Chtěl jsem nařídit popravy. Mým úkolem je ale najít v sobě pokoru a nemstít se, říká starosta Novotný

Před čtyřmi lety získala ODS v Řeporyjích tři mandáty. Letos ještě o dva víc. Pavel Novotný (ODS) pozici obhájil a jak avizoval, bude opět starostou. Největší rozdíl oproti minulému volebnímu období vidí v síle svého mandátu. „Budu mít větší klid na práci. Byl jsem idiot. Novinář. Přišel jsem a chtěl jsem dělat demokracii. Teď budeme trošku konzervativnější," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Řeporyje 14:04 25. září 2022

Na twitteru jste oznámil, že máte potenciál mít opět v zastupitelstvu většinu. Znamená to, že budete opět starostou?

Starostou budu určitě. Mám za sebou tak brutální kampaň, že jsem zvažoval, že se nechám obejít. Řeporyje tak nevypadají z dálky, ale to, co se tam odehrálo, tam jsem dostal takovou školu! Nečekal jsem, že se proti mě všichni spojí, jednu dobu jsem zůstal úplně sám, dal jsem do toho sto tisíc korun ze svého. Opravdu jsem si mezitím našel další práci a vzali mě na vysokou školu. Ale teď vám neumím říct přesně, jak to bude se složením obce, protože si to užívám všechno.

Mým úkolem teď je najít v sobě pokoru a nikomu se nemstít. Je to strašně těžké. Snažím se být pokorný, až tak to je zlé. Jsem naštvaný na úředníky, na spoustu lidí. Musím být ale státník, spojovat, ne rozdělovat. Ale ve skutečnosti jsem tak plný vzteku. Každopádně ano, budu i další čtyři roky starostou Řeporyjí. Je to silný mandát.

Chápu tedy správně, že vedení obce plánujete složit z pěti zastupitelů za ODS a současného místostarosty Davida Roznětínského (TOP 09)?

Musím říct, že je evidentní, že jsem to s TOP 09 přesně takhle hrál. A co se týče dalších plánů – chci pokořit ty, kteří mě chtěli zničit. Ohledně toho složení, rozhodně si ale nemyslím, že to má smysl takto končit. Koalice má daleko širší potenciál, rád bych sestavil ještě větší koalici.

Chystám zajímavé překvapení ohledně pozice ještě jednoho místostarosty. Myslím si, že když teď mám všechno vymyšlené a hotové, tak mám právo si to trochu užít. Chci teď chvíli přemýšlet, vyspat se. V Řeporyjích bude vládnout ODS a TOP09 a přestože jsem chtěl nařídit popravy, vidím tam zajímavé osobnosti.

Popravy?

Já jsem pane redaktore s demokracií v uplynulém volebním období nikam nedošel. Naučil jsem se, že demokracie nikam nevedla. Myslím si, že je správné cenzurovat radniční tisk, dělat zastupitelstva v deset a mít stavební výbor z ODS, pokud nekandidujete. Takže až tak jsem dopadl. Jsem přesvědčený o tom, že mám možnost sestavit ještě širší koalici. Mám zajímavé zastupitelstvo, tak bych chtěl takto naložit s tím mandátem.

Pavel Novotný

@PavelNovotnak My jsme s panem místostarostou asi udělali v Řeporyjích ústavní většinu.



Zavolal jsem mamince a řekl jí, že budu pokorný a nebudu se mstít.



Nevěří mi:-)



Návrat do bulváru o čtyři roky odložen... 69 5853

Říkal jste, že ta kampaň byla „brutální“. Dokonce došlo i k incidentu přímo před volební místností.

Ano je to tak. Nebudete mi to věřit, ale já se potýkám v Řeporyjích s psychopatickým člověkem, který mě pronásleduje čtyřicet dní a šestkrát denně mi strhával plakáty. A je zajímavé sledovat, že když máte takového blázna za zády, jak se té protistraně hodí. Této situaci jsem málem podlehl. Před volební místnosti mi dva dny agitovali s falešnou peticí, nemohl jsem s tím nic dělat. Mí vlastní úředníci mi nepomohli.

No... nebudu tady fňukat, vím, jak se hraje o trůny. V Řeporyjích mi to ale nedali zadarmo a opravdu mě prohnali. Já si nasmlouval novou práci, protože jsem si myslel, že končím. Na to, že stojím proti amatérům a sedlákům, velký respekt.

