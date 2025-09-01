Padne rekord? Po volbách hrozí Sněmovna přeplněná stranami. ‚Potenciál pro konflikty,‘ varuje politolog
Nejen děti se vracejí po prázdninách do školy, i politici zamířili z parného léta rovnou do horké fáze předvolební kampaně. Složení nové Poslanecké sněmovny, a tedy i vlády, budou voliči vybírat 3. a 4. října. Podle předvolebních průzkumů má na vstup do Sněmovny šanci rekordní počet stran a hnutí.
Letošní volby se nesou ve znamení dosud bezprecedentního spojování sil. Důsledkem ale paradoxně může být dosud nejvíce rozdrobená Sněmovna.
Jedinou oficiální předvolební koalicí je Spolu, která musí jako propojení tří stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL získat minimálně 11 procent hlasů, jinak poslanecká křesla nezíská.
Voličská matematika: kam ‚odtekli‘ voliči Spolu, kde může brát ‚vládní‘ tábor a proč jsou jasní outsideři
Číst článek
Mohlo by se zdát, že toto pravidlo pak trochu obchází strany, které se domluvily na společných kandidátkách. SPD tak má na svých listinách i politiky z Trikolóry, hnutí PRO a Svobodných, Piráti mají Zelené a nejzamotanější situace je u Stačilo!
Formálním „nosičem“ kandidátů celého uskupení je loni založené hnutí Stačilo!, na jehož listinách jdou do voleb i členové KSČM, SOCDEM, ČSNS, SD-SN, Moravanů a nestraníci.
Pro tyto všechny platí klasická pětiprocentní hranice.
Samostatně kandidují ze stran, kterým průzkumy dávají šanci, jen hnutí ANO, Starostové a Motoristé sobě. Celkově se tak v tuto chvíli může do Sněmovny dostat třeba až 15 či dokonce více politických stran nebo hnutí.
Dle květnového průzkumu agentury NMS Market Research pro iROZHLAS.cz si téměř dvě třetiny Čechů myslí, že je politických stran zbytečně moc. Daleko by se tak říci, že spojováním jdou politici vstříc voličské objednávce.
Potenciál pro konflikt
Velký význam tato situace může mít pro budoucí sestavování vlády. Čím více subjektů bude v horní komoře parlamentu zastoupeno, tím víc tam bude i různých zájmů a postojů. To ostatně říká i politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
ONLINE: Kdo kde startuje kampaň a komu co slibuje? Do sněmovních voleb zbývá měsíc
Číst článek
Podle něj ale samozřejmě záleží na výsledcích. „Úplně si nemyslím, že to bude tak problematické, jako to vypadá na první pohled. V situaci, kdy bude budoucí většina jakýmkoliv způsobem závislá na malých stranách a jejich členech, tak to vytváří potenciál pro konflikt,“ popisuje.
Roztříštěnost může mít ale vliv i na fungování Poslanecké sněmovny, podle politologa Aleše Michala záleží na tom, jak budou chtít především malé strany, vystupovat autonomně, tedy nezávisle na stranách, za které kandidují.
„Bude hodně záležet na situaci uvnitř politických stran. A také na tom, jak rychle se povede sestavit vládní většina, jak bude pevná a velká. My v českém parlamentarismu máme i takovou tradici přeběhlictví, kterou jsme v posledních letech příliš neviděli,“ připomíná Michal.
„Když je situace hodně polarizovaná a není jasné, která strana má většinu na svojí straně, tak k přeběhlictví může docházet mnohem víc. My to známe z historie českého parlamentu zejména z volebního období, kdy vládl Mirek Topolánek. Tam to nakonec dopadlo i pádem vlády,“ upozorňuje politolog.
Svou roli bude hrát i to, jak se zvolené strany a hnutí zorganizují do poslaneckých klubů.„Čím víc je poslaneckých klubů, tím komplikovanější je jednání, svolávání schůzí nebo i schvalování programu, to jsme taky viděli v tom volebním období,“ vysvětluje Michal. Například SPD nebo i hnutí Stačilo! avizovaly, že chtějí vytvořit společné poslanecké kluby. Jak to ale bude vypadat v praxi, se ukáže až po volbách.
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnou reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně stane. Budou sledovat dění na sociálních sítích a vyrazí i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popíšou témata, která budou s voliči nejvíc rezonovat, analyzovat data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.