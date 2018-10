Stuchlík po volebním neúspěchu v Praze: Babiš mi vyjádřil podporu bezprecedentním způsobem

V Praze jsme počítali s lepším výsledkem, na druhou stranu je velmi vyrovnaný, myslí si lídr pražské kandidátky ANO Petr Stuchlík. Hnutí v hlavním městě podle něj poškodila vláda jeho vlastní primátorky Adriany Krnáčové. Šéf ANO a premiér Andrej Babiš Stuchlíkovi podle jeho slov řekl, že s ním i nadále počítá. V Praze ANO skončilo na 5. místě s 15,37 procenta, při minulých volbách přitom získalo přes 22 procent. Praha 17:01 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Stuchlík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak s lehkým odstupem hodnotíte výsledek voleb v Praze?

Výsledek hnutí ANO rozhodně není to, co jsme očekávali. Je to zřejmě účet za poslední čtyři roky a rozhodně ho nehodnotíme jako úspěch. Na druhou stranu je volební výsledek velmi vyrovnaný. První má 14 mandátů, my jako pátí 12. Voliči rozdali karty velmi rovnoměrně a nám jako politikům nezbývá než se s tím poprat a sestavit funkční a stabilní koalici.

Když říkáte, že výsledek není podle vašich představ, kde vidíte chybu?

To je na delší analýzu, ale myslím si, že očekávání u hnutí ANO a jeho fungování v Praze pod vedením paní primátorky Krnáčové byla nějaká. I když se jí a jejímu týmu spousta věcí povedla, spousta se nepovedla a i ty, co se povedly, nebyly dobře „odkomunikovány“. To je jeden z důvodů. Do pražských voleb se promítala i některá celostátní témata.

To je vaše analýza, nebo jste situaci analyzovali i s panem Babišem?

To je moje analýza, volební výsledky se uzavřely v nočních hodinách a toto je můj názor, který vám říkám, protože se na něj ptáte.

Bavili jste se už s panem Babišem o výsledku v Praze podrobněji?

Já jsem velmi rád, že pan premiér včera (v sobotu) do štábu dorazil, strávil tam několik hodin a samozřejmě prostor na téma volební výsledek, tedy úspěch hnutí ANO v celé České republice a nepříliš úspěch v Praze, byl a bavili jsme se o něm.

Co vám k tomu řekl?

Vyjádřil mi podporu, které si moc vážím.

Jaká byla ve volebním štábu atmosféra?

Unavená, protože jsme šli do volební kampaně s velkým nasazením. A každý, kdo posledních pár týdnů prožil v Praze, viděl velké nasazení lidských i ostatních zdrojů. Dali jsme do toho vše, přesto se nám nepodařilo vysvětlit jednak naše fungování v Praze v předchozích čtyřech letech i to, co opravdu nabízíme.

Rozumím tomu, když se podíváte na výsledky, vidíte velký podíl protestních stran. To je možná vyjádření nějakého postoje. Pro mne volební výsledek velkým závazkem, znova: jsme sice na pátém místě, ale od vítězného nás dělí dva mandáty. V zásadě jsou otevřené všechny varianty povolební spolupráce a jednání se rozjela už včera večer.

Vy říkáte, že vám pan Babiš vyjádřil podporu. Při pohledu zvenku to ale vypadalo spíš naopak. Proč jste s ním nešel na pódium komentovat výsledky?

Protože v okamžiku, kdy komentoval výsledky, bylo v Praze sečteno 20 procent a nikdo nevěděl, jak se to bude hýbat. To byla čistě technická věc. Říkali jsme si, že nemá cenu se k tomu vyjadřovat, protože to bylo velmi těsné a jakýkoliv komentář by byl předčasný.

Je váš vztah s panem Babišem stejný jako před volbami?

Ano, já ho tak vnímám. A pan premiér mi ve štábu při odchodu vyjádřil podle slov jeho okolí podporu bezprecedentním způsobem.

Pochvala před nastoupenou jednotkou

Co si pod tím mám představit?

No, že mě pochválil před nastoupenou jednotkou a řekl přímo, že mám jeho podporu a že se mnou počítá, čehož si velmi vážím.

To řekl přímo vám?

To řekl před nastoupenou jednotkou.

Takže vám ne?

Mně samozřejmě. Nebylo to mezi čtyřma očima, ale ve štábu.

Nevidíte chybu i v tom, že jste se nedokázal pořádně prodat?

Na kampaň jsme měli málo času, to si řekněme rovnou. Pár týdnů navíc by nám pomohlo. Já jsem do toho dal vše, v tomto ohledu mám čisté svědomí. To oceňuje nejen pan premiér, ale i mí spolustraníci i kolegové z čela kandidátky.

To, co říkal Patrik Nacher (dvojka kandidátky ANO v Praze, pozn. red.), pro mě bylo velmi potěšující. Tedy že v okamžiku, kdy jsem nabídku přijal, jsem si v pět ráno stoupl na nějaké metro a skončil jsem pozdě večer nebo na následujících akcích.

Dával jsem do toho stejně jako ostatní kolegové maximum. I přes ten výsledek nás to paradoxně stmelilo a připravujeme se na pondělní klub zastupitelů, který nám dá mandát pro další vyjednávání. Vnímám podporu kolegů a pro mě jako čerstvě vytaženého králíka z klobouku se situace změnila tak, že mě kolegové berou jako jeho součást.

Prezident Miloš Zeman podotkl, že vás lidé neznají, a proto jste byl pro ANO hendikep. Nemá pravdu? Pan Nacher získal víc preferenčních hlasů než vy.

Já jsem se v kampani soustředil na to, aby mí podporovatelé křížkovali celé hnutí, postavil jsem na tom kampaň. I lidé, kteří dříve nebyli voliči ANO a kvůli mně se jimi stali, škrtali celou stranu. Pro mě je důležitý týmový úspěch, nikoliv individuální.

‚Díky Libeňskému mostu mě lidé znali‘

Jak zpětně hodnotíte výběr témat kampaně, nepoškodil vás například projekt obytného Libeňského mostu nebo slib, že Prahu nakopnete?

V okamžiku, kdy máte málo času, potřebujete vysvětlit témata, prodat neznámou tvář, musíte jít ven s kontroverzními tématy. A já v tomto věřím marketingovým expertům, které ANO beze sporu má. Nám se to podařilo. Pokud pan prezident Zeman hodnotil jako slabinu moji neznámost v Praze, pak nic ji nezlepšilo jako Libeňský most.

Takže přiznáváte, že jste to nemyslel vážně a pouze jste chtěl šokovat?

Ne ne, to je trochu manipulativní otázka. Rozhodně ne, nám se podařilo otevřít debatu o moderní architektuře v Praze, nakonec to přispělo i k diskusi o novém koncertním sálu. Stejně jako téma revitalizace sídlišť, které na začátku září v programech nebylo nebo tam nemělo takovou prioritu, se i díky nám podařilo dostat mezi lidi.

Když se podíváte na ostatní kampaně, tak o sídlištích, kde bydlí každý druhý Pražan, mluvily všechny ostatní strany. To je třeba jeden z úspěchů hnutí ANO v pražské komunální politice. Pokud se tohoto tématu budou ostatní politické strany, hnutí a iniciativy držet, lidé na sídlištích by to měli pocítit pozitivně.

A na sídlištích také žije hodně vašich potenciálních voličů, ne?

Nejen našich, jak se ukázalo. Praha opravdu není jen centrum a širší centrum, je od jedničky a po jednadvacítku.

‚Poškodily nás poslední čtyři roky‘



Mluvil jste o tom, že váš neúspěch způsobilo jednak předchozí vedení Prahy, jednak vedení kampaně. Co vás poškodilo více?

Myslím si, že uplynulé čtyři roky. Obhajovat je vždycky těžší než se vůči něčemu vymezovat a protestovat. Paní primátorka to neměla lehké, vedla koalici, kde mimo jiné byl i pan Čižinský (lídr hnutí Praha Sobě je dosud členem vládní Trojkoalice, sám ale v radě nesedí, pozn. red.), kterému se podařilo vysvětlit, že on je alternativou. Nám se to tak úplně nepodařilo. Image koalice za čtyři roky prostě nebyla dobrá a to mohu předchozímu vedení Prahy zazlívat.

Byla paní Krnáčová dobrou primátorkou Prahy?

To ukáže až historie.

Z vašich slov cítím, že si to nemyslíte.

Pozor, jedna věc je, zda objektivně byla dobrou primátorkou, a druhá, jaký má mediální obraz. Ten je pro výsledek voleb důležitý. Objektivní realita se ukáže až s odstupem, to vám řekne každý historik. Ona ještě primátorkou je, a pokud budou povolební vyjednávání trvat dlouho, ještě pár týdnů bude. Nyní ji hodnotit by bylo nezodpovědné, jsem ale přesvědčen, že její objektivní hodnocení bude lepší než její mediální obraz, který po ní zůstal.

Co bude dál? Vyjednáváte? Máte ambici vládnout Praze?

Jednání započala už včera večer, probíhají dnes, zítra (v pondělí) proběhne ustavující schůze zastupitelů a ta nám dá mandát pro další vyjednávání.

S kým už jste jednali a s jakým výsledkem?

Byli jsme v kontaktu se všemi a musím říct, že komentovat to je předčasné, protože výsledky jsou velmi těsné. Všichni se baví se všemi.

Opozice? Jedna z alternativ

Nicméně podle prvních informací to vypadá, že Praha Sobě, Piráti a Spojené síly pro Prahu chtějí společnou koalici. Počítáte s opozicí?

Je to jedna z alternativ, ale zatím to tak úplně nevypadá.

Nelitujete, že jste do politiky šel?

Výsledek je sice pod očekávání, na druhou stranu musím říct, že kampaň byla velmi vyčerpávající, ale obohacující. Měl jsem možnost se potkat s tisíci Pražany. Koncept sousedských večeří možná někdo kritizoval kvůli tomu, že si „kupujeme“ hlasy, ale ony sloužily především tomu, že jsme měli zpětnou vazbu.

V okamžiku, kdy objedete různé části Prahy, většinou ty, kam politici necestují, lidé mají možnost vám říct, co je trápí, s čím se potýkají. A to bylo velmi obohacující, musím říct, že kampaň mě velmi bavila. V žádném případě nelituji, naopak to posílilo mou snahu něco Praze vrátit, pomoci jí, aby fungovala. Pokud se mi podaří vnést do řízení Prahy trochu manažerských zkušeností, Praha na tom může jen získat.

Vidíte svoji budoucnost v politice?

V tomto okamžiku ano, já dělám dlouhodobá rozhodnutí a dlouhodobě konzistentní. S partnerem jsem 18 let, stejně tak Fincentrum jsem budoval 18 let, a když jsem se dal na politiku, chci v ní zůstat. Dostal jsem od pana premiéra velkou příležitost a jsem pro Prahu připraven dále pracovat.

