Volební model Kantar: hnutí ANO zůstává první, jeho náskok před Spolu a Piráty se STAN se ale zmenšuje

Podle zářijového volebního modelu se hnutí ANO opět umístilo na prvním místě. Procentuální odstup koalic Spolu a Piráti a Stan, které obsadily druhé a třetí místo, se ovšem zmenšil. V době sběru dat by se do sněmovny dostalo dohromady pět politických subjektů, vyplývá z výzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Praha 13:41 26. září 2021

Hnutí ANO obsadilo první místo se ziskem 24,5 procenta. Oproti srpnovým výhledům si tak pohoršilo o tři procentní body. Podle autorů výzkumu data ukazují na zastavení rostoucího trendu podpory hnutí a stagnaci voličské přízně. Z výzkumu vyplývá, že se respondenti nejčastěji odklání k SPD, případně k ČSSD.

Na druhém místě by na základě výzkumu skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 23 procenty. V porovnání se srpnovými výsledky si tak polepšila o dvě procenta. Zisk koalice Piráti a STAN, která se umístila na třetí příčce, by byl 20,5 procenta. Koalici tak oproti srpnovým výsledkům klesla podpora o půl procentního bodu.

Autoři výzkumu přičítají navýšení podpory koalice Spolu především přechodu nových voličů ODS. Ti přecházejí v první řadě od Pirátů. Právě voličská podpora Pirátů podle dat dále klesá. To je v rámci koalice se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo voličů STAN, kteří koalici s Piráty nepodporují.

Do dolní komory by se podle výsledků dále dostalo SPD s 11,5 procenta hlasů, což je o půldruhého procentního bodu více než v srpnu. Na pětiprocentní hranici nutné pro zisk sněmovních mandátů pak dosáhli také komunisté.

Vládní ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty by měly kolem čtyř procent hlasů. Sociální demokraté si tak oproti srpnu polepšili o jeden bod, Přísaha naopak o dva body pohoršila.

Při přepočtu na mandáty podle novely volebního zákona, podle které se bude postupovat při říjnových volbách, a na základě stranických preferencí z posledních dvou průzkumů Kantaru by ANO nyní získalo ve Sněmovně 66 křesel.

Koalice Spolu by získala 54 mandátů a Piráti se STAN 48 mandátů. SPD by mělo 24 poslanců a komunisté osm.

Menšinové koalice

Nyní vládní ČSSD model nepřisoudil ani jeden mandát, stejně tak ani Šlachtově Přísaze. Pokud by spojily síly koalice Spolu s Piráty a STAN, disponovaly by ve Sněmovně 102 hlasy. Vedle toho by mohly vzniknout menšinové koalice.

Například koalice ANO, SPD a KSČM by měla 98 mandátů a ANO při spojení s komunisty by mělo dohromady 74 mandátů, vyplynulo z modelu Kantaru.

„Výsledek voleb je ale stále nejistý, jelikož průzkumy ukazují velmi těsné soupeření mezi největšími stranami,“ doplnil Pavel Ranocha, analytik agentury Kantar.

Sběr dat probíhal ve dnech 13. až 22. září na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti. 976 ze všech respondentů uvedlo, že by se letošních sněmovních voleb zúčastnilo a svou volební preferenci neplánují změnit.

Autoři průzkumu dále upozorňují na to, že statistická chyba činí u stran s nízkým ziskem jeden bod. U stran s vysokým ziskem se pak jedná až o 3,2 procentního bodu.