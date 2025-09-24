ONLINE: Ústavní soud ve středu uspořádá briefing k nepřiznaným koalicím
Ústavní soud svolal na středečních 14.00 briefing k nepřiznaným koalicím. Plénum se ve středu neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD. Zda padlo rozhodnutí, nechtěla zatím Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů Ústavního soudu komentovat.
Strana Volt Česko u krajských soudů zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD. Poukazovala na to, že na jejich kandidátkách figurují i členové jiných stran či hnutí.
Názory expertů na skryté koalice se různí. Od Ústavního soudu ale čekají zdrženlivost
Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.
Strana Volt Česko se poté obrátila na Ústavní soud. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem je Milan Hulmák, jakékoliv rozhodnutí ale musí být výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají 3. a 4. října, předseda soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že nepřiznané koalice budou pro soud nyní prioritou.