ONLINE: Opozice chce měnit program poslední schůze Sněmovny. Poslanci můžou jednat i přes noc
Opoziční Piráti i hnutí SPD chtějí, aby ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS, kandiduje za Spolu) na úterní, poslední schůzi Sněmovny před volbami vysvětlila bitcoinovou kauzu. Piráti žádají podrobné popsání auditu a také role, jakou měl v kauze kontroverzního daru ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS, kandiduje za Spolu).
Žádají i diskusi o financování holdingu Agrofert spojeného se šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem (kandiduje jako lídr hnutí v Moravskoslezském kraji). Novinářům to řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek (kandiduje za stranu v Praze).
Blažek kvůli bitcoinům, Balaštíková kvůli psovi. Sněmovní mandát neobhajuje téměř pětina poslanců
Číst článek
Sněmovna bude moci v úterý jednat v případě potřeby i přes noc. Rozhodla o tom v úvodu schůze před volbami hlasy koalice a Pirátů.
Piráti plánují také představit zákony připravené pro začátek příštího volebního období včetně například daňových úlev pro rodiny či urgentní řešení nedostupnosti bydlení. Sněmovna bude v úterý schvalovat daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun. Piráti to mají za opak toho, co chtějí prosazovat.
„Věříme, že se podaří neschválit návrh osvobození pro několik málo lidí, ne pro 90 procent rodin,“ uvedl Michálek. Daňové zvýhodnění pro rodiny chtějí Piráti prosadit spolu s devíti dalšími předlohami během první stovky dnů budoucího mandátu.
SPD chce projednávat vedle bitcoinové kauzy také systém emisních povolenek pro domácnosti. „Vyzveme vládu, aby se konečně vyjádřila, zda je odmítne, nebo neodmítne. Pokud bude SPD po volbách ve vládě, tak je odmítneme, občané a firmy to neufinancují, způsobí to kolaps,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura (vede kandidátku hnutí ve Středočeském kraji)
Článek pokračuje pod online reportáží
Poslanci se mají zabývat zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Očekává se, že úterní zasedání poslanců bude dlouhé. Přihlášek do rozpravy s přednostním právem k návrhu programu byly k 11.00 dvě desítky.
Kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě v červnu rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS), který přijal dar od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského.
Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Opozice kritizuje, že stát vyplatí až 50 milionů korun jako odškodnění těm, kteří bitcoiny od státu koupili a domluvili se s Decroix na jejich vrácení státu.