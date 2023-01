Ověřovna Babišových a Pavlových výroků z debat. Válka vs. mír, ruská ambasáda, StB i minulost v KSČ

Samotné volbě prezidenta předcházejí debaty uchazečů o Pražský hrad. Finalisté prezidentského duelu jich společně absolvovali už šest, úplně poslední je ještě čeká v Českém rozhlase hodinu předtím, než se otevřou volební místnosti. Server iROZHLAS.cz všechny debaty sledoval v online reportáži a v reálném čase ověřoval pravdivost výroků Petra Pavla i Andreje Babiše. Praha 5:00 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V publiku seděli podporovatelé obou kandidátů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kandidáti na prezidenta republiky museli během předvolební kampaně absolvovat množství debat. Generál ve výslužbě – na rozdíl od svého soupeře a šéfa hnutí ANO – absolvoval i všechny diskuse před prvním kolem.

Server iROZHLAS.cz během prezidentských debat nabídl již tradičně online reportáž. Nově ale redakce přidala v osmi případech „ověřovnu výroků“ v reálném čase, hledala kontext a doplňovala fakta.

První prezidentská ověřovna proběhla těsně před zahájením prvního kola volby. Do debaty Českého rozhlasu bylo pozváno všech osm kandidátů: Andrej Babiš (ANO), Jaroslav Bašta (SPD), Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. K mikrofonu však nedorazil expremiér. Diskutovalo se o životním prostření, diplomacii nebo bezpečnosti, výroky jsme sepsali zde.

PŘEHLED OVĚŘENÝCH VÝROKŮ:

Sedm debat

Mezi 1. a 2. kolem se Pavel a Babiš utkali v sedmi duelech. Tři debaty stihli v týdnu po prvním kole, zbylé čtyři ve druhém. Souboj prezidentských finalistů otevřela debata na Denik.cz. „Je to provládní kandidát podpořený premiérem a ministry. Pokud bych byl zvolen já, budu nadstranický, jsem nezávislý a kandiduju proto, abych zastupoval všechny občany České republiky,“ zaútočil Babiš na Pavla. A ten reagoval: „Pokud já jsem provládním kandidátem, pak je pan Babiš hradním kandidátem.“

Server iROZHLAS.cz v této souvislosti poukázal na to, že generál ve výslužbě je občanským kandidátem. Není oficiálně kandidátem žádné politické strany, prezidentskou nominaci získal přes 80 tisíc podpisů občanů. Vládní koalice Spolu před volbou vyjádřila podporu třem uchazečům o Hrad: Pavlu Fischerovi, Danuši Nerudové a právě Petru Pavlovi.

Hned následující den se prezidentští kandidáti setkali v debatě Blesku. Bylo to poprvé při kampani před druhým kolem, kdy se viděli tváří v tvář. Řešila se otázka víry. Moderátorka se šéfa opozičního hnutí ANO zeptala, zda má s sebou ve studiu Pražské Jezulátko. Babiš vyndal z kapes rovnou dvě.

„Příklon k víře z nikoho charakternějšího člověka neudělá,“ popichoval ho Pavel. „Mě zajímá horoskop, ale karty ne. Věřím, že Jezulátko funguje,“ odpověděl Babiš. „Pokud mám příležitost, tak chodím do kostela,“ tvrdil. Jestli pravidelně docházel do kostela dříve, není možné z otevřených zdrojů ověřit. Ale redakce dohledala, že například v roce 2019 v rozhovoru Babiš tvrdil, že věřící není.

Komunistická podpora

Petr Pavel a překvapivě i Andrej Babiš přišli v neděli diskutovat do debaty České televize. Expremiér původně tvrdil, že do pořadu nepřijde. Nakonec se ale dvouhodinová debata nesla ve vyhrocené atmosféře. Prezidentští kandidáti se vzájemně obviňovali kvůli komunistické minulosti.

Babiš během duelu popřel, že by se bavil s Josefem Skálou (KSČM) o podpoře ze strany komunistů. Skála přišel na jeho akci v Děčíně. „Kandiduji proto, abych zastupoval všechny občany České republiky. Pan Skála vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy, stejně jako to má Petr Pavel napsané v životopisu,” prohlásil Babiš. „Pan Skála přišel v Děčíně, má nějaký podcast. Vůbec jsme se nebavili,“ tvrdil.

Jenže to není pravda. Babiš se se Skálou bavil, a do zmiňovaného podcastu mu dal dokonce rozhovor. KSČM vyzvala své členy, aby ve druhém kole prezidentských voleb hlasovali pro Andreje Babiše. Jak v neděli v podvečer informoval Deník N, komunisté tak reagovali na Babišovu žádost o podporu.

