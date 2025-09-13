ONLINE: Ukřičenost se stává silnou stránkou. Voliči hrubé politiky netrestají, říká politolog
Zatímco koaliční strany zahájily předvolební kampaň do sněmovních voleb ve větší míře až později na jaře, opoziční subjekty ji vedou čtyři roky nepřetržitě a brzy intenzitu stupňovaly. Rozdíl byl podle vedoucího katedry politologie brněnské Masarykovy univerzity Otty Eibla znát v létě, kdy se někteří politici místo dovolené setkávali s voliči. V kampani vnímá Eibl větší míru hrubosti, voliči však podle něj toto chování netrestají, spíše naopak.
Strany by zároveň podle Eibla měly s voliči komunikovat po celou dobu, jsou v tom však různě úspěšné. „Opoziční strany celé čtyři roky vypráví ten samý příběh. Strany, které musely vládnout, měly více agendy a nemohly jen opakovat, že je něco špatně, takže volební kampaň pořádně začala až později na jaře, což je dobré načasování,“ uvedl.
PRŮZKUM: Češi si přejí návrat Babiše. Fialu chce za premiéra ještě méně lidí než Rakušana či Okamuru
Číst článek
Kampaň podle očekávání s blížícím se termínem voleb graduje. Dříve ale bylo častější dát si přes léto od politiky pauzu, což se letos třeba v případě lídra hlavního opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který ve sněmovních volbách kandiduje v Moravskoslezském kraji, nestalo.
„V uvozovkách pracoval opravdu celou dobu. Do očí bijící kontrast to byl ve chvíli, kdy premiér Petr Fiala (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu v Jihomoravském kraji) odjel na dovolenou,“ míní politolog.
„Kampaň je přitom z velké části stavěná na něm a není zastupitelný. Nestalo by se nic, kdyby odjeli všichni, ale jinde se síly aktivizovaly. Třeba i v SPD nebo Stačilo!“ dodává.
Co se týče negativity, odborník připomíná, že je přirozenou součástí kampaní, a pokud se týká upozorňování na špatnou politiku, může být i užitečným zdrojem informací.
Nevnímá, že by byla letošní kampaň nezvykle vyostřená, avšak citelná je podle něj vyšší míra hrubosti prostoupená celou společností.
Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později
Číst článek
„Ukřičenost se stává silnou stránkou. Když se díváte na debaty, mnohdy jsou to jen urážky, nadávání, ale nic se nedozvíte. A voliči hrubé politiky netrestají, vlastně se jim to líbí,“ poznamenal Eibl.
Za zajímavý považuje nástup Pirátů, kteří odchodem z vlády nyní mohou získat část nespokojených voličů. O ně bude usilovat také opozice, přičemž SPD a Stačilo! podle Eibla míří na ty naštvanější. U koaličních stran se voliči překrývají.
„Vidím prostor v lepším zacílení, ale nemyslím, že se to stane ještě při těchto volbách. Do budoucna se ale můžeme asi těšit na víc práce s daty nebo automatizaci. Byl bych rád, aby konečně někdo dělal pořádnou kontaktní kampaň door to door. Je to pořád potkávání se někde, což není tak efektivní,“ dodal politolog Eibl.