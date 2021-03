Parlamentní strany věří v kontaktní předvolební kampaň. Utratit mohou maximálně 90 milionu korun

I v době epidemických opatření proti šíření koronaviru politici plánují, jak se budou před podzimními volbami do sněmovny setkávat s voliči. Strany a hnutí se zatím nechtějí vzdát kontaktní kampaně. Doufají, že se situace do říjnových voleb zlepší. Výdaje na propagaci si ale musí více rozmýšlet. Kampaň totiž oficiálně začala už na konci minulého roku. Praha 8:04 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strany a hnutí můžou za kampaň utratit maximálně 90 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Kristýna Guryčová | Zdroj: Český rozhlas

Strany a hnutí můžou za kampaň utratit maximálně 90 milionů korun. Vládní hnutí ANO počítá přibližně s dvoutřetinovými náklady. Do kampaně investuje průběžně, soustředit se chce ale na září před volbami. Tváře hnutí by měly česká města objíždět i tentokrát.

„My už historicky jdeme nejčastěji směrem kontaktní kampaně, ale se současnou situací, která je a byla i v minulém roce, je to velmi omezené. Doufám, že to půjde a za určitých dodržení všech epidemických opaření a hygieny, se budeme snažit být v kontaktu s těmi lidmi, protože sociální sítě neosloví všechny,“ říká poslanec a hlavní manažer ANO Jan Richter.

Piráti jdou do voleb v koalici s hnutím STAN. Odhadují, že by se společně k 90 milionovém limitu mohli dostat. Maximálně třetina nákladů by měla jít na nákup venkovní reklamy. Počítají ale taky propagací na sociálních sítích i kontaktní kampaní.

„Ono to bude hodně ovlivněné tou zdravotní situací. Zatím ještě pořád počítáme s tím, že budeme dělat dvě vlny té kampaně v červnu i v září. Určitě budeme rozdávat volební noviny, určitě počítáme s nějakou lídrovskou tour Ivana Bartoše a Víta Rukušana po republice,“ popisuje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Vyčerpat skoro celou částku má v plánu i koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Investuje průběžně, protože chce do povědomí lidí dostat značku koalice. Taky její zástupci věří, že letos bude kontaktní kampaň možná. Zároveň se ale připravuje i na variantu, kdy bude možnost setkávat se s voliči omezená. Další sněmovní hnutí - SPD - má na kampaň 65 milionů korun.

„My to máme rozloženo rovnoměrně, protože my to většinou ladíme i s průběžnými tématy, které se probírají v PSP a které rezonují celou Českou republikou. Budeme na tu kontaktní kampaň využívat i naše stánky. To je takový náš tradiční způsob, že máme na místech, kde je frekventovanější provoz, tak stojí naši členové, i já tam bývám,“ přiblížil předseda Tomio Okamura.

Vládní ČSSD je zatím zdrženlivější. Velké kontaktní kampaně, na které lidé byli v minulosti zvyklí, jsou podle ní teď nerealizovatelné. Počítá proto hlavně s využitím sociálních sítí a s pouze omezenou kontaktní kampaní. Náklady plánuje skromnější než v minulosti - 30 milionů korun. KSČM chce utratit 25 milionů a část financí soustředit až na ostrou fázi kampaně.

Kampaň do letošních sněmovních voleb potrvá přes 9 měsíců. Prezident Miloš Zeman totiž vyhlásil volby už v minulém roce.