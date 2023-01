Prezidentská ochranka bude Pavla chránit až po inauguraci. Teď ho hlídá policie

Zvoleného prezidenta Petra Pavla bude útvar pro ochranu hlavy státu automaticky chránit po březnové inauguraci. Informoval o tom v neděli mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Od soboty podle něj Pavlovu bezpečnost zajišťuje policie na základě žádosti policejního prezidenta Martina Vondráška, kterou schválil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Časopis Reportér napsal, že Pavel odmítl ochranku dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. Praha 20:10 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel zdraví své příznivce před Národním muzeem, kde natáčel televizní rozhovor po svém zvolení prezidentem | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Nově zvolenému prezidentu republiky zajišťujeme od soboty bezpečnost podle zákona o Policii České republiky, a to na základě žádosti policejního prezidenta a jejího schválení ministrem vnitra,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

„Od okamžiku inaugurace nabývá nový prezident republiky svých pravomocí a automaticky přechází pod ochranu Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky,“ doplnil.

Sám Petr Pavel o ochrance mluvil v sobotním rozhovoru pro Radiožurnál: „Ochranná služba za mě převzala odpovědnost kolem 16. hodiny, kdy už byly známy výsledky.“

Jako představitel NATO měl Pavel ochranku už v minulosti. „Není to pro mě nová věc. Pokud to berete jako nutnost a najdete si s ochranou službu modus operandi, aby to nebylo rušivé a mohli dělat svou práci, tak to celkem jde,“ řekl Petr Pavel televizi Nova.

Policie podle zákona zajišťuje bezpečnost ústavním činitelům a chráněným osobám podle mezinárodních dohod, může zajišťovat bezpečnost i dalším lidí, které ministr vnitra určí.

„Rozsah a způsob takového zajištění bezpečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta ministr,“ stojí v zákoně.

Časopis Reportér zveřejnil informaci, že podle jeho zdrojů Pavel odmítl, aby ho střežila oficiální ochranka prezidenta republiky. K důvodům údajně patří propojení šéfa prezidentské ochranky Martina Baláže a vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře. Pavla proto chrání příslušníci Ochranné služby Policie ČR, která se stará o ostatní ústavní činitele, uvedl časopis.

Pavel dal již dříve najevo, že po nástupu do funkce 9. března plánuje redukci služeb poskytovaných hlavě státu. „Nikdy jsem zásadní servis pro zabezpečení své činnosti nepotřeboval,“ uvedl Pavel v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.