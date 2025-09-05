ONLINE: Na Vysočině se zaplnila místa ve volebních komisích. ‚Největší zájem za tři roky,‘ hlásí Jihlava
Díky zájmu lidí nemají města na Vysočině problém obsazovat místa ve volebních komisích, i když možnost poslat do komisí své zástupce využily jen některé politické strany. Vyplývá to z vyjádření zástupců měst a městských úřadů. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.
„Máme volební komise pokryté, zájem je za poslední tři roky asi největší,“ řekl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk. Oproti minulým rokům podle něj daly strany do komisí mnohem víc členů. Důvod na úřadu jen odhadují. „Je to možná dáno i spojením stran do koalic,“ dodal Daněk.
V Jihlavě je 58 volebních okrsků. Je do nich potřeba minimálně 350 lidí. Při volbách v loňském roce bylo v jihlavských volebních komisích včetně zapisovatelů 360 lidí.
Minimální počet členů v okrskových volebních komisích je dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky pět, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být komise čtyřčlenná. Starostové ale mohou rozhodnout, že komise budou početnější.
Kvůli souběhu voleb s místním referendem to udělala třeba Polná na Jihlavsku, kde lidé volí v sedmi okrscích. Pět politických stran své zástupce do komisí navrhlo. „Celkem daly 19 členů, ale všechna místa obsadilo pouze Stačilo!,“ řekla vedoucí správního a sociálního odboru radnice v Polné Pavla Hubená. Včetně zapisovatelů potřebuje město na volby 40 členů komisí.
Každá politická strana, která je v kraji k volbám registrovaná, může do každé komise poslat jednoho člena a jednoho náhradníka. V letošních parlamentních volbách na Vysočině kandiduje 18 politických subjektů.
Jak fungují komise?
Předseda volební komise má nárok na odměnu 2200 korun. Místopředseda a zapisovatel dostanou o 100 korun méně, řadoví členové 1800 korun. Náklady hradí stát. Při loňských krajských volbách byly náklady v Jihlavě 584 000 korun pro členy komisí a 122 000 korun pro zapisovatele. S podobnou částkou nebo mírně vyšší počítá radnice i letos.
Některé městské části členům volební komise navíc připlácí ze svého, protože ne všude se místa obsazují tak snadno. Například na Praze 4 každý, kdo v komisi zasedne, dostane dalších 1500 korun. Důvodem je opět nedostatek zájemců a snaha motivovat lidi, aby se do volební komise přihlásili.
„V minulosti jsme se opakovaně přesvědčili, že pokud spoléháme pouze na zákonem stanovenou výši odměn, potýkáme se silným nedostatkem zájemců o členství ve volebních komisích. Praha 4 je největší městská část a zajistit zhruba tisícovku členů opravdu není jednoduché. Volby do Sněmovny patří navíc z hlediska náročnosti práce členů komisí mezi ty náročnější, i proto jsme chtěli nabídnout adekvátní odměnu,“ vysvětlil dříve pro server iROZHLAS.cz mluvčí Prahy 4 Aleš Berný.
Zaměstnanci, kteří zasednou ve volební komisi, mají nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Živnostníci mohou jako náhradu dostat maximálně 340 korun za den, žádost podávají na příslušný obecní úřad.
Pokud máte zájem být členem okrskové volební komise, máte dvě možnosti, jak se přihlásit. Ministerstvo vnitra doporučuje se přihlásit primárně přes strany a hnutí, se kterými zájemci sympatizují. „Důvodem je, aby při vzájemné kontrole mohly volební strany osobně dohlížet na správnost zpracovávaných výsledků,“ vysvětluje ministerstvo vnitra.
Pokud se komise nezaplní touto cestou, zbytek členů jmenuje starosta. Další cestou, jak se přihlásit je tedy přímo přes příslušný úřad. Poměrně běžnou praxí je, že ve volebních komisích zasedají zaměstnanci místních úřadů. Důvodem je malý zájem o místa ve volebních komisích.