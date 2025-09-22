ONLINE: Rakušan k začátku projednávání korupční kauzy: Starostové se s Dozimetrem vyrovnali razantně

V pondělí ráno bylo zahájeno projednávání kauzy Dozimetr. Osm obviněných a dvě firmy mají být podle žalobce zapleteni do praní špinavých peněz, klientelismu a korupce, která souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku. Kauza je spojena s politickým hnutím STAN, jehož členem byl obžalovaný Petr Hlubuček. Ke kauze se proto vyjádřil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který za hnutí také kandiduje ve sněmovních volbách.

Ministr vnitra Vít Rakušan

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan (archivní foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Starostové se s Dozimetrem, v kterém je obžalovaný jeden náš bývalý člen, vyrovnali razantně. Vyloučili jsme Petra Hlubučka (dodnes se s námi kvůli tomu soudí), veškeré naše financování prošlo přísným externím auditem, obměnili jsme celé vedení a zavedli interní systém ochrany oznamovatelů korupce, a to i anonymních,“ píše ve vyjádření, které v pondělí ráno zaslal novinářům.