Kvůli nemoci Petra Pavla se odkládala debata na serveru Novinky.cz, za původní pondělní termín se našla náhrada ve středu dopoledne. Babiš si do bývalého předsedy vojenského výboru NATO rýpnul kvůli jeho jednání s ruským náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem.

„S Gerasimovem jsem jednal s mandátem 30 zemí NATO s jasně danou strategií. Bylo to s cílem snížit napětí. Nebylo to o tom, že bychom si posílali SMS k Vánocům,“ reagoval Pavel. Šéf ANO přesto zdůrazňoval, že on nikdy nejednal s ruským velvyslancem ani nebyl na ruské ambasádě.

Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, existuje fotografie deníku Blesk z května 2013, kdy se Babiš zúčastnil oslav výročí konce druhé světové války, které se konalo právě v prostorách Velvyslanectví Ruské federace. Ještě coby miliardář se v té době chystal s hnutím ANO na vstup do politiky, v říjnu roku 2013 se stal poslancem.

Kontakty na StB

Středeční debatní dvojboj zakončili kandidáti na CNN Prima News. Kromě už mnohokrát propíraných témat rozvinul Petr Pavel přetrvávající napojení Andreje Babiše na StB. „Když jsem já budoval bezpečnost a demokratické struktury pro naší zemi, Babiš budoval své impérium s pomocí bývalých zaměstnanců StB. Ve vašem okolí se pohybovalo asi dvacet bývalých pracovníků StB,“ prohlásil.

Zmínil přitom jména dvou agentů – Jozefa Kubů a Libora Širokého. Jak ověřil server iROZHLAS.cz, Pavel má v tomto pravdu. Mf Dnes v roce 2014 zjistila, že v hnutí ANO byla řada lidí, kteří jsou vedeni v archivech StB. Jozef Kubů, který byl členem pražského ANO, v 80. letech pracoval jako špion komunistické rozvědky. Byl na operacích ve Vídni a v Berlíně. „Jozef Kubů je pouze řadový člen. Po nich lustrační osvědčení nevyžadujeme, stejně jako ostatní strany,“ řekla tehdy mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

Kubů předtím spoluzakládal a působil v orgánech Agrofertu a dlouhodobě se osobně zná s Babišem. „Patřil mezi několik desítek nejvyšších funkcionářů komunistické rozvědky,“ potvrdil bývalý badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů Radek Schovánek.

Právník Libor Široký stál až do své loňské smrti v čele dozorčí rady Agrofertu, podle Seznam Zpráv šlo o jednoho z nejbližších byznysových společníků expremiéra Babiše. V 80. letech byl důstojníkem komunistické kontrarozvědky, pracoval na odboru zaměřeném proti „ideodiverzním a emigrantským centrům“. Měl na starosti třeba spolupracovníky Rádia Svobodná Evropa. Babiš nicméně na CNN Prima News oponoval, že zmíněné muže nezná.

Ať vyhraje volby kdokoli, českým prezidentem bude po Miloši Zemanovi opět předlistopadový komunista. Členství v tehdejší státostraně je i více než tři dekády součástí debaty o nové hlavě státu. Server iROZHLAS.cz mimo jiné reflektoval pohledy tří historiků na kariéry kandidátů před rokem 1989.

Závěrečná televizní debata na Nově vybočila jednak v podstatě nekonfliktním průběhem a pak také závěrečným slovem, které místo Pavla s Babišem pronesly jejich manželky. „Chtěla bych se na voliče obrátit v tom duchu, že připomeňme si slova naší hymny a zkusme se podívat na Českou republiku jako na náš společný domov, ve kterém bychom mohli důstojně a slušně žít dál, a poprosila bych vás, abyste přišli k volbám,“ řekla Eva Pavlová. „Můj manžel vstoupil do politiky se stejným cílem, aby mohl bojovat za lidi, pomáhat, aby měli lepší život, aby tady vždycky byl pro ně. Když přijdete k volbám, podpoříte mého manžela, vždycky za vámi bude stát a postará se,“ kontrovala Monika Babišová.

Poslední duel bude v Českém rozhlase

Úplně poslední prezidentský duel se uskuteční v Českém rozhlase v pátek od 13.00. Moderátor Jan Pokorný pozval Andreje Babiše i Petra Pavla do volebního studia. Debatu odvysílají stanice Radiožurnál a Plus. Pravdivost výroků prezidentských kandidátů i v tomto případě ověří server iROZHLAS.cz.