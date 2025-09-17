ONLINE: Začíná žhavá část volební kampaně. Strany a hnutí se představí ve veřejnoprávních médiích
Strany a hnutí, které se úspěšně přihlásily do letošních sněmovních voleb, od středy představí své propagační příspěvky ve vysílání Českého rozhlasu a České televize. Ze zákona je pro ně vyhrazeno celkem 14 hodin v každém z těchto veřejnoprávních médií.
Termín pro začátek vysílání volebních spotů zároveň znamená zahájení žhavé části volební kampaně. Starostové současně mohou stranám vyhradit plochy pro vylepení jejich volebních plakátů, strany ale spíš využívají možnost apelovat na voliče od léta prostřednictvím komerčních reklamních ploch.
Volební spoty v různorodé kvalitě už některé z 26 kandidujících uskupení představily na svých webech i sledovanějších sociálních sítích. Jejich odvysílání ve veřejnoprávních médiích má podle expertů na rozhodování voličů malý vliv.
Český rozhlas bude minutové spoty vysílat denně do 30. září na celoplošných stanicích převážně v nočních hodinách, v síti regionálních stanic od 19.30. Každý kandidující subjekt má nárok na 33 minutových spotů, celkem tedy bude odvysíláno 858 minut, uvedl rozhlas.
Na rozhlasové stanici Radiožurnál lidé uslyší spoty zpravidla od 22.45, pouze 20. a 21. září o čtvrt hodiny dříve. Dvojka bude spoty vysílat po celou vyhrazenou dobu od 23.30, stanice Plus ve všední dny od 21.45 a o víkendech o čtvrt hodiny dříve.
V regionálním vysílání spoty zazní od 19.30. Jako první by se měl v éteru objevit příspěvek Balbínovy poetické strany, jako poslední by měl být odvysílán spot Levice.
V České televizi
Česká televize bude spoty vysílat v 16minutových blocích na ČT1 a ČT2 až do 1. října dopoledne. První program veřejnoprávní televize začne spoty vysílat ve středu třikrát - před 10.00, po 14.00 a od 17.00.
Druhý program je nabídne v první den dvakrát - od 9.25 a od 13.00. V dalších dnech se časy vysílání spotů posunou. O víkendech Česká televize odvysílá spoty ve třech blocích. Na ČT1 budou k vidění pouze po 08.00, na ČT2 kolem sedmé hodiny ranní i večerní.
Volby do Sněmovny se v Česku letos uskuteční 3. a 4. října.