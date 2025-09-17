Paroubek z ČSSD: Budoucí premiér musí být důsledný. Pokud bude pokakánek, tak ničeho nedosáhneme
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Šestnáctým hostem byl předseda strany ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie a její volební lídr v Praze Jiří Paroubek.
Pane předsedo, řekněte nám na úvod tři priority, které byste ve Sněmovně rád prosazoval.
Určitě oblast bydlení. Tam už je koneckonců připraven návrh zákona o financování komunální bytové výstavby. Je tam ještě z konce minulého volebního období. Byl to na můj podnět zpracovaný návrh zákona, který zpracovali odborníci ČSSD a konzultovali s ministerstvem pro místní rozvoj.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s Jiřím Paroubkem z ČSSD – České suverenity sociální demokracie
Je v archivu Poslanecké sněmovny a je okamžitě použitelný. Dá se podle něj stavět nějakých 10 nebo 12 tisíc bytů ročně. Je to podle anglických zkušeností.
Tak to je jedna z věcí, které bych rád ve Sněmovně inicioval, pokud bych se tam dostal. Určitě bych se zabýval věcmi, které souvisejí s životní úrovní lidí, to znamená úprava DPH u vybraných druhů potravin.
Chtěl byste nulovou daň?
Nulovou daň, jako je tomu v Polsku, aby naši lidé nemuseli jezdit nakupovat do Polska. A co vidím jako velmi perspektivní záležitost, která naruší peněženky lidí, to jsou tedy ty nešťastné emisní povolenky pro domácnosti, které ve svých důsledcích budou znamenat další vlnu inflace.
A to bych určitě chtěl přispět, a jak se na to dívám, tak velká část politické scény chce tohle zablokovat, odložit na neurčito, nejlépe na nikdy nebo zrušit.
Když jste se mě ptal na tři věci, tak určitě tyhle tři. Ale těch, řekněme, věcí, které bychom chtěli, je několik. Ještě například zablokování zbrojních výdajů na dvě procenta HDP.
ONLINE: Stížnosti na koalice budou priorita, rozhodnutí do voleb nelze slíbit, říká soudce Baxa
Číst článek
Kdybyste chtěl dojednat odsun termínů uplatňování emisních povolenek pro domácnosti, nejlépe to zrušit. Říkáte, že je to chybný cíl Evropské unie. Máte zkušenost předsedy vlády, poraďte příštímu premiérovi, pokud byste to tedy nebyl vy, jak by to měl udělat?
Řekněme, že my se považujeme spíše za vítěze příštích voleb, nežli těchto. Pokud by měl někdo zájem o to, abych mu poradil - protože většinou jsou lidé sebevědomí a pak tomu neodpovídají výsledky - tak bych mu řekl, že musí být důsledný, že musí být tak nepříjemný, asi jako jsou při prosazování svých národních cílů Slováci nebo Maďaři. A toho se dá určitě dosáhnout.
Pokud bude budoucí premiér pokakánek, tak ničeho nedosáhneme a budeme tady mít po roce 2027, 2028, 2029 inflaci v souhrnu 15 až 20 procent.
Trumpovy nápady
Pojďme se ještě zastavit u toho, že podle vás postačující výdaje na obranu jsou dvě procenta HDP, nikoliv těch pět procent. Zároveň ve svém programu říkáte, že vítáte všechny kroky, které činí zejména prezident Spojených států Donald Trump a další světoví vůdci k ukončení války na Ukrajině. Těch pět procent HDP na obranu to ale vzešlo od Donalda Trumpa. Pak to tedy schválily členské země NATO v Haagu.
Nemyslím, že je potřeba souhlasit se vším, s čím přijde Donald Trump, protože někdy jsou to nápady z dílny Jaroslava Haška. To si skutečně nemyslím, že je dobré s tím souhlasit. Ale představa, že budeme navyšovat zbrojní výdaje až na úroveň 400 miliard korun, což dneska představuje zhruba pětinu příjmů státního rozpočtu, tak to je prostě mimo ekonomické možnosti českého státu. Všechno má své meze.
