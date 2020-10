Volby ve Středočeském kraji vyhráli Starostové. ‚Kraj a Praha jsou spojené nádoby,‘ říká lídryně Pecková

Ve Středočeském kraji získala s hnutím Starostové a nezávislí přes 22 procent volebních hlasů a umístila se tak na prvním místě před ODS i vládním ANO. „Zatím se necítím hejtmankou, protože nikdy neříkám hop, dokud nepřeskočím,“ řekla Radiožurnálu lídryně STAN Petra Pecková. Starostka Mnichovic si dovede představit spolupráci s ODS, Piráty i TOP 09. Praha 19:28 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostka Mnichovic Petra Pecková. | Zdroj: Obecní webové stránky Mnichovice.cz

Vyhrála jste s hnutím STAN krajské volby ve Středočeském kraji. Vidíte se již hejtmankou?

Jestli se vidím hejtmankou? Jsem samozřejmě moc ráda, že nás voliči takto ocenili, nicméně to je všechno jenom začátek. Máme před sebou koaliční vyjednávání. Ta ještě budou trvat, takže se zatím necítím hejtmankou, protože nikdy neříkám hop, dokud nepřeskočím.

Koho během koaličních vyjednávání oslovíte?

Nikdy jsem se tím během předvolební kampaně vůbec netajila. Voličům jsem narovinu říkala, s kým si dokážu tu budoucí spolupráci představit - vždycky jsem jmenovala ODS, Piráty a TOP 09. Jsem tedy ráda, že v tomto složení jsme se všichni do Středočeského kraje dostali, a jsem ráda, že některé strany v zastupitelstvu zastoupeny nebudou.

Kdo je Petra Pecková? Působila v redakci zpravodajství a publicistiky televize Nova, podílela se na pořadech Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko či Víkend. Mezi roky 2011 a 2014 spolupracovala s Českou televizí a TV Barrandov.

Do politiky vstoupila v roce 2010, kdy byla jako bezpartijní na kandidátce ODS poprvé zvolena do zastupitelstva Mnichovic. Následující čtyři roky byla i první místostarostkou. V roce 2014 kandidovala jako nezávislá za Mnichovice - město na vaší straně a stala se starostkou, ve volbách 2018 už na stejné kandidátce byla za STAN. Zdroj: ČTK

Když mluvíte o vizi kraje, tak co to je? Jaká je vaše vize?

Je to kraj, kde se dobře žije. Musí to být otevřený, transparentní a předvídatelný kraj, kde lidé mají práci, dobrou infrastrukturu, kde jejich děti dostávají kvalitní vzdělávání. Takový, který si budou brát za svůj.

Myslíte, že bychom našli nějakého politika, který by říkal, že chce kraj, kde se špatně žije?

Ne, to určitě ne. Ale našli bychom mnoho politiků, kteří jen za tímto cílem nejdou a nesnaží se ten kraj změnit.

Jak vnímáte tu skutečnost, že Středočeský kraj je atypický v tom, že se rozkládá kolem hlavního města Prahy?

Středočeský kraj a Praha jsou spojené nádoby. Nesmíme být naštvaní, že nemáme v Praze kde zaparkovat. A Pražané nesmí být naštvaní, že k nim Středočeši jezdí a využívají služby. Občané Středočeského kraje jezdí do Prahy nejvíce za prací a naopak bez nás by zase spousta věcí v Praze asi nebyla. Nevidím to jako pozici, kde bychom se měli přít a bojovat. Naopak to vidím jako velký prostor pro spolupráci, na kterou se těším.