Bendla porazila v Kladně advokátka bez politických zkušeností. ‚Spíše volili značku než jméno,‘ řekl

Byl starostou Kladna, krajským hejtmanem, poslancem i ministrem. I přes politické zkušenosti Petr Bendl z ODS u voličů propadl. V senátním duelu ho na Kladensku porazila dosud neznámá advokátka Adéla Šípová (za Piráty). Jak nese prohru? „Už jsem si prošel vzestupy i pády," říká Bendl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Že by mu uškodila vyostřená kampaň, odmítl: „Nikdy není chyba prezentovat svůj vlastní názor." Kladno 12:08 11. října 2020

Co říkáte na výsledek vašeho senátního duelu? Zvítězila soupeřka Adéla Šípová (za Piráty), přičemž jste získal jen třicet dva procent hlasů.

Chtěl bych pogratulovat vítězce, to zcela určitě. A také poděkovat všem svým voličům, protože jich nebylo málo. Byl jsem druhý ze třinácti kandidátů, to určitě není žádná ostuda. Bylo to rozhodnutí, které respektuji. Volič rozhodl. Na analýzu, co se stalo, je v tuto chvíli podle mě ještě brzo.

Oproti Adéle Šípové jste ve druhém kole senátních voleb získal polovinu hlasů. Berete to jako velkou prohru?

Bylo jasné, že Piráty podporuje STAN. Piráti tady (v obvodu Kladno – pozn. red.) dokonale vyluxovali levicové spektrum voličů. Kampaň měli silnou – spousta mladých lidí je přijela podpořit z Prahy. Alespoň já jsem se s nimi během kampaně potkával.

Znovu říkám, že blahopřeji vítězce, ale v poměrně silné konkurenci třinácti kandidátů to neberu jako katastrofu. Jsem člověk, který už musel projít řadou politických soubojů, ze kterých mě na rozdíl od paní Šípové lidé znají. Jí si myslím, že příliš ne, že spíše volili značku než jméno. Uvidíme časem, jak to bude vypadat. Beru to sportovně. Prošel jsem si vzestupy i pády.

Volba nováčka

Právě proto, že jste už ostřílený politik – není to tak trochu ostuda, že vás porazila neznámá tvář?

Znovu říkám, že je to něco jiného pro člověka, který už si něčím prošel a musel bojovat. Ostuda, že vás porazí neznámá tvář? Nevím, to se musí volič rozhodnout, jestli volí někoho, koho nezná, nebo člověka, který má nějakou zkušenost za sebou. To tak je.

Máte tedy pocit, že voliči dali přednost spíše levicovým tématům, které zastupovala paní Šípová?

To je jisté.

Adéla Šípová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyostřená kampaň

Kampaň před druhým kolem byla poměrně vyostřená. Akcentoval jste pět let starý status paní Šípové na facebooku, ve kterém se zastávala migračních kvót. Neříkáte si zpětně, že byla chyba jít do toho takto zostra?

Myslím, že nikdy není chyba prezentovat vlastní názor. Že někde s vámi někdo politicky nesouhlasí a je pro kvóty, to respektuji. Někdo takový názor má, já jsem se pouze vyjadřoval k jejímu názoru.

Mojí hlavní myšlenkou a nosným tématem přistěhovalci nebyli, protože k tomu nebyl důvod. Jasně jsem říkal, co chci změny ve zdravotnictví, v rámci životního prostředí, tedy zadržení vody v krajině, nebo dopravě.

Nemáte pocit, že vás tento moment poškodil?

Jsem přesvědčený, že by to dopadlo ještě s větším rozdílem.

Myslíte, že by ten rozdíl byl větší, kdybyste se tímto nezviditelnil po prvním kole?

Ano. Premiér tady veřejně oslovil své voliče, kde jim řekl, že Piráti mají program, který je hnutí ANO nejbližší. V tu chvíli jsem čekal, že se voliči ANO spíše přidají na stranu Pirátů. A voliči STAN udělali koalici s Piráty a bylo tedy jasné, že toto spojení zafunguje. Když se podíváte na ty hlasy, tak je jasné, že šli volit politicky, ne osobnost.

Vy tedy zůstáváte poslancem – budete příště znovu kandidovat do Senátu, nebo vás tyto ambice už opustily?

Já se zeptám vás, paní redaktorko, víte, co budete dělat za šest let?

Ptám se na to aktuální rozpoložení…

Zatím nevím.