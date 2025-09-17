ONLINE: Začíná žhavá část volební kampaně. Strany a hnutí se představí ve veřejnoprávních médiích

Strany a hnutí, které se úspěšně přihlásily do letošních sněmovních voleb, od středy představí své propagační příspěvky ve vysílání Českého rozhlasu a České televize. Ze zákona je pro ně vyhrazeno celkem 14 hodin v každém z těchto veřejnoprávních médií.

Sledujeme online Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Český rozhlas, Radiožurnál

Volební uskupení se představí ve veřejnoprávním rozhlase a televizi (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Termín pro začátek vysílání volebních spotů zároveň znamená zahájení žhavé části volební kampaně. Starostové současně mohou stranám vyhradit plochy pro vylepení jejich volebních plakátů, strany ale spíš využívají možnost apelovat na voliče od léta prostřednictvím komerčních reklamních ploch.

3:22

Nejen labubu či křovinořezy. V letošní kampani jsou ve velkém zapojení influenceři i umělá inteligence

Číst článek

Volební spoty v různorodé kvalitě už některé z 26 kandidujících uskupení představily na svých webech i sledovanějších sociálních sítích. Jejich odvysílání ve veřejnoprávních médiích má podle expertů na rozhodování voličů malý vliv.

Český rozhlas bude minutové spoty vysílat denně do 30. září na celoplošných stanicích převážně v nočních hodinách, v síti regionálních stanic od 19.30. Každý kandidující subjekt má nárok na 33 minutových spotů, celkem tedy bude odvysíláno 858 minut, uvedl rozhlas.

Na rozhlasové stanici Radiožurnál lidé uslyší spoty zpravidla od 22.45, pouze 20. a 21. září o čtvrt hodiny dříve. Dvojka bude spoty vysílat po celou vyhrazenou dobu od 23.30, stanice Plus ve všední dny od 21.45 a o víkendech o čtvrt hodiny dříve.

V regionálním vysílání spoty zazní od 19.30. Jako první by se měl v éteru objevit příspěvek Balbínovy poetické strany, jako poslední by měl být odvysílán spot Levice.

V České televizi

Česká televize bude spoty vysílat v 16minutových blocích na ČT1 a ČT2 až do 1. října dopoledne. První program veřejnoprávní televize začne spoty vysílat ve středu třikrát - před 10.00, po 14.00 a od 17.00.

Druhý program je nabídne v první den dvakrát - od 9.25 a od 13.00. V dalších dnech se časy vysílání spotů posunou. O víkendech Česká televize odvysílá spoty ve třech blocích. Na ČT1 budou k vidění pouze po 08.00, na ČT2 kolem sedmé hodiny ranní i večerní.

Volby do Sněmovny se v Česku letos uskuteční 3. a 4. října.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme