Ověřené výroky Andreje Babiše z prezidentských duelů proti Petru Pavlovi

Kandidát na prezidenta a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před druhým kolem otočil a zúčastnil se většiny internetových a televizních duelů a Petrem Pavlem. Do veřejného prostoru přinesl především diskusi o válce a míru nebo o údajné nové totalitě. Ve svých vystoupeních se ale dopustil několika lží a přešlapů. Server iROZHLAS.cz přináší výběr těch nejvýraznějších. Praha 5:00 27. ledna 2023

Šest vzájemných duelů mají za sebou, poslední v Českém rozhlase je ještě čeká. Andrej Babiš se s Petrem Pavlem utkal v prezidentských debatách na Denik.cz, Blesk, České televizi, Novinky.cz, CNN Prima News a TV Nova.

Pravdivost vyřčených výroků ověřoval server iROZHLAS.cz v reálném čase v online reportáži. Redakce nyní nabízí výběr toho, co v mezi prvním a druhým kolem zaznělo z úst expremiéra.

„Petr Pavel chce omezovat svobodu slova. Já vám to tady přečtu, když mi nevěříte: ‚Svoboda není omezena. 12. ledna 2023. Ano? Každý systém včetně demokracie se musí chránit před útoky, které ohrožují jeho existenci,‘ on tady mluví o svých zkušenostech z roku 2005, kdy došlo k teroristickému útoku v Británii a on souhlasí s omezováním občanských svobod.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, Blesk.cz)

Výrok ve skutečnosti zazněl v anketě serveru Denik.cz z listopadu 2022. Zpravodajský server se ptal: „Jste pro mazání dezinformací a blokování webů, které je přinášejí?“ Z odpovědi Petra Pavla je jasné, že ji Andrej Babiš vytrhl z kontextu. Pavel pro Denik.cz vysvětlil, že i v internetovém prostoru musí platit pravidla. Blokování webů označuje za mimořádné a dočasné řešení, které nesmí být zneužíváno k blokování nesouhlasných názorů.

Celé znění Pavlovy odpovědi přinášíme zde:

„Svoboda není neomezená. Každý systém, včetně demokracie, se musí chránit před útoky, které ohrožují jeho existenci. K takovým útokům patří i dezinformace. Je důležité, aby jak ve fyzickém, tak i v tom virtuálním světě platila jasná pravidla, která budou jasně stanovovat, co je povoleno a co už je nepřípustné. Pokud taková pravidla neexistují, pak je třeba přijmout mimořádná opatření a mezi ty může patřit i dočasné blokování některých dezinformačních webů. Nesmí to být ale opatření, které bude sloužit primárně k blokování nesouhlasných nebo jiných názorů.“

„Sám jsem zachránil tisíc volyňských Čechů. Byl jsem na slovensko-ukrajinské hranici.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, Denik.cz)

Jak informovala v březnu například agentura ČTK, z obcí Žytomyr nebo Malinovka bylo evakuováno 88 volyňských Čechů. Středočeský kraj uvedl, že evakuaci koordinovalo ministerstvo vnitra a policie ve spolupráci s krajem a představiteli krajanských spolků. Babiš zmínil, že se podílel na zabezpečení dopravy z Žytomyru na slovenské hranice s Ukrajinou. Podle svých tehdejších slov chtěl v pomoci pokračovat. O tom, že zachránil tisíc volyňských Čechů, mluvil i v prosincovém rozhovoru pro deník E15. Oficiální záznam o tom však neexistuje.

„Nikdy jsem se nesetkal s ruským velvyslancem, nikdy jsem nebyl na ruské ambasádě.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, Novinky.cz)

Jak ale dokládají fotografie deníku Blesk, v květnu roku 2013 se zúčastnil výročí 68 let od konce druhé světové války, které se konalo v prostorách Velvyslanectví Ruské federace. Miliardář Babiš se v té době chystal s hnutím ANO na vstup do politiky, v říjnu roku 2013 se stal poslancem. Spolu s ním na akci dorazili například i prezident Miloš Zeman nebo jeho předchůdce Václav Klaus.

„Petr Pavel je kandidát stávající vlády, je to provládní kandidát.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, Blesk.cz)

Pavel oficiálně není kandidátem žádné politické strany, před prezidentskými volbami získal nominaci přes 80 tisíc podpisů občanů. Vládní koalice Spolu před volbou vyjádřila podporu třem uchazečům o Hrad: Pavlu Fischerovi, Danuši Nerudové a Petru Pavlovi.

„Velmi pečlivě jsme naslouchali našim členům a voličům a z debat i průzkumů víme, že tito preferují tři kandidáty. Kdybychom nominovali někoho dalšího, tak to ve výsledku bude znamenat, že snížíme šanci na to, že prezidentský úřad bude zastávat osoba, která tyto společné hodnoty respektuje,“ řekl tehdy premiér Petr Fiala z ODS.

„Byl jsem obyčejný člen KSČ, v StB jsem nebyl. Vyhrál jsem o tom třikrát soud, že jsem neoprávněně evidován v registračních protokolech bývalé StB. Mě estébáci terorizovali, hlídali nás, abychom nekradli. Nikdy jsem nespolupracoval, byl jsem zaměstnanec zahraničního obchodu.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, Česká televize)

Moderátor Martin Řezníček upozornil na to, že neexistuje žádný výrok, který by zpochybňoval to, že je stále evidován jako agent StB. V tomto má moderátor pravdu, Babiš svou minulost popírá.

Jak řekl historik Prokop Tomek z ÚSTR, Ústav paměti národa v Bratislavě eviduje deset různých dokumentů, které spolupráci Babiše s StB dokládají. „Není možné, aby byl evidován jako agent neoprávněně,“ uvedl. Slovenské soudnictví se Babišově žalobě věnuje už deset let a zatím se soudy shodly na tom, že český expremiér žaluje nesprávný úřad. Místo Ústavu paměti národa má žalovat například slovenské ministerstvo vnitra.

„Babiš je evidován jako tajný spolupracovník StB. Evidence odpovídá všem náležitostem a v tuto chvíli neexistuje žádný pravomocný rozsudek, který by tvrdil něco jiného,“ říká historik Radek Schovánek z Muzea paměti XX. století.

„Na základě posouzení spisové a svazkové agendy, v kontextu celkové činnosti StB, ale i s příslušnými směrnicemi pro činnost pracovníků kontrarozvědky, pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky a pro evidenci, statistiku a administrativu při kontrarozvědné činnosti z ledna 1978, je možné učinit závěr, že spis důvěrníka a poté svazek agenta s krycím jménem „BUREŠ“, reg. č. 25 085, založili, evidovali a vedli příslušné útvary StB i přes menší administrativní nedostatky v souladu s interními předpisy Ministerstva vnitra ČSSR,“ napsal současný šéf Ústavu paměti národa Jerguš Sivoš do studie Rekonstrukce spisové a svazkové agendy tajného spolupracovníka s krycím jménem „Bureš“.

„Máme jeden svět a to je Česká republika. Petr Pavel ho rozděluje. A co on říká? Petr Fiala, který ho tak podpořil, říká, že naši voliči jsou nedemokratičtí. Pražská kavárna říká, že to je ten venkov, ta spodina. Vyprosím si, aby Petr Pavel mluvil o mých voličích, že jsou chaos, strach a lži.“ Andrej Babiš (kandidát na prezidenta, CNN Prima News)

Premiér Petr Fiala (ODS) vystoupil po vyhlášení výsledků prvního kola a podpořil kandidáta Pavla. „Je před námi 14 dní další kampaně, bude to nelehký souboj mezi hodnotami. Na jedné straně budou populismus, lži a příklon k Rusku, na druhé demokracie, respekt k ústavě a jasná prozápadní orientace. Budu podporovat ty druhé hodnoty, a proto vyzývám všechny, aby ve druhém kole podpořili Petra Pavla,“ řekl s tím, že ve druhém kole se rozhodne mezi těmito hodnotami.

Ani náznakem tak nemluvil o voličích Andreje Babiše. Stejně tak Pavel neoznačil Babišovy voliče za chaos, strach a lži. Například v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi, ale i v dalších debatách tak mluví o dřívějších Babišových krocích.