Širší koalice

Před čtyřmi lety jste byl zvolen s ODS se třemi mandáty. Letos jste jich získal pět. To asi vypovídá o tom, že jste musel oslovit více voličů, než posledně.

Na to, že se nám rozpadla buňka, utekl nám předseda a měli jsme jeden mandát, je to dobrý výsledek. A co to znamená? Já nevím. Myslím, že jsem úspěšný předseda ODS Praha-Řeporyje. Myslím, že jsem buňku pozvedl. Myslím, že jsem byl pragmatickou volbou pro lidi, protože jsme splnili volební program. A úspěch je i to, že u nás nekradli ani politici ani úředníci. To je bizár. Vy mi určitě nevěříte, to je v pořádku. Ale tak to je – plnit program, nelhat a pracovat. Jako Babiš.

To volební období ale nebyla úplně selanka. Došlo u vás k rozpadu koalice, řešilo se i vaše sledování lidí kamerami, zveřejňování záznamů na sociálních sítích.

Nerozumím vám. Sestavil jsem koalici v roce 2018 s jedním mandátem, s tou koalicí jsem došel až do konce. A jestli mluvíte o těch učitelkách a přejezdu, které jsem úplně po*ral... Za to jsem byl kritizovaný, oukej. Nechejme to být. To, že tam chodí děti na červenou... Oukej. Každopádně si myslím, že na vesnici, kde je tak složitá politická mapa – tedy je tam sedm stran a hnutí v zastupitelstvu, jsem sestavil koalici a vydržel jsem s ní až do konce.

Odešel vám ale pirátský zastupitel.

Ano, jeden pirát mi utekl. Ale s pirátkou jsem mandát přesto úspěšně dokončil. Zlikvidoval jsem Piráty, už v Řeporyjích neexistují. Vygumoval jsem KDU-ČSL. Myslím, že jsem zase tak špatnou politiku nepředváděl. Bylo chytré mít i ANO a Piráty v koalici. Nezahrál jsem to špatně. Já jsem tady stvořil ANO a následně jsem ho zničil. V Řeporyjích není SPD, KSČM ani ANO.

A v čem se tedy toto volební období změní?

Budu mít větší klid na práci. Byl jsem idiot. Novinář. Přišel jsem a chtěl jsem dělat demokracii. Ukončil jsem cenzuru radničního tisku. Hamáček mi říkal, že jsem blázen. Byl jsem moc velký demokrat. Teď budeme trošku konzervativnější.

Komunitní centrum a lom

Máte o jeden mandát navíc. Nebojíte se, že byste mohl ztratit tu těsnou většinu?

Těsnou většinu... prosím vás, pan místostarosta je se mnou dvanáct let. V ODS jsem si tentokrát postavil kandidátku sám. A jak jsem řekl, budu muset ještě vyjednávat. Vidím v těch stranách osobnosti. Původně jsem chtěl popravovat. Mě chtěli zastřelit ti z*rdi. Ale já tam vidím individuality. Máme pět ODSáků a Davida (místostarostu Davida Roznětínského, TOP09, pozn. red.), já většinu udržím. Přesto chci ještě oslovit několik opozičních zastupitelů.

Minule jsem obvolával hned druhý den, kdo bude starostou. Tentokrát si vyberu ten měsíc úplně celý. Chci širší koalici, plánuji oslovit i bývalého starostu Blažka, který kandidoval proti mě. Oslovím i jeho, protože jsem se od něj mnoho naučil.

A co plánujete na další čtyři roky?

Mým úkolem je teď přestavět nádraží na komunitní centrum. Budou mě taky teď uplácet kvůli lomu – chtějí ho zavážet. Já jsem z ODS, je to kšeft za půl miliardy, to je snad jasné, že si Řeporyje vyjednají kompenzace... Já se chci pokusit o zázrak. Chtěl bych zamezit revitalizaci lomu Pořáry II, což je u politika ODS nemožné. Toho uplatí Rittig vždy. A vím, jak to udělat – v tom lomu se totiž objevují chránění živočichové.

Mám taky jeden velký plán – je na čase, aby si Řeporyje vzaly zpátky jednu budovu. A myslím, že v Řeporyjích budu stěhovat radnici a budeme revitalizovat náměstí. Takže tak. A taky chci změnit fungování úřadu městské části, chci změnit jeho strukturu. Rád bych k tomu využil svůj silný mandát.