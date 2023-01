ONLINE: Pavel bude v neděli odpoledne hovořit se Zelenským, cestu do Kyjeva plánuje na jaře

Nově zvolený prezident Petr Pavel doufá, že se společná cesta do Kyjeva se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou uskuteční na jaře před summitem Severoatlantické aliance. Ten se uskuteční v červenci ve Vilniusu. V neděli bude Pavel zhruba v 14.30 telefonovat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uvedl to v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Praha 11:34 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel s manželkou po vyhlášení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hovor mezi nově zvoleným českým prezidentem Pavlem a ukrajinským prezidentem Zelenským je naplánovan na neděli ve 14.30. Pavel by měl také telefonovat s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, zatím se ozvala písemně.

„Je to spíš podle toho, kdo z nich se jak ozval, na kdy se podařil domluvit rozhovor, není tam žádné plánované pořadí,“ uvedl generál ve výslužbě.

Ohledně společné cesty s Čaputovou na Ukrajinu podle něj týmy obou hlav států přemýšlely nezávisle na sobě ještě před Pavlovým zvolením. „Říkala, že to bylo trochu jako telepatie, že jsme si tak trochu přesouvali myšlenku,“ uvedl.

Čaputová také pogratulovala Pavlovi v sobotu přímo v jeho volebním štábu v Praze. „Přijela jenom kvůli tomu s tím, že počítala i s variantou, že to dopadnout nemusí. V tom případě by z toho měla krátký inkognito výlet do Prahy,“ přiblížil Pavel. Nedomnívá se, že by v případě vítězství protikandidáta, bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), přijela do štábu za ním.

Generála Pavla si při nynější volbě za prezidenta vybral rekordní počet voličů. Bylo jich téměř 3,36 milionu. Dosavadní prezident Miloš Zeman dostal nejvíc hlasů před pěti lety, a to 2,85 milionu. Pavel zároveň zvítězil největším rozdílem, Babiše porazil zhruba o 959 tisíc hlasů, tedy o 16,6 procentního bodu.