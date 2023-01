Mám rád výzvy a Babiš je soupeř, který člověka motivuje, řekl Pavel. Nyní se soustředí na druhé kolo

Generál ve výslužbě Petr Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb. Na konci sčítání těsně přeskočil dlouho vedoucího Andreje Babiše. Na tiskové konferenci mimo jiné poděkoval za podporu voličům a vyzval je, aby přišli znovu. Do druhého kola už ho podpořila Danuše Nerudové, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Karel Diviš. Přípravu na druhé kolo bere jako výzvu. „Spíš než slavení vidím práci do druhého kola,“ uvedl na tiskové konferenci. Praha 17:16 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel ve svém volebním štábu při sledování výsledků prvního kola prezidentských voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Generál Pavel uvedl, že jako občan by si ve druhém kole raději přál Danuši Nerudovou, protože pak by měli lidé jistotu, že „nebudou mít v čele státu populistu“. „Mám ale rád výzvy a svým způsobem jsem se těšil, že pokud postoupím do druhého kola, budu mít za soupeře Andreje Babiše, protože to je soupeř, který člověka motivuje,“ řekl Pavel.

Pavel poděkoval za podporu pro druhé kolo prezidentských voleb poraženým protikandidátům Danuši Nerudové, Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi. Budou spolu jednat o tom, jak tuto podporu převést do praxe.

Krátce po 17. hodině přišla Danuše Nerudová osobně do Pavlova volebního štábu. Podle svých slov se chce domluvit na možné podobě podpory před druhém kolem.

Pavlovi vyjádřil podporu i Karel Diviš, který skončil v prvním kole na předposledním sedmém místě.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který se s Pavlem utká ve druhém kole, podle něj získal kromě svých stálých zhruba 30 procent voličů i asi pět procent hlasů kritiků vlády. Pro druhé kolo se bude snažit tyto kritiky vlády oslovit.

Pavel také zdůraznil, že se nepovažuje za vládního kandidáta a že je sám v některých otázkách vůči vládě kritický, i když současný kabinet je podle něj lepší než Babišův. Podle něj je třeba problémy řešit se současnou vládou, ne vyvolávat novou krizi snahou o svržení kabinetu.