ONLINE: Zájem příznivců stran o účast ve volebních komisích vzrostl. ANO eviduje dvojnásobný nárůst
Strany evidují před říjnovými volbami do Sněmovny vyšší zájem svých sympatizantů o účast ve volebních komisích než při loňském hlasování o krajských zastupitelstvech. O místa v komisích se jednotlivým uskupením přihlásily tisíce lidí, vyplynulo z ankety. Vyšší zájem mají lidé ve větších městech, menší v odlehlejších lokalitách. Na téměř dvojnásobek narostl v případě příznivců hnutí ANO oproti minulým sněmovním volbám v roce 2021.
Favorit voleb, hnutí ANO má k účasti ve volebních komisích zaregistrováno 6716 lidí. „To je výrazný nárůst oproti volbám v roce 2021, kdy to bylo 3641 lidí,“ uvedl mluvčí hnutí Martin Vodička. Tehdy situaci ovlivnila opatření související s epidemií covidu.
Vývojář: Fake news před volbami? Používejte selský rozum a ptejte se, zda není načasování zvláštní
Číst článek
„Tentokrát jsme k zapojení vyzývali jak na sociálních sítích, tak přes naše krajské organizace,“ dodal mluvčí.
Starostové a nezávislí zapsali 1337 zájemců. „Oproti minulým parlamentním volbám jde o nárůst, který si vysvětlujeme jednak vyšším zájmem o dohlížení na regulérnost průběhu voleb, tak o chuť být součástí voleb jako takových,“ uvedla mluvčí STAN Sára Beránková.
Piráti vyšlou do komisí 3483 lidí a 73 náhradníků, zájem byl lehce vyšší než v minulém roce, sdělila mluvčí strany Lucie Švehlíková. Desítka zájemců se Pirátům přihlásila také nově do komisí v zahraničí na zastupitelských úřadech.
Více se dočtete pod online reportáží.
Dohled příznivců Stačilo!
Hnutí Stačilo!, ve kterém převažují komunisté, bude mít podle odhadů centrály své lidi v naprosté většině komisí ve větších městech. Na venkově byl zájem o účast nižší, hnutí tam tak bude mít zastoupení zhruba v 55 až 60 procentech komisí.
Podle Lipavského úspěch, dle politologů propadák. K volbě poštou se přihlásilo necelých 11 tisíc krajanů
Číst článek
„Jsme rádi, značná část zájemců se přihlásila sama. Chtějí kontrolovat manipulaci s hlasovacími lístky potom, co se loni stalo v Libereckém kraji,“ uvedl mluvčí komunistů a lídr pardubické kandidátky Stačilo! Roman Roun.
Připomenul neúspěšnou snahu hnutí zneplatnit výsledky voleb v krajských volbách v regionu na základě informací o chybách při sčítání odevzdaných hlasů.
Ani po přepočtení hlasů v pěti okrscích se Stačilo! do krajského zastupitelstva nedostalo, chybějící hlasy tehdy krajský soud nenašel. Při kontrole lístků ale objevil chyby, které naznačily nepříliš svědomitou práci okrskových komisí ve dvou obcích.
Komisaři SPD
Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude mít své zástupce nejméně ve 4500 z celkového počtu 14 500 komisí.
Sociolog: Nevoliči od politiků chtějí pozitivní vizi, ti je však dokážou spíš odradit než přilákat
Číst článek
Nejvíc komisařů bude mít v Olomouckém kraji, kde zasednou v drtivé většině volebních místností, v Libereckém a Zlínském kraji budou zástupci SPD nebo některé z dalších stran na kandidátkách hnutí téměř v každé druhé komisi.
Hodně příznivců hnutí dohlédne i na sčítání v hlavním městě. Poslanec SPD Radovan Vích, který má organizaci této oblasti voleb v hnutí na starosti, řekl, že se sice nenaplnily maximální představy, další zájemci se podle něj nicméně zřejmě přihlásí jako soukromé osoby. Spokojený s výsledkem je.
„Nikoho jsme neverbovali, dorazí standardně,“ uvedl. Dodal, že nominovaným už chodí pozvánky na první zasedání.