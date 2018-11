Pardubice povede Charvát z ANO. ‚Budeme oslavovat programovými věcmi,‘ říká staronový primátor

„Velmi mě to těší, je to výrazně silný mandát, velmi si ho vážím,“ řekl Charvát, pro kterého hlasovali i opoziční zastupitelé. Koaliční smlouvu nakonec podepsalo 24 zastupitelů, místo původních 28.

„Budeme oslovovat programovými věcmi. Jako v posledních třech letech se budeme snažit být co nejvíc transparentní, dělat co nejvíc seminářů, aby zastupitelé co v nejširší míře podporovali naše návrhy,“ uvedl Charvát.

Zastupitelé rovněž rozhodli, že rada města bude mít 11 členů, dosud jich měla devět. Ve vedení města budou kromě primátora čtyři náměstci stejně jako před čtyřmi lety. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny však na přelomu roku náměstek primátora Jan Řehounek (ANO), který se stal poslancem, na svou funkci rezignoval a po zbytek období zůstal počet náměstků na třech.

Náměstky primátora v pondělí byli zvoleni Jakub Rychtecký (ČSSD) a Helena Dvořáčková (ANO), kteří tuto pozici zastávali již v předchozím období. Nováčky jsou Petr Kvaš a Jan Mazuch (ODS), Kvaš má funkci prvního náměstka zastupujícího primátora. Radními se stali Jiří Rejda (ANO), Vítězslav Štěpánek (ODS), Ludmila Ministrová a Vít Ulrych za Koalici pro Pardubice a a za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán a Vladimír Martinec.

Primátor Charvát (ANO) bude mít na starosti dotační politiku, projektový management, strategický plán a rozvoj města a veřejné zakázky, první náměstek Kvaš územní plánování, urbanismus a architekturu, dopravu a informační technologie.

Do gesce Dvořáčkové bude spadat investiční výstavba, správa majetku města a životní prostředí, Rychtecký se bude starat o sociální politiku, zdravotnictví, školství a sport a Mazuch o ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a správu kapitálových podílů společností.

Priority opozice

ANO získalo ve volbách 13 mandátů z 39, druhá ODS sedm. Piráti mají pět zastupitelů, čtyři Pardubáci společně, po třech zastupitelích pak Koalice pro Pardubice tvoření TOP 09, KDU-ČSL a Nestraníky a Sdružení pro Pardubice (SPP). ČSSD a KSČM obsadily po dvou křeslech. Na koalici se domluvilo vítězné hnutí ANO s ODS, SPP, ČSSD a Koalicí pro Pardubice.

Pro opoziční Piráty je například důležitý projekt letního stadionu, v navržení podobě je podle nich drahý a moc rozsáhlý. Chtějí zachovat přírodní lokalitu Červeňák nezasaženou výstavbou.

„Chceme být konstruktivní opozicí, programy stran se ze 75 procent překrývaly. Pokud se kroky koalice budou shodovat s naším programem, určitě to nebudeme torpédovat,“ řekl lídr Pirátů Ondřej Karas.

Problémy při vzniku koalice

Koalice v Pardubicích nevznikala snadno. Na začátku se po volbách se vytvořily dva bloky, na jedné straně ANO, ČSSD a Koalice pro Pardubice, což byla dosavadní sestava ve vedení města, na druhé Pardubáci společně, Piráti a Sdružení pro Pardubice. ODS vyjednávala s oběma, nakonec se přiklonila k hnutí ANO.

Lídr občanských demokratů Karel Haas s tím nebyl spokojen, z dalšího vyjednávání odstoupil a nepřijal místo v radě města, výhrady měl také druhý na kandidátce Petr Klimpl. Do koalice vstoupilo i Sdružení pro Pardubice, bývalá primátorka Štěpánka Fraňková na protest ukončila členství.

Proti vstupu do koalice s ANO byla i krajská TOP 09, lídryně Ludmila Ministrová však rozhodnutí strany nedbala, koaliční smlouvu podepsala a z TOP 09 v pondělí vystoupila.