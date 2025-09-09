ONLINE: Poslední sněmovní schůze před volbami se může protáhnout do noci. Řešit budou senátní vratky

Poslanci se v úterý sejdou na první poprázdninové a zároveň asi poslední řádné schůzi před říjnovými sněmovními volbami. Budou se zabývat zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Schůze potrvá podle informací z vládního i opozičního tábora zřejmě jeden jednací den.

Stejně jako v minulosti se v úvodu předpokládají dlouhá vystoupení k návrhu jejího programu. Je proto možné, že poslance opět čeká večerní, nebo dokonce noční jednání.

Senát poslancům takzvanou změnovou novelu související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Sněmovna v ní pravděpodobně schválí návrh horní komory na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun.

Senátoři usilují v předloze i o další změny. Týkají se mimo jiné zdanění zaměstnaneckých benefitů nebo ponechání současného stavu v rozpočtovém určení daní obcím a krajům.

Senát by měl v dolní komoře prosadit také své úpravy novely o civilním letectví, jsou technické povahy. Předloha v souladu s nařízením EU pojednává o zavádění alternativních leteckých paliv. Návrh programu, jak jej sestavil organizační výbor, čítá čtveřici bodů.

Vedle dvojice předloh jde o dohodu mezi EU, jejími členskými státy a státy Organizace afrických, karibských a tichomořských států. Smlouva by měla podle vlády pomoci českým firmám při navazování obchodních vztahů s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi.

Posledním jsou pravidelné čtvrteční interpelace na členy vlády. Interpelace jsou povinným bodem řádných schůzí, tentokrát by se už uskutečnit neměly.

