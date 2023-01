Neumannová se ptá prezidentských finalistů Pavla a Babiše: Jak byste podporovali sportovní aktivity?

Příštím českým prezidentem se stane buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš (ANO). O výsledku se rozhodne ve 2. kole. Aby Radiožurnál voličům přiblížil oba kandidáty, jejich názory a postoje, požádal vybrané osobnosti veřejného života, aby postupujícím položily otázku. Čtvrtý dotaz kandidátům položila olympijská medailistka a moderátorka digitální stanice Radiožurnál sport Kateřina Neumannová. Otázka dne Praha 5:00 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijská medailistka Kateřina Neumannová, Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kateřina Neumannová: Fyzická zdatnost našeho národa není úplně ideální. Podporoval byste pohybové aktivity obyvatel, případně jak?

Petr Pavel: Nejlepší podporou je osobní příklad a teď neříkám, že bych ve svém věku šel trhat rekordy a účastnil se všech sportovních utkání. Myslím si ale, že i to, že se prezident zúčastní některých sportovních akcí, převezme nad některými záštitu a bude apelovat i na vládu, aby do sportu a především do sportu pro děti a mládež věnovala patřičné prostředky, jsou věci, které mohou významně tuto oblast pozvednout.

Andrej Babiš: Samozřejmě. Rozpočet sportu byl v roce 2013 3,5 miliardy, když jsme končili, tak byl 11,5. Jako sportovec, který sportoval celý život, jsem prosadil Národní sportovní agenturu, to sportovci chtěli.

Sport je určitě velmi důležitý pro zdraví našich dětí, pro zdraví obyvatelstva, důležitá je samozřejmě tělesná výchova na školách. Je potřeba se snažit, aby u nás byl univerzitní sport, jako v USA. To je příklad toho, jak by to mělo vypadat. Bohužel to neexistuje. Sport je určitě velice důležitý, a když jsem byl premiér, tak jsem měl tuto agendu pod sebou.

