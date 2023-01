Rychetský se ptá finalistů Pavla a Babiše: Má a smí prezident komunikovat se soudci?

Příštím českým prezidentem se stane buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš (ANO). O výsledku se rozhodne ve 2. kole. Aby Radiožurnál voličům přiblížil oba kandidáty, jejich názory a postoje, požádal vybrané osobnosti veřejného života, aby postupujícím položily otázku. Třetí dotaz kandidátům položil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Otázka Dne Praha 5:00 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pavel Rychetský: Prezident republiky je podle Ústavy součástí moci výkonné, na jejímž vrcholu stojí vláda. Současně jej z funkce může odvolat pouze Parlament. Je tedy logické, že musí při výkonu své funkce komunikovat jak s vládou, tak s Parlamentem. Demokratický právní stát má ještě jednu moc, moc soudní. Moc soudní je nezávislá, separovaná od ostatních mocí. Moje otázka je jednoduchá: Má prezident komunikovat i s mocí soudní, a to za situace, kdy ta nemá jednu vrcholnou reprezentaci? Na vrcholu této soustavy máme jak Ústavní soud a Nejvyšší soud, tak i Nejvyšší správní soud. Ta má otázka je tedy jednoduchá: Jak a s kým má prezident ohledně soudní moci vést komunikaci a zda ji vůbec může a má vést?

Petr Pavel: „Prezident je sice hlavou státu, ale také součástí celého ústavního systému, takže z principu by měl komunikovat se všemi. Pokud jde o soudní moc, tak první kritérium, které by měl prezident dodržet, je, že soudní moc by měla být nezávislá a prezident by tedy neměl zasahovat do jakéhokoli rozhodování soudů nebo do posuzování kauz, které soudy řeší.

Na druhou stranu si myslím, že je na místě, aby s nimi konzultoval právní otázky, protože by měl být informován i o tom, jak se vyvíjí diskuze v různých složitých právních problémech. Ale komunikace by měla být naprosto transparentní, takže ne formou jeden na jednoho, ale spíše formou kulatých stolů nebo nějakých poradních sborů, ve kterých by byli přítomni zástupci všech třech hlav soudní moci, které jmenoval předseda Ústavního soudu.

Anebo také na půdě institucí, které má soudní moc zřízené, ať už je to Soudcovská unie nebo advokátní komora, případně právní fakulty. Takže konzultace určitě ano, ale naprosto transparentně a bez zasahování do působnosti a nezávislostí soudů.“

Andrej Babiš: „Jako premiér jsem vlastně jmenoval, společně s prezidentem, předsedu Nejvyššího správního soudu, pana Mazance, a ten jsem také navštívil s paní ministryní spravedlnosti. Byla to zajímavá návštěva. Takže myslím, že komunikace není potřebná, pokud se neřeší, nevím, nějaká nominace. Pokud by prezident nominoval nějakého kandidáta na Ústavní soud, tak to asi musí projednat se Senátem a samozřejmě by měl znát i názory členů Ústavního soudu.“

Další odpovědi Petra Pavla a Andreje Babiše na otázky týkající se prezidentských pravomocí, týmu spolupracovníků, hodnocení Miloše Zemana nebo třeba názorů na válku na Ukrajině a pomoci Česka adresované Kyjevu najdete v prezidentském dotazníku. Už před 1. kolem jsme také uveřejnili profily jak bývalého generála Pavla, tak expremiéra Babiše.

