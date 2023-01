Fiala se ptá finalistů prezidentské volby Pavla a Babiše: Co řeknete těm, kteří mají sněmovnu za žvanírnu?

Příštím českým prezidentem se stane buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš (ANO). O výsledku se rozhodne ve 2. kole. Aby Radiožurnál voličům přiblížil oba kandidáty, jejich názory a postoje, požádal vybrané osobnosti veřejného života, aby postupujícím položily otázku. Jako první svůj dotaz oběma kandidátům kladl premiér Petr Fiala (ODS). OTÁZKA DNE Praha 5:00 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel a Andrej Babiš | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Petr Fiala: Co byste řekl člověku, který tvrdí, že parlament je jen zbytečná „žvanírna“?

Petr Pavel: „Stručná otázka, stručná odpověď – že nepochopil podstatu demokracie.“

Andrej Babiš: „Parlament je od slova ‚parlare‘ nebo ‚parler‘ z francouzštiny, což znamená mluvit. Právě to, že lidé, když volí, tak volí podle toho, jak politici, kteří se politikou živí, mluví, a málo se dívají na to, co mají v životě za sebou, je tragédie naší politiky. Pokud se v parlamentu mluví k věci, řeší se zákony a nemluví se o vířivce Okamury nebo Okamura mluví o paní Michálkové, tak ano, to má smysl. Nejsem ale přesvědčen, že v naší Sněmovně je diskuse k věci a objektivní s cílem společně řešit nějaký problém. Stávající vláda bohužel nenaslouchá opozici, která ve vládě přece jen čtyři roky byla a měla jasné výsledky.“

Kdo se zeptá finalistů volby v seriálu Radiožurnálu Otázka dne?

místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) – 19. 1.

předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský – 20. 1.

olympijská medailistka a moderátorka digitální stanice Radiožurnál sport Kateřina Neumannová – 23. 1.

youtuber vystupující pod přezdívkou Lukefry – 24. 1.