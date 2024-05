Rozhovor s Petrem Machem, lídrem koalice hnutí SPD a Trikolora

Můžete stručně v bodech uvést tři hlavní priority, se kterými kandiduje SPD a Trikolora v letošních volbách do Evropského parlamentu?

Viděl bych jako nejdůležitější ekonomiku a bezpečnost a v ekonomice vidíme, že evropská ekonomika stagnuje, a domníváme se, že to je kvůli přemrštěným regulacím pod hlavičkou Green Dealu, že si Evropská unie pod sebou podřezává ekonomickou větev, zatímco jiné regiony světa ujíždí. Takže Grean Deal nám zdražuje energie a je to špatné pro ekonomiku.

Další téma je bezpečnost a to má dvě roviny. Nám velmi vadí migrační pakt, protože vidíme, jaké riziko pro bezpečnost způsobila neřízená migrace v západní Evropě, kdy tam vznikají takzvané no go zóny, kdy jsou tam čtvrtě, kde i po druhou generaci žijí lidé, kteří mají sklony k islamismu, nesžili se s tou kulturou. A nechceme, aby se prostřednictvím kvót tato špatná politika přesunula k nám.

To nebylo úplně v bodech, ale byly to rozvedené body. Pojďme to vzít postupně, začal jste Grean Dealem, chcete, pokud budete mít tu možnost, Grean Deal úplně zrušit, nebo nějakým způsobem změnit?

Ano. Domnívám se, že nejlepší ze všeho by bylo, kdyby si každý stát zvolil svoji energetickou a environmentální politiku, jaká jemu vyhovuje. Jsme přesvědčeni, že Grean Deal ničí ekonomiku a životnímu prostředí nepomáhá.

Skládá se z několika nařízení a myslím si, že nařízení jsou pro Českou republiku škodlivá. Takže budeme navrhovat zrušení toho nařízení, které zakazuje uvádět auta na spalovací motory na evropský trh od roku 2035.

To považujete za nejdůležitější z Grean Dealu?

Chci to doříct, budeme navrhovat zrušení systému obchodování s emisními povolenkami, protože to zdražuje velkým způsobem nejenom elektřinu, zdražuje to dopravu, má to dopadnout na bydlení, na průmysl celkově, ten se stává naprosto nekonkurenceschopným. S tím souvisí i povinné přimíchávání takzvaných obnovitelných energií do elektřiny a taky do paliv.

Jste přesvědčeni, že tohle z pozice českých europoslanců je možné zařídit? Když vezmeme v úvahu, že českých europoslanců bude 21 z více než sedmi set?

SPD bude ve skupině, která se teď jmenuje Identita demokracie, ta se možná stane jednou z nejsilnějších, protože všechny strany, které jsou tam zastoupené, tak posilují, takže rakouská Svobodná strana, ta bude pravděpodobně vítězem voleb, zdvojnásobí svůj počet poslanců, francouzské Národní shromáždění Marine Le Penové bude vítězem voleb.

Což uvidíme, to jsou vaše predikce. Na druhé straně pořád i s těmito počty to asi není na většinu v europarlamentu. Máte tu zkušenost, už jste byl europoslancem, opravdu si myslíte, že je reálné to, o čem tady mluvíte, prosadit?

Třeba ne všechno, ale když jsem sledoval hlasování třeba právě o zákazu spalovacích motorů, tak už to nebyla taková ta tradiční velká většina, 600 proti 100 rebelujícím euroskeptikům, takže i v jiných stranách tam byly silné hlasy proti této regulaci.

A teď se ještě názory dál překlopí po nových volbách do Evropského parlamentu, takže si myslím, že bude celkem snadné najít většinu pro zrušení zákazu spalovacích motorů. Otázka je, jestli najdeme většinu pro další části Grean Dealu.

Pokud jde ještě o spalovací motory, myslíte si, že to, jestli to bude zakázáno, nebo nebude zakázáno, je úplně klíčové? Když vezmeme v úvahu, že automobilky se už dlouhodobě na ten zákaz připravují, že samozřejmě své výrobní plány mají připravené na x let dopředu. Není v tuto chvíli nepodstatné to, jestli to bude zakázané, nebo ne? Neudělají to automobilky i bez toho zákazu?

Bez toho zákazu by samozřejmě vyhověly zákazníkům, kteří elektroauta chtějí a těch se určité procento prodává a pro někoho to může být výhodné. Ale když srovnáme dostupnost aut, tak malé auto na spalovací motor, který vyhověl běžné rodině důchodců, tak se dřív dalo pořídit za 250 tisíc korun, malé elektroauto stojí třeba 600 tisíc korun.

Tady je problém v tom, že nejenom že to bude pro velkou část Čechů nedostupné, ale naše ekonomika je velmi postavená na výrobě a na exportu vozidel a poptávka samozřejmě padne všude v Evropě a nás tady ten zákaz výroby spalovacích motorů jako Českou republiku postihne docela drasticky, takže můžeme, pokud se nám nepodaří to zvrátit, čekat bohužel pád průmyslu. A to je něco, co nechceme.

Mluvil jste také o migraci, jakým způsobem byste chtěl řešit situaci v Itálii, v Řecku nebo v dalších státech, které jsou postiženy nejvíc tím, že tam přicházejí migranti?

Ty státy mají mít plné právo hlídat si svoji hranici tak, jako Česká republika si hlídá samozřejmě leteckou hranici a někdo, kdo nemá pas, k nám nemůže.

Pardon, ty státy nemají možnost hlídat si hranici?

Je tady problém, že když se snažil třeba ministr vnitra svého času Matteo Salvini vracet lodě, tak byl různě popoháněn k soudům. Tvrdíme, že samozřejmě každý stát má právo si hlídat svoje hranice.

Jako Maďarsko bylo také popotahováno za to, že stavělo plot, dneska ten plot, ta hranice, už je neprostupná pro ilegální migranty a je potřeba stejným způsobem hlídat i námořní hranici, to znamená pomocí hlídkových člunů a plavidla s ilegálními migranty vracet do zemí na severu Afriky, odkud vyplula.

Už jsem se zmínil o tom, že už jste byl europoslancem, před deseti lety jste uspěl jako lídr Svobodných, po třech letech jste europarlament opustil. Proč se teď chcete vrátit?

Tehdy jsem to tak dopředu už před volbami sliboval voličům, že chci táhnout svoji stranu do národních voleb a že za tím účelem se vzdám mandátu. Jednak aby voliči věděli, že riskuji něco také spolu s nimi, když oni riskovali hlas.

Pardon, takže nějaká frustrace z toho, že europoslanec nemůže prosadit tolik, kolik by chtěl, v tom nebyla?

Ne, říkal jsem, že samozřejmě důležitější je náš Parlament, protože ten má právo rozhodnout případně o takových věcech jako vystoupení z EU.

Teď už byste pět let vydržel?

Určitě pět let vydržím, ano.

