spolu v Jihomoravském kraji), jejíž součástí je kromě Starostů i celá koalice Spolu.
„V tomto ohledu by poslední možná koalice byla s ANO, ale museli bychom je ohlídat,“ dodal.
STAN chce naopak podle Dvořáka pokračovat v současné koalici společně s původně vládními Piráty. „Nedovedu si představit spolupráci s populisty, extremisty, komunisty ani Motoristy,“ dodal.