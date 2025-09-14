ONLINE: Členství v NATO i vyšší výdaje. Strany se podle expertů většinově v obranné politice shodují

Většina politických stran kandidujících v říjnu do Poslanecké sněmovny nezpochybňuje členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO), shodují se i na potřebě modernizace armády a navyšování výdajů na obranu. Vyplývá to z vyjádření oslovených expertů. Rozdíly mezi stranami naopak vidí odborníci například v tempu růstu obranných výdajů.

„Nezdá se, že by se téma obrany stalo hlavním předmětem politického střetu těchto voleb,“ míní Tomáš Kučera z Katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jakákoli nová vláda bude podle něj muset v obraně řešit otázky navyšování rozpočtu, modernizace a personálního posilování ozbrojených sil.

„Důležité je, že s výjimkou antisystémových SPD a Stačilo! žádná ze stran, které mají šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, nezpochybňuje naše ukotvení v NATO ani závazky z něj plynoucí,“ uvedl Kučera.

Také podle ředitelky Centra pro informovanou společnost Andrey Michalcové většina stran s šancí dostat se do Sněmovny potvrzuje členství jak v NATO, tak v Evropské unii.

‚Nejambicióznější‘ Piráti

Většina stran podle expertů akcentuje i potřebu modernizace armády, posilování kyberbezpečnosti a navyšování výdajů na obranu. „Pozoruhodné je, že nejambicióznější cíl představuje program Pirátů, kteří by chtěli dosáhnout 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu již v roce 2027,“ podotkl Kučera.

„Rétorika ANO či Motoristů vyjadřuje v souladu s jejich opoziční rolí určitou rezervovanost k současným rozpočtovým plánům. Motoristé například zdůrazňují, že alianční závazek pěti procent HDP na obranu je rozpočtově nereálný. Nicméně i tyto strany uznávají potřebu investic a modernizace,“ dodal.

Michalcová pak zásadní rozdíly mezi stranami vidí v tempu růstu obranných výdajů a postupu vůči regulaci online prostoru.

„ANO ve svém programu mluví o silné a moderní armádě a zvyšování atraktivity bezpečnostních sborů, ale zároveň usilovně varuje před údajným ohrožením svobody projevu a odmítá regulaci sociálních sítí. SPD explicitně hlásá ‚Stop cenzuře‘, je proti ‚závodům ve zbrojení‘ a podpoře Ukrajiny ‚na dluh‘,“ uvedla.

Povinná vojenská služba?

V otázce náborů panuje podle Kučery napříč politickým spektrem shoda na odmítání povinné vojenské služby. Hlavní politické strany s výjimkou SPD a Stačilo! pak podle něj nenavrhují v základních otázkách revoluční změny, jednotlivé programy ale mají své specifické akcenty.

„Program Spolu, v souladu s jejich vedením resortu obrany v uplynulých čtyřech letech, v zásadě potvrzuje dosavadní kurz a nepřináší výrazně nové prvky. STAN a Piráti naopak kladou důraz na evropskou obrannou spolupráci a strategickou autonomii, a to i s ohledem na nevypočitatelnou zahraniční politiku současné americké administrativy," poznamenal.

Charakteristickým prvkem programu ANO je podle něj propojení vnitřní a vnější bezpečnosti.

Podle Kučery se však nezdá, že by se téma obrany stalo hlavním předmětem politického střetu těchto voleb. „ANO do určité míry akceptuje základní rysy a trendy současné bezpečnostní politiky, především nutnost modernizace a investic,“ řekl.

Dodal, že rétoricky se může vést spor o nákup letounů F-35, nejde však podle něj o téma, které by v příštích letech zásadně určovalo podobu české obranné politiky.

