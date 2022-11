Hilšer čelí výzvám, aby odstoupil z boje o Hrad. ‚Za úvahu by stála vánoční dohoda,‘ nastiňuje politolog

Prezidentská kampaň ještě ani nezačala, senátor Marek Hilšer už ale musí odrážet výzvy k odstoupení z boje o Pražský hrad. Jeho kritikům vadí tříštění sil s podobně smýšlejícími kandidáty. Hilšer se ale nyní vzdát nechystá, jak řekl pro server iROZHLAS.cz. Jak by případné odstoupení kandidátů ovlivnilo průběh prezidentských voleb? Praha 6:45 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trojice s největší podporou v průzkumu Medianu k prezidentským volbám, zleva Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová. | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„K výzvám k odstoupení od příznivců ostatních kandidátů chci říct, že moji příznivci mají stejné právo mít ve volbě svého kandidáta jako vy. Pokud se obáváte A. B. (Andreje Babiše z ANO), toho můžu ve druhém kole porazit i já,“ vzkázal kandidát na prezidenta Marek Hilšer kritikům.

Pro server iROZHLAS.cz dodává, že rozmanitost kandidátů je důležitá pro demokracii. „V prvním kole se rozhodne, kdo postoupí do kola druhého. Vyzývat slušné kandidáty k tomu, aby odstoupili, nepovažuji za projev demokracie,“ vysvětluje svůj postoj Hilšer.

Otázku, zda se skutečně prvního kola zúčastní, ale nechává bez jednoznačné odpovědi. Na podobné úvahy je totiž podle něj brzy. „Máme dva měsíce před volbami,“ zdůrazňuje. „Kampaň ještě pořádně nezačala, kandidáti se ještě ani pořádně neprezentovali. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Nechme to na kampani,“ podotýká.

Někteří další kandidáti také čelí podobným výzvám jako Hilšer. Patří k nim třeba senátor Pavel Fischer. „Pan senátor čelí výzvám k odstoupení z boje o Hrad především na sociálních sítích v komentářích od často anonymních účtů a také v otázkách novinářů,“ říká jeho mluvčí Maria Pfeiferová.

Odstoupit podle ní ale Fischer nezvažuje. Ani předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula o něčem takovém nyní nepřemýšlí. „Není k tomu žádný relevantní důvod,“ odmítá Jan Štoll ze Středulova týmu.

Odborový předák ale ve středu odhalil, že pokud by nemohl volit sám sebe, vybral by si Fischera. Nepřeje si totiž podle svých slov prezidenta s komunistickou minulostí, kterou mají jak Petr Pavel, tak i Andrej Babiš.

Inspirace Čaputovou?

Kandidáti Petr Pavel, Danuše Nerudová, Marek Hilšer a Pavel Fischer podle politologa Josefa Mlejnka mladšího z Univerzity Karlovy oslovují podobný typ voličů.

„Petr Pavel a Danuše Nerudová si to v prvním kole, alespoň podle současných preferencí, rozdají o to, kdo postoupí do druhého kola pravděpodobně proti Andreji Babišovi. Ale ještě je tam Marek Hilšer a Pavel Fischer,“ vysvětluje.

Z tohoto pohledu by se pak podle něj mohlo stát, že by do druhého kola proti Babišovi postoupil z podobně laděného názorového tábora slabší kandidát.

Druhé kolo by proti Babišovi podle říjnového průzkumu Medianu vyhráli jak Petr Pavel a Danuše Nerudová, tak i Marek Hilšer a Pavel Fischer. Největší šanci na úspěch by měl Pavel, někdejší vysoký představitel české armády a NATO. Nicméně přibližně čtvrtina potenciálních voličů zůstává nerozhodnutá.

Ohledně odstoupení kandidátů připomíná Mlejnek moment z prezidentské kampaně na Slovensku. „Zuzana Čaputová a Robert Mistrík měli dohodu, že oba půjdou do kampaně, ale po nějakém čase ten, který na tom bude i podle průzkumů hůř, odstoupí. To se stalo. A díky tomu Čaputová postoupila do druhého kola a zvítězila,“ přibližuje.

„Tento slovenský model by pro ně stál za úvahu. Muselo by to být před prvním kolem, nejpozději na Vánoce, mohli by udělat jakousi vánoční dohodu. Kdo by měl v předvánočních průzkumech nejhorší preference, tak odstoupí a podpoří kandidáta, který na tom bude nejlépe,“ nastiňuje variantu s tím, že by se tak netříštily síly mezi podobně smýšlejícími voliči.

Hilšer ale podobné srovnání se Slovenskem odmítá. „Nevidím mezi kandidáty paní Čaputovou, pro kterou by bylo třeba odstupovat,“ míní.

Politolog Mlejnek nastiňuje, že pokud by Hilšer s Fischerem nakonec odstoupili a podpořili by například Nerudovou, které podle průzkumu Medianu stoupají preference, mohla by se do druhého kola s Pavlem dostat místo Babiše právě ona. „Matematicky by to mohlo vyjít,“ připouští Mlejnek.

A jestliže by podle politologa všichni tři podpořili Pavla, mohl by se už v prvním kole přiblížit hranici padesáti procent potřebných ke zvolení. „Nemuselo by být druhé kolo. Vyhnul by se tak souboji a kampani jeden na jednoho, kdy by Babiš nedostal příležitost nasadit ty nejostřejší zbraně,“ popisuje.

Odstoupit by podle Mlejnka mohli někteří kandidáti nejen kvůli nižším preferencím, ale třeba i kvůli nedostatku peněz na kampaň.