ONLINE: Kdo kde startuje kampaň a komu co slibuje? Do sněmovních voleb zbývá měsíc
Web iROZHLAS.cz startuje kontinuální online reportáž před sněmovními volbami, které proběhnou 3. a 4. října 2025.
Letos kandiduje 26 politických uskupení, tedy o čtyři více než před čtyřmi lety. Všechny kandidující subjekty potřebují k zisku poslaneckých mandátů překonat pět procent hlasů, jediná koalice Spolu kandidující jako řádná předvolební trojkoalice stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL potřebuje získat alespoň 11 procent.
Letos budou moci volit Češi žijící v zahraničí poprvé korespondenčně. Hlasovat budou moci ale jen ti krajané, kteří se registrovali jako voliči na zastupitelských úřadech. Podle ministerstva zahraničí jich bylo 27 500.
Reportéři Českého rozhlasu startují od 1. září Předvolební deník. Vždy v 9.20 ve vysílání Českého rozhlasu Plus a v 10.40 na Radiožurnálu se zaměří na to nejzajímavější z politického dění i kampaní.
Volebnímu zpravodajství se bude věnovat i iROZHLAS.cz. Ve volební online reportáži bude pokrývat každodenní dění a analyzovat je.