ONLINE: Obecní úřady začaly vydávat voličské průkazy. Na písemnou žádost mají lidé už jen 8 dní

Obecní úřady od čtvrtka vydávají voličské průkazy. Na podání písemné žádosti už lidem zbývá jen 8 dnů. Poštou, datovou schránkou nebo přes Portál občana musejí žádosti dorazit do pátku 26. září. Pak už to půjde jen osobně. Na to mají lidé čas do 1. října

Voličský průkaz pro prezidentské volby (ilustrační foto)

Obecní úřady od čtvrtka vydávají voličské průkazy (ilustrační foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Voličský průkaz je určený lidem, kteří chtějí hlasovat ve volbách, ale nebudou v době jejich konání doma. Žádost o průkaz ale musí každý podat u úřadu, kde má hlášené trvalé bydliště. 

Podobná pravidla platí i v okamžiku, kdy člověk vyrazí na dovolenou do zahraničí a chce odvolit na ambasádě. Průkaz si zařídí na svém úřadě v Česku a přijde do volební místnosti v cizině.

Lidé, kteří žijí mimo Česko dlouhodobě, nebo studenti na Erasmu mají na výběr tři varianty. Když chtějí hlasovat osobně, také oni si podávají žádost u zastupitelského úřadu, který jim průkaz vydá nebo pošle poštou.

Ti, kteří se stihli zapsat do zvláštního seznamu voličů naopak hlasují bez průkazu.

Ve chvíli, kdy úřad voličský průkaz vydal, už s ním volič musí přijít. Je jedno, jestli je na dovolené nebo doma. Úřad ho totiž vyškrtl ze stálého seznamu v místě bydliště. Bez voličského průkazu by tak v bydlišti neodvolil.

Lidé hlasují pro ty kandidáty, kteří přísluší k místu volby. 

Marek Sedláček, epo

