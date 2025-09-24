ONLINE: Piráti chtějí nový úřad, který by vyšetřoval korupci. Žádají i průhlednější financování stran

Piráti chtějí založení nezávislého protikorupčního úřadu či průhlednější financování politických stran. Svůj protikorupční program ve středu představili na pražském Smíchovském nádraží. Místopředsedkyně Pirátů a dvojka na pražské kandidátce Olga Richterová řekla, že program reaguje na aktuální korupční kauzy a je součástí legislativního plánu, který mají Piráti připravený na prvních 100 dní případné vlády.

„To, co představujeme dnes, je plán proti korupci, protože nechceme už žádné další Dozimetry a Čapí hnízda,“ uvedla Richterová.

Piráti požadují například transparentnější majetková přiznání politiků a úředníků. Dalším bodem programu je vznik nezávislého protikorupčního úřadu. Podle Pirátů by měl vzniknout z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a měl by vyšetřovat korupci v oblasti střetu zájmů, dotací, financování politických stran či lobbování.

„Řeší to tak řada zemí a taky jde o to, aby měl kdo poskytovat ochranu oznamovatelům korupce, těm lidem, kteří jsou whistlebloweři,“ podotkla Richterová.

Řešení střetu zájmů?

V plánu proti korupci mají Piráti také řešení střetu zájmů a koncentrace politické a mediální moci. „Bojujeme za to, aby demokracie byla odolná, mohla obstát, a proto, aby ti, kdo chtějí ve své osobě sdružit byznysové a politické zájmy, to znamená, že jsou ve střetu zájmů, aby to měli mnohem těžší,“ řekla Richterová.

Strana chce usilovat i o průhlednější financování politických stran a hnutí. „My máme transparentní účty pro vše, funguje to. Prostě jdeme příkladem a chceme, aby tak fungovali i ostatní a nechceme, aby strany přijímaly dary s nejasným původem,“ uvedla.

Posledním z pěti bodů změn je zpřísnění trestů za korupci. „U vybraných hospodářských a korupčních trestných činů bychom to posunuli z deseti na 12 let, ale hlavně chceme zakázat uložení peněžitého trestu jako samostatného postihu,“ řekla Richterová.

Piráti v overalech

Piráti ve středu letáky se svým programem rozdávali v černých pracovních overalech s nápisem Nakopneme protikorupční úklid, ve kterých v minulosti například symbolicky rozfoukávali mlhu kolem takzvané bitcoinové kauzy nebo umývali chodník, a symbolicky tak čistili zem od korupce.

Místo tradiční tiskové konference k představení programu si podle Richterové vybrali rozdávání letáků v metru, protože lidi téma zajímá a chtějí vědět, že na něj Piráti mají řešení.

Piráti by podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News získali ve volbách 9,3 procenta hlasů. Vítězem by se stalo opoziční hnutí ANO s 30,9 procenta hlasů, s odstupem druhá by byla koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 19,5 procenta hlasů. Před Piráti by se umístilo i hnutí STAN a SPD.