A ta dvě procenta, to je nějakých 160 miliard, to je podle mě ještě únosné. A jenom připomínám, že před sedmi nebo osmi lety jsme měli 50 miliard a ještě se to nestačilo vyčerpat. Teď se to čerpá tak, že se dopředu dávají zálohy za něco, co snad přiletí někdy za 10 let. Mám na mysli stíhačky F-35.
Španělsko koneckonců jde touto cestou. Řada zemí ani nevyčerpává dvě procenta, ke kterým se kdysi před lety zavázala. Mimochodem, ve Švýcarsku, kde mají specifickou armádu a určitě asi velmi bojeschopnou, tak mají 0,8 procenta. Samozřejmě je to jiná koncepce.
Konečná si řekla o dvojciferný výsledek. Stačilo! se ale upíná ke starším datům, v novějších mají 5,5 procenta
Číst článek
Víte sám, že na naše poměry je ta švýcarská armáda atypická. A ten příklad z před těch osmi let je z doby, kdy ještě nebyla válka na Ukrajině.
Já vím, ale tyhle nápady zvyšovat vojenské výdaje jsou tady setrvale, protože vojensko-průmyslový komplex je nenasytný, nenasytný, stejně jako farmaceutická lobby. Ti mají neustále nápady, za co by se daly peníze utrácet.
Ale já si nemyslím, že je potřeba do takové výše jít, protože pak by nebyly výdaje ve školství, ve zdravotnictví, v sociální oblasti. Prostě na nic. Je potřeba být v těchto věcech realistický. A snažit se o mír na Ukrajině. To je prvořadý úkol. Proto máme v programu to, že podporujeme iniciativy světových vůdců, včetně prezidenta Spojených států.
Tento prezident Spojených států poprvé promluvil o Rusku jako o agresorovi ve válce na Ukrajině. Vidíte nějaký posun v politice Donalda Trumpa?
Myslím, že se nějakým způsobem posunuje. Také říkám, že to byla z hlediska mezinárodního práva agrese, ale zase na druhé straně Rusko hájí své národní zájmy, a to říká prezident Trump také. Takže myslím, že ta jeho pozice je docela vyvážená a že směřuje k míru na Ukrajině. To, že se to zdržuje, je, myslím, u takových konfliktů docela běžné.
Před dvěma dny jsem hovořil v České televizi o tom, že jsem před lety ještě jako náměstek pražského primátora byl pozván na oslavu 350. výročí vestfálského míru dojednaného ve vestfálských městech, ale ta oslava byla v Norimberku. A ten mír se dojednával dva roky po třicetileté válce. Katolíci byli v Münsteru, protestanti v Osnabrücku a dva roky si posílali vzkazy. A pak se dohodli, pak zjistili, že padesát procent obyvatelstva Německa válku nepřežilo. A zůstali de facto na svých pozicích, které byly před válkou.
Chci říct, že to je velmi obtížné a není to jenom věc jednoho jednání mezi Trumpem a Putinem ale celých týmů. A bude to trvat týdny, měsíce a já doufám, že do konce roku by to mohlo být hotovo.
Jednání s Maláčovou
Statutární místopředsedkyně ČSSD, někdejší poslankyně Jana Wolfová k téhle značce uvedla: „Vyhodili ji, že jim kazí výsledky a že ji nechtějí. Jako starého psa. A já toho psa vzala, vykoupala a stále ho považuji za dobrého přítele.“ Mě by zajímalo, jak se má ČSSD, v jejímž čele stojíte k SOCDEM, tedy k sociální demokracii?
