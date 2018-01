V evropské integraci musíme prosadit naše priority, říká Pavel Fischer

Václav Havel byl demokrat, Václav Klaus skeptik a Miloš Zeman by měl dostat trojku z mravů. Tak hodnotí diplomat a kandidát na prezidenta Pavel Fischer předešlé hlavy státu. Česká veřejnost nyní podle něj očekává, že zůstaneme věrni například ideálu svobody a ochrany slabších „V tomto smyslu chci také konat,“ vysvětluje. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:18 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ke klíčovým tématům Pavla Fischera patří bezpečí, rodina a rozvoj regionů, které skandálně zchudly. „Bilance vládních politik pro rozvoj regionů je žalostná, peníze na to byly, ale někam se ztratily, lidem se tam daří mizerně, “ vysvětluje s tím, že je připraven takové téma pojmenovat.

Úroveň bezpečí je pak podle něj v Česku na mimořádně vysokém stupni, na druhé straně žijeme ve velmi neklidné době. „Naší vojáci jsou angažovaní v klíčových konfliktech na mnoha kontinentech, musíme být připraveni vyhodnotit určité situace tak, abychom se mohli účinně bránit, nejenom daleko od hranic, ale třeba doma,“ upozorňuje.

Česko musí také investovat do toho, aby v evropské integraci prosadilo své priority. „Jaké jsou ale naše priority? Vždyť o tom se u nás vůbec nevede debata,“ pokládá řečnickou otázku.

Dodává také, že za 15 let by se u nás nemělo platit ruským rublem nebo čínským jüanem a čeští oceláři by neměli být bez práce jen kvůli tomu, že sem někdo přivedl čínskou dotovanou ocel. Právě to jsou velmi vážné kroky, které podle něj Miloš Zeman připravil svým politickým konáním.

„Naší spojenci jsou právě tam, odkud Miloš Zeman nás tak trochu odvádí pryč, to znamená v Evropské unii a Severoatlantické koalici,“ vyzdvihuje.