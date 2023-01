Větrat umím, výzev se nebojím, tvrdí budoucí kancléřka. Výstup Pavlovy mluvčí označila za ‚minelu’

Otevření Pražského hradu lidem, kulaté stoly pro veřejnost i pravděpodobné audity Správy Hradu a Lán. Budoucí kancléřka Jana Vohralíková chce v éře Petra Pavla udělat z hradní kanceláře místo, které umí naslouchat lidem. „Jestli chceme společnost dávat dohromady, tak musíme dát lidem možnost mluvit,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Kritizovaný výstup Pavlovy mluvčí Markéty Řehákové označila jako „minelu“, výměna se prý ale nechystá. Rozhovor Praha 20:11 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí kancléřka Petra Pavla Jana Vohralíková | Foto: Fotobanka Profimedia

Jaké cítíte emoce, co se ve vás teď odehrává a co říkáte na výsledek 2. kola prezidentské volby?

Úžasné, úžasné… Psala jsem si s jedním kamarádem, než jsme sem (do Pavlova štábu, pozn. red.) šli a on psal: „To bude všude bouchat veliká radost.“ Odpověděla jsem: „To bude bouchat, ale pak zůstane ta tichá (radost, pozn. red.) uvnitř a ta přetrvá.“

Jana Vohralíková (59) Dříve působila na vysokých pozicích na několika ministerstvech, ve správních radách, soukromých firmách. Nyní je vedoucí kanceláře Senátu. Projektovala a stavěla kostel Boží lásky ve východočeské Budislavi, je zakládající členkou Asociace manažerů neziskových organizací a stála u zrodu České rady dětí a mládeže.

V letech 2002–2006 byla pražskou zastupitelkou za Evropské demokraty, v roce 2003 se stala ředitelkou odboru provozních služeb ministerstva informatiky a následně v letech 2004–2006 byla na resortu náměstkyní zodpovědnou za ekonomiku a řízení sekce elektronických komunikací. Na ministerstvu zažila jako šéfy Vladimíra Mlynáře (US-DEU) a Danu Bérovou (za US-DEU).

Po nástupu nové vlády se přesunula na ministerstvo kultury, kde byla pod Václavem Jehličkou (KDU-ČSL) v letech 2007–2009 vrchní ředitelkou pro EU fondy, investice a fond kultury a kinematografie.

Následně působila krátce jako náměstkyně ministra a předsedy legislativní rady vlády a v kabinetu Jana Fischera byla ředitelkou odborných útvarů předsedy vlády.

V roce 2010 odešla do soukromého sektoru, stala se členkou představenstva IT firmy ANECT, kdy byla zodpovědnou za ekonomiku a HR. Z této pozice v roce 2014 odešla do funkce kvestorky České zemědělské univerzity. V této pozici řídila hospodaření a vnitřní správu školy a po organizační stránce řídila rektorát. Po pěti letech v univerzitním prostředí se vrátila do státních služeb a v září 2019 se stala vedoucí kanceláře Senátu.

Vedle práce v horní komoře Parlamentu je také od roku 2021 členkou správní rady Nadace rodiny Vlčkových.

Ke konci února v Senátu končí, v souvislosti s tím oznámila, že by se po případném vítězství Pavla stala jeho kancléřkou.

Tuším, že s radostí přichází i velká zodpovědnost. Budete novou kancléřkou, jak se na to připravujete?

No, na to se nedá úplně připravit, protože je těžké říct, co mě tam čeká. Jsem skoro čtyři roky kancléřkou Senátu, tak o té práci vím poměrně hodně. Odvahu na to mám, větrat umím a výzev se nebojím.

Už je jasné, že budete potřebovat prověrky, ty už jsou v běhu?

Ty, o které jsem mohla požádat, už jsou v běhu. Pak uvidíme, jak to bude nastavené na Hradě, tak si požádám o další prověrky.

Práce začíná už teď, protože musíme připravit společnou schůzi obou komor, na které bude prezident skládat slavnostní slib. Předpokládám, že se v příštím týdnu sejdeme s panem kancléřem hradním, já ještě v pozici kancléřky Senátu a společně s kancléřem Sněmovny budeme řešit, jak to všechno uspořádáme.

Audity hospodaření

Budete spolupracovat s Pražským hradem na předání agendy?

Myslím, že to bude předmětem první schůzky, nebo se aspoň domluvíme, že se sejdeme vzápětí a budeme se bavit o předávání a jak to bude fungovat. Je na to měsíc a kousek, tak to zvládneme.

Máte v hlavě nebo v týmu představu, kdo budou vaši nejbližší spolupracovníci?

Neumím říct, kdo tam zůstane, protože už nějakou dobu se mluví o tom, že na Hradě dochází k přesunům, takže nevím, koho tam najdu. Domluvili jsme, že společně budeme konzultovat důležité pozice, hlavně ty kolem pana prezidenta. A nějaké nápady mám a budeme je společně řešit.

Chystáte i audit hospodaření?

Z veřejných zdrojů není moc informací k dispozici ohledně hradní kanceláře. V tuhle chvíli vím, že už audity proběhly, nevím ale, na co byly zaměřené. Určitě jedna z prvních věcí bude dát si je všechny dohromady a podívat se, co všechno zkoumaly.

Nemyslím si, že by byl potřeba (audit, pozn. red.) hradní kanceláře jako takový, ale jsou tam dvě velké příspěvkové organizace, Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu, které dostávají každý rok poměrně velký příspěvek na své hospodaření, a tam netuším, jestli nějaké audity probíhaly, ale myslím si, že budou určitě potřeba.

Už jsme slyšeli, že chcete Pražský hrad více otevřít veřejnosti. Můžete představit vizi, kterou budete chtít naplňovat?

Pro mě má Pražský hrad obrovský symbolický význam, protože je to sídlo českých králů. A není to fráze. Je to vizuál české historie a toho krásného, čím česká země prošla. Pokud to bude možné, určitě zmizí rámy, bude to prostor pro nedělní procházky a věřím tomu, že se s panem prezidentem shodneme i na tom, že bude třeba pořádat nejrůznější kulaté stoly, protože jestli chceme společnost dávat dohromady, tak musíme dát lidem možnost mluvit.

Váš předchůdce Vratislav Mynář je vnímám velmi kontroverzně, jak se budete chtít vymezit vůči tomu, jak tu funkci posledních deset let vykonával on?

Myslím, že to je čistě manažerská pozice, že vrchní úředník je manažer, který musí dobře opečovat lidi, se kterými pracuje a kteří pro něj pracují, aby podávali dobré výkony, a zároveň musí profesionálně nastavit kancelář. To si tak úplně nejsem jistá, že na Hradě probíhalo, alespoň podle informací, které jsme byli schopní jako občané získat.

Pro mě to je profesionální kancelář, ale zároveň i místo, které bude umět naslouchat lidem. Na Senát se stejně jako na Hrad obrací spousta občanů v bezvýchodných situacích, i když jim ani Senát, ani Hrad nemohou úplně pomoct, může jim dát vědomí, že každý s nás je důležitý nebo je nasměrovat k pomoci.

Po vystoupení budoucí hradní mluvčí Markéty Řehákové na tiskové konferenci se na sítích snesla vlna kritiky, že neunesla emoce, že byla příliš odvázaná. Myslíte, že hrozí její výměna, nebo si jste jistí, že to zvládne?

Ano, je potřeba uznat, že úplně profesionální to nebylo, ale je mladá a mladí by měli dostávat šanci. Tohle je úplně zvláštní situace, emoce tryskají všude a na základě jedné minely nebudeme hodnotit lidi.

Stejně nás čeká debata, kdo v hradním týmu bude a jakou funkci bude vykonávat. To se nedá říct po jednom vystoupení.

Takže místo ještě nemá jisté?

V tuhle chvíli určitě bude mluvčí, tak jak to řekl pan Pavel a jak se to dotvoří a jaké lidi bude mít třeba k dispozici, to budeme teprve tvořit.