Volby se v sobotu opakovaly v osmi českých obcích. Důvodem bylo časté odstoupení zastupitelů

Nová zastupitelstva volili lidé ve dvou obcích Středočeského kraje. V Plchově na Kladensku kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů, v Kadlíně na Mělnicku sestavili jedinou kandidátní listinu.



V obci Víska na Havlíčkobrodsku se po opakovaných volbách dostali do zastupitelstva čtyři ze sedmi dosavadních zastupitelů. Kandidovalo 15 lidí.



Ve třech obcích v Ústeckém kraji zájem o hlasování výrazně překročil volební účast v rámci řádných komunálních voleb loni na podzim, která činila 40,60 procenta.



Nová zastupitelstva ve dvou obcích Plzeňského kraje – v Líšině na jihu Plzeňska a v Mnichově na Domažlicku lidé volili kvůli tomu, že někteří zastupitelé odstoupili. Praha 10:10 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby se v sobotu opakovaly v osmi českých obcích | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V obou obcích Středočeského kraje loni po komunálních volbách klesl počet zastupitelů pod zákonné minimum. Volební účast při sobotních nových volbách byla v Plchově 84,4 procenta, v Kadlíně si našlo k volbám cestu 49,5 procenta voličů. Vyplývá to z informací na volebním webu Českého statistického úřadu.

SPD a Trikolora půjdou dohromady do voleb v příštím roce. Hnutí podepsala memorandum Číst článek

V Plchově loni na ustavujícím jednání zastupitelů složilo své mandáty opoziční sdružení kandidátů, a to včetně náhradníků. V sobotních volbách tam zvítězilo opoziční sdružení Společně pro Plchov, které získalo 51,23 procenta a čtyři mandáty. Zbylá tři křesla v zastupitelstvu náleží druhému kandidujícímu sdružení Plchov – srdcem a rozumem, které vede dosavadní místostarostka Pavlína Pacholíková. Dostala 75 hlasů, nejvíce ze všech kandidujících a o dva více než loni na podzim.

Účast u voleb byla v sobotu vyšší než loni na podzim, kdy o zastupitelstvu obce rozhodovalo 79,5 procenta voličů.

V Kadlíně, kde v prosinci rezignovaly tři zastupitelky z celkových sedmi zastupitelů, získal nejvíc hlasů dosavadní starosta Jiří Hanzel (Pro Kadlín a Ledce), a to 35. Stejný počet hlasů mu v obci, kde žije zhruba 140 lidí, dali lidé i loni na podzim. Volební účast ale byla v sobotu nižší než loni, kdy dosáhla 58 procent. V Kadlíně lidé vybírali z jediné kandidátky, její kandidáti tak obsadí všech sedm křesel v zastupitelstvu.

Vysočina

V obci Víska na Havlíčkobrodsku, kde je 138 oprávněných voličů, byla volební účast 80,43 procenta, asi o 1,2 procenta vyšší než loni při řádných volbách. Vyplývá to z informací na volebním webu. V obci žije asi 180 lidí.

Situace je pro ČSSD příznivá. Strana by měla zvedat i témata, která trápí mladé, míní politoložka Číst článek

Z těch, kteří již byli zastupiteli po řádných volbách loni v září, opět uspěli Luděk Fikar, Ondřej Fikar, Ondřej Čapek a dosavadní místostarostka Martina Košťálová. Nově budou zastupiteli Radek Křivský, Ladislav Kalvoda a Roman Myška. Z bývalých zastupitelů nyní neuspěli Antonín Heiland a Zdeněk Březina. Loňská volební účast byla v obci přes 79 procent.

Tři mandáty tehdy získalo SNK, hnutí Za Vísku krásnější 2022 mělo čtyři zastupitele. Nyní se lidé v obci předem dohodli, že do opakovaných voleb nebudou sestavovat společné kandidátní listiny a každý bude kandidovat sám za sebe.

V minulém zastupitelstvu postupně rezignovalo několik zvolených zastupitelů i jejich náhradníků. Za neshodami stál rozdílný pohled na vedení obce a také spor o to, jak funguje vnitřní kontrola hospodaření úřadu, řekla na jaře Košťálová.

Ústecký kraj

V Domašíně na Chomutovsku přišlo vhodit lístek do urny 79,35 procenta voličů. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu na volebním webu. Bez vlastního vedení zůstává jediná obec na severu Čech, a to Brodec na Lounsku.

Ústavní soud: Pokud chce někdo zasáhnout do voleb, musí se registrovat. Sporná část zákona platí Číst článek

V Bynovci na Děčínsku volební účast činila 46,85 procenta. Vybírat mohli voliči do sedmičlenného zastupitelstva ze tří kandidátek. Zvítězilo hnutí PRO Bynovec, které má tři zastupitele. Po dvou mandátech získala hnutí Vize Bynovec a Za rozvoj Bynovce.

V Žiželicích na Lounsku přišlo k urnám 68,91 procenta voličů. Místní občané sestavili čtyři kandidátky, zvítězilo sdružení Společně pro rozvoj obcí ŽHSP, které má dva zastupitele. Po dvou mají také uskupení Za rozumné investice a Pro okrášlení a rovnoprávnost občanů. Jednoho zastupitele má Společně pro rozvoj našich občanů Žiželic, Stroupče, Hořetic a Přívlak. Podobná situace v Žiželicích nastala krátce po volbách v roce 2018. I tehdy šli lidé v obci po několika měsících volit znovu.

V Domašíně na Chomutovsku opozice rezignovala na všechny posty zastupitelů a náhradníků. proto se volby konaly znovu. Účast v obci se 155 voliči byla 79,35 procenta. Obě kandidující uskupení uspěla. Zvítězilo hnutí Naše Ves, které má pět zastupitelů.

Funkční zastupitelstvo nadále nebudou mít v Brodci na Lounsku. Volby se tu v řádném termínu nekonaly, protože nikdo nekandidoval. Stejná situace se opakovala i při dalších pokusech, tento byl už třetí. Část agendy pro obec tak dál bude jako v uplynulých měsících zajišťovat Městský úřad v Lounech.

Plzeňsko

V Líšině, kde volili pět nových zastupitelů, kandidovalo jedno uskupení Pro Líšinu a sedm individuálních kandidátů. Podle volebního webu Českého statistického úřadu přišlo k urnám přes 53,49 procenta ze 129 voličů.

Ústavní soud odmítl stížnost na možné kupčení s hlasy. Svědci poukazovali na podivné chování voličů Číst článek

Nejvíce hlasů, celkem 40, získal nezávislý kandidát Josef Langmajer, jemuž je 77 let a je podle ČSÚ nejstarším zvoleným kandidátem sobotních voleb, které se konaly v osmi obcích ČR. O jeden hlas méně měl Josef Šenk a o dva méně Petr Penc.

Za individuálními kandidáty skončili dva členové uskupení Pro Líšinu. Čtyřiadvacetiletá Michaela Janouchová získala 27 hlasů, stala se nejmladším zvoleným kandidátem ve všech nových zastupitelstvech v osmi obcích ČR. Monika Jindřichová, dosavadní starostka, dostala 26 hlasů.

Účast u voleb byla v sobotu zhruba stejná jako loni na podzim, kdy o zastupitelstvu obce rozhodovalo 53,08 procenta voličů.

V Mnichově kandidovala opět dvě uskupení, která spolu od loňských podzimních voleb soupeří. Volit tam přišlo 67,38 procenta ze 187 občanů nad 18 let, loni v září to bylo 68,89 procenta. Zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů pro Mnichov, které získalo 54,23 procenta hlasů.

Zbylá procenta pak má Krásnější Mnichov, Pivoň, Vranov. Nejvíce hlasů získal šestašedesátiletý Stanislav Veit ze Sdružení nezávislých kandidátů pro Mnichov, které bude mít čtyři ze sedmi zástupců. Krásnější Mnichov, Pivoň, Vranov má tři mandáty, stejně jako loni na podzim. Dosavadní starosta Mnichova Karel Černý za Sdružení nezávislých kandidátů pro Mnichov se do nového zastupitelstva nedostal.