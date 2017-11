Kandidát na prezidenta Hannig: hudebník a producent, který objevil Lucii Bílou

Datum a místo narození: 20. ledna 1946, Ústí nad Labem-Neštěmice

Vzdělání: absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově - obor umělecký kovář, později vystudoval pražskou konzervatoř (obory varhany, dirigování a skladba) a studia zakončil na Hudební akademii múzických umění (HAMU), kde absolvoval skladbu.

Kariéra: původně pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Praze, od 60. let se začal profesionálně zabývat hudbou. Dlouhá léta působil jako redaktor Československého rozhlasu a měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga. V 80. letech patřil Hannig k vlivným postavám tuzemské populární hudby. Od 90. let začal podnikat, v roce 1994 založil hudební vydavatelství MAXIMUM, které řídí dodnes.

Působení v politice: o vstup do politiky se pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana v letošních sněmovních volbách dostala 0,72 procenta hlasů.

Rodina: Od roku 1989 je vdovec, jeho syn Jan žije v USA, kde přednáší na vysoké škole.

Ostatní:

Před pěti lety Petr Hannig na prezidenta nekandidoval, svou kandidaturu ohlásil letos v červenci. Pro nadcházející volbu hlavy státu nakonec sehnal požadovaných 20 poslaneckých podpisů. Podporu získal od končících i nových poslanců z několika politických stran.

Hannig chce podle svých slov navazovat na politiku současného prezidenta Miloše Zemana, voličům ale chce nabídnout jinou formu chování. Hannigovu kandidaturu podpořila také krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše, který byl odsouzen k podmínce za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku. Nyní Bartoš figuruje v dalším případu, ve kterém čelí obžalobě z popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa. Bartoš byl také na kandidátce strany Rozumní v letošních volbách do Sněmovny a zpočátku byl i rádcem a mluvčím Hanniga. Nedávno Hannig uvedl, že Bartoš „kvůli útokům médií“ oficiálním rádcem nebude. Pomáhat mu bude po technické stránce či s kontakty na média. „Nemám chuť neustále médiím vysvětlovat, že pokud byl někdy radikální, už tomu tak není,“ řekl Hannig.

Hannigova strana šla do voleb pod označením Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým. A i ve své předvolební kampani před prezidentskými volbami se Hannig vyslovuje proti přijímání ilegálních imigrantů i za cenu vystoupení z EU. „Vlády některých evropských zemí a komisaři EU provádějí pro Evropu naprosto sebevražednou politiku, která jde proti všem zásadám zdravého rozumu. Kvóty nejsou řešením tohoto problému,“ řekl při své kandidatuře na prezidenta.

Jako hudebník a producent spolupracoval s řadou zpěváků a umělců. Objevil například Lucii Bílou, pro kterou napsal například hit Neposlušné tenisky, nebo její kolegy Stanislava Procházku mladšího, Jakuba Smolíka či Petru Černockou. Působil také jako producent a skladatel, ceněná je například deska Michala Prokopa a skupiny Framus Five Město Er, na které se podílel jako skladatel nebo aranžér.