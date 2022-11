Když se v Praze nedohodneme, prohloubíme nechuť společnosti k politice, říká Hlaváček ze STAN

Už téměř půldruhého měsíce trvají jednání o složení koalice na pražském magistrátu. Dosavadní náměstek primátora pro rozvoj Petr Hlaváček (STAN) se podivuje nad tím, že koalice Spolu minulý týden zvolila zástupce hnutí ANO do funkce, o niž on sám usiloval, a zároveň přiznává obavy z toho, že Spolu nakonec s hnutím ANO, se kterým má v zastupitelstvu křehkou většinu, uzavře v Praze koalici. Praha 21:13 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček za TOP 09 | Foto: Jessica Petrů

„V tuto chvíli je proti sobě koalice Spolu a Piráti, kteří vytvořili alianci s Prahou sobě. My stojíme někde mezi a i politicky jsme nejvíc ve středu,“ říká pro Český rozhlas Plus Petr Hlaváček, lídr hnutí STAN v Praze a dosavadní náměstek pražského primátora.

Sám se přitom obává toho, že SPOLU nakonec v Praze uzavře koalici s hnutím ANO, se kterým má křehkou většinu jednoho hlasu v zastupitelstvu. Podle Hlaváčka by to mělo s ohledem na důležitost hlavního města a vztah k vládě velký symbolický význam.

„Já se spoustou lidí z ANO na různých pracovních rovinách spolupracuji. Když za mnou přišel nějaký starosta se svým problémem, tak jsem jeho příslušnost nikdy neřešil, protože praktické otázky města se dají oddělit. Ale v ideové rovině je třeba to vzít v potaz,“ zdůrazňuje.

Historické antipatie

Dosavadní náměstek primátora pro rozvoj se pozastavuje nad tím, že koalice Spolu minulý týden zvolila zástupce hnutí ANO do funkce pověřeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace, o kterou on sám usiloval.

„Když jsme měli malé děti, tak jsme jim říkali ty ty ty, protože jsme přistoupili na teorii, že bití není správné. Bylo to vůči mně takové ty ty ty,“ míní Hlaváček, podle kterého jde o symbolický krok: „Nerozumím tomu a čekám nějaké vysvětlení, protože pro Spolu jsme nejbližší přirozený partner a vždy jsme se tak chovali,“ deklaruje.

STAN podle Hlaváčka respektuje, že Spolu je lídrem jednání, které významnou měrou vedou zástupci ODS Zdeněk Zajíček a Marek Benda, který se před pár týdny nechal slyšet, že dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si nechce připustit, že nebude primátorem.

„Já myslím, že Zdeněk Hřib už k jednáním nepřistupuje s tím, že by chtěl být primátorem. Možná v nějakém okamžiku, ale teď to není překážkou jednání,“ míní Hlaváček. Do jednání se prý promítají i historické antipatie mezi ODS a Prahou sobě, která se z Prahy 7 přenesly na celopražskou úroveň.

„Vidím to tak, že rada funkčně začne pracovat v lednu... Do konce listopadu pak musí dojít k alespoň hrubé dohodě.“ Petr Hlaváček

Zájmům města musí být podle Hlaváčka podřízeno vše ostatní a koalice má být sestavena tak, aby dokázala řešit jeho problémy. „Politik je suverén, ale když nenajdeme řešení, tak jen prohloubíme nechuť k politice, která se společností nezdravě šíří.“

„Věřím tomu, že k dohodě dojde. Vidím to tak, že rada funkčně začne pracovat v lednu,“ uzavírá Hlaváček a dodává, že do konce listopadu pak musí dojít k alespoň hrubé dohodě, která ale třeba nebude mít všechny detaily.