Když jsem se někdy loni na konci roku bavil - protože to nemůžu nazvat z nějakých důvodů politickým hovorem - s Janou Maláčovou o možné spolupráci, tak jsem jí řekl: „Pokud máte zájem o značku ČSSD, tak nečekejte, že vám ji vydám bez něčeho, ale pokud se budeme sbližovat, hovořit spolu, jednat, budeme hledat společná stanoviska, tak můžeme během krátké doby splynout.“
Prezident Pavel chystá před volbami projev. Nebude ale radit, komu mají dát lidé hlas
Číst článek
Jana Maláčová dala spíše přednost jinému řešení než nějakému splývání. Myslím, že ta stanoviska už si jsou v současné době blízká. Za vedení Michala Šmardy tomu tak nebylo. Ale teď jsou v jiném táboře, rozpustili se v hnutí Stačilo! A my jdeme samostatnou cestou. Je škoda, že se to nepodařilo dojednat na bázi nějaké jednotné levice.
Přemýšlíte před volbami o tom, s kterým politickým subjektem byste eventuálně rádi prosazovali váš politický program?
Tak určitě by to nebyly vládní strany.
Jste velmi příkrý k vládě Petra Fialy (ODS). Máte to i ve volebním programu, kde máte první část takovou analýzu kroků Fialovy vlády. Takže nepřipadá v úvahu žádná spolupráce s politickými stranami nynější vládní koalice?
Naprosto to vylučuji.
O vejci pro Paroubka
Vy máte slogan: „Na straně lidí, míru a slušnosti.“ Jak si vykládáte slušnost?
Jako opak toho, co se dneska v politice děje. Myslím, že to sprosťáctví dosáhlo nebývalé míry, že přece jenom dřív to bylo o něco lepší. Neříkám, že o moc. Lídři si vždycky užívali velké pozornosti médií. Nemůžu si stěžovat na nepřízeň médií, ta byla veliká. Ale ti ostatní, to ještě šlo. Ale když se teď dívám na některé televizní debaty, tak tam není nic konstruktivního. Takže opak slušnosti je neslušnost, a to dneska bohužel probíhá.
Takže byste neřekl, že letošní politická kampaň je dosud slušná, nebo řekl?
Není nějaká… Nikdo se nevraždí, to je pravda. Zatím tedy jediný, na koho byl fyzický útok - pokud já vím - tak byl předseda hnutí ANO. Ale jinak ta míra nechutnosti, zejména v televizních debatách je veliká.
FOTO: Politici terčem útoků. Dolejš chodil po napadení s podlitinami v obličeji, Sobotka nosil krční límec
Číst článek
Máte ne tu samou, ale podobnou zkušenost, tuším, z roku 2009, kdy na vás a předsednictvo České strany sociálně demokratické létala vajíčka. Bylo to na Andělu v Praze. Jaký to byl pocit? Vybaví se nám to ještě někdy?
Nejsem člověk, který by sebe nějak přehnaně bral v minulosti. Samozřejmě, že si někdy vzpomenu, zejména tehdy, když vidím, že by to mohlo jít nějakou podobnou cestou, tedy fyzickými útoky. Tehdy to nebylo jenom na Andělu.
Ano, ale tam to bylo nejvíc.
Ale tehdy ty útoky byly setrvalé. Snažili se nás vytlačit z ulic, kde jsme měli úspěšné mítinky, na které chodily tisíce lidí. Takže to byl asi ten důvod. Prostě je to politika a politika je někdy špinavé řemeslo.
Přesto znovu kandidujete. Co vás k tomu vede?
Přátelství, které cítím k řadě sociálních demokratů, které jsem znal už z minulosti a kteří jsou dneska v ČSSD.
Nepovažujete za riskantní, když kandidujete pod hlavičkou ČSSD, že lidé si to budou zaměňovat?
Myslím, že si to můžou zaměňovat v lepším slova smyslu. Myslím, že ČSSD pod mým vedením byla nejsilnější stranou v zemi a že také něco pro lidi udělala. Současná SOCDEM jenom paběrkuje.
A s tou nepřipadá v úvahu eventuální spolupráce?
Určitě ano, nemáme problém s… Samozřejmě v hnutí Stačilo! je pár figur, které nemají s levicí nic společného, ale to je jejich problém. Ale určitě po volbách si umím představit spolupráci s nimi, s hnutím ANO i se stranou pana Tomia Okamury (SPD).
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.