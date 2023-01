Radost i slzy dojetí. Vítězství Petra Pavla slavila asi stovka jeho příznivců v Černoučku

Po sečtení většiny hlasů se Pavlovi příznivci začali objímat, tleskat a skandovat jméno svého souseda. Nechyběly ani slzy dojetí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radost i slzy dojetí. Vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách slavila asi stovka jeho příznivců

„Je to skvělý! Taky se radujete?“ jásá nad vítězstvím Petra Pavla v prezidentské volbě Stanislav Křivánek. Radost a dojetí neskrývala ani Helena Řezáková: „Máme radost všichni, to je jasné. A taky cítíme ohromnou úlevu. Věděla jsem, že vyhraje a jsem hrdá, že je to o takový rozdíl.“ A došlo i na slzy. „Poprvé od roku 1989 kvůli politice pláču,“ přiznává jeden z dobrovolných hasičů z Černoučku.

Pavel ve své domovské obci volby zcela ovládl. V Černoučku získal téměř 91% všech hlasů. Vliv na výsledek voleb v obci na Litoměřicku měla velká účast lidí využívajících volební průkazy. To potvrzuje i hostinský Miloš Šamberger: „Přijel zájezd, nějakých pětadvacet lidí. Přišli na volební gulášek.“

Černouček a jeho nejslavnější obyvatel - Petr Pavel…z 277 platných hlasů 252 pro PP pic.twitter.com/NH9zlBn36P — Nikola Reindlová (@NikolaReindlova) January 28, 2023

Zatímco v Černoučku byly výsledky známé během čtyřiceti minut, ty celostátní v kulturním sále před televizní obrazovkou s napětím spolu se stovkou dalších sledoval i Miroslav Štembera: „Velmi to prožívám, tlak mám dvě stě padesát na dvě stě třicet.“

Po sečtení většiny hlasů zdejší obyvatelé propukli v huronský jásot. „On pořád mluvil o klidu a řádu, tak jsme se rozhodli, že mu vyrobíme řád: Řád Petra Pavla za Černouček a byla by tam třeba ta kostkovaná košile,“ prozrazuje nezávislá starostka Lucie Kavánová, malé překvapení pro budoucího prezidenta.

Černouček má dnes dvě jména. pic.twitter.com/B3FuyufHVa — Martin Biben (@MartinBiben) January 28, 2